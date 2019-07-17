Yine ‘Topal ördek’ gibi başlıyoruz…

Kocaelispor’da transferin açılıp açılmayacağı belli değil. Bu belirsizlik ortamı, tabii ki kaos yaratıyor. Teknik direktör Engin Korukır, elbette bu sıkıntıyı ne başta çeken isim. ‘Transfer yapılacak mı, yapılmayacak mı’ denklemi içerisinde, kafasında 2-3 takım kurmak yerine 6-7 takım kurmak zorunda bulunuyor…

“Şu gelirse… Bu giderse…” detayları içerisinde, tabii ki, kafasındaki ideal kadroyu kurmak adına yapacağı hazırlık maçlarında bile, nasıl bir düzenleme uygulayacağını tam olarak bilemiyor…

Bu da belirsizliği artırırken, ‘Disipliniyle tanınan’ Korukır için bir handikap yaratıyor…

Takım Kartepe’de kampını sürdürürken, başkan Hüseyin Üzülmez de yoğun bir tempo içerisinde, geceli gündüzlü bir çalışmayla kalan 6-7 dosyayı halletmeye çabalıyor. Tabii ki süre de daralıyor… Lig 1 Eylül’de başlayacak… Özel maç programı kesinleşmek üzere… Takım henüz tam kadroyla idman yapamıyor… Bu şartları bilerek göreve gelen Korukır’a ise güveniyorum. Bu şartlarda en iyi şekilde bir takım kuracaktır… Şunu da belirteyim ki, önceki teknik heyetler gibi, Korukır’ın takımında şartlar ne olursa olsun, ‘kimsenin yeri garanti değildir’…

Tek düsturu vardır…

Çalışmak, yine çalışmak…

Kimsenin gözünün de yaşına bakmaz…

‘Mırın kırın edenleri ve nazikleri’ hiç sevmez…

Kapris çekmez…

Çektirir…

Benden söylemesi…