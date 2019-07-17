Kulüpler ve Süper Lig

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde organize edilen Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası 16 Temmuz Salı günü oynanan ilk tur maçlarıyla başladı. 21 Temmuz Pazar günü tamamlanacak şampiyonada 37 il ve KKTC’den 60 takım ve 817 sporcu mücadele ediyor ve maçlar 8 sporcu ile oynanıyor.

Başhakemliği uluslararası hakemlerimizden Harun Küçükkılınç (Mersin) yapıyor. İsviçre Sistemi ile 9 tur üzerinden eşlendirilen organizasyonda düşünme süresi olarak 90 dakika 30 saniye eklemeli tempo kullanılıyor.

Favorilerin kazandığı ilk turda ilimizi temsil eden Altın Çocuklar Satranç Spor Kulübü Hakan Servet Altay, Ömer Göllü, Ömer Furkan Şirin, Ahmet Kağan Altay, Öykü Sona Günalan, Sinan Can Altay, Cemal Arda Bilir, Gamze Ark’tan oluşan kadroyla çıktığı maçı 6,5-1,5 kaybetti.

Gözlemci olarak görev yaptığım Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi ise 17 Temmuz Çarşamba günü oynanan ilk tur maçları ile başladı. Başhakemliğini uluslararası hakemlerimizden Akif Tayfun Haznedaroğlu’nun (Ankara) yaptığı süper lig 14 takımlar berger sistemle (tek devreli lig usulü) oynanıyor.

GM Evgeny Tomashevsky, GM Ernesto Inarkiev, GM Vassily Ivanchuk, GM Ivan Saric gibi avrupanın ve dünyanın önemli sporcularının yer aldığı en üst ligimizde maçlar Chess24 ve chessbase sayfalarından da takip edilebiliyor. Maçların canlı yayınladığı ligde IM Can Arduman organizasyonun resmi web sayfasında (superlig.tsf.org.tr) maçları yorumluyor ve konukları ile organizasyonu tanıtıyor.

Konya’dan satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Türkiye Satranç Birinci Ligi 21-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç İkinci Ligi 21-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek. İlimizi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü temsil edecek.

>>> Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 01-11 Ağustos 2019 tarihlerinde Slovakya, Bratislava'da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

(12 - 25 Temmuz 2019 / Riga LAT)

GM Dubov, Daniil (ELO 2700/ENG - 1996 Doğumlu)

GM Mamedyarov, Shakhriyar (ELO 2765/AZE - 1985 Doğumlu)

1.Af3 Af6 2.c4 c5 3.Ac3 d5 4.cxd5 Axd5 5.d4 Axc3 6.bxc3 g6 7.e4 Fg7 8.Fb5+ Ac6 9.0–0 0–0 10.Fe3 Fg4 11.d5 Ae5 12.Fe2 Axf3+ 13.Fxf3 Fxf3 14.Vxf3 Fxc3 15.Kab1 b6 16.Fxc5 Kc8 17.Fe3 Vd7 18.Kfc1 f5 19.g3 Ff6 20.Ff4 fxe4 21.Vxe4 Vf5 22.Ve6+ Vxe6 23.dxe6 g5 24.Fe3 Sg7 25.g4 Kfd8 26.a4 h6 27.Sg2 Kxc1 28.Kxc1 Kd5 29.Sf3 Ka5 30.Kc4 Fe5 31.Se4 Sf6 32.Fd2 b5 33.axb5 Kxb5 34.Ka4 Fb8 35.Ka1 Sxe6 36.h4 gxh4 37.Kh1 Ke5+ 38.Sd3 Kd5+ 39.Sc2 h5 40.Kxh4 hxg4 41.Kxg4 Fd6 42.Ka4 Fc5 43.f3 Fb6 44.Fc3 Sd7 45.Ke4 Fc5 46.f4 Sc6 47.Ka4 Kh5 48.Sb3 Kh3 49.Sc4 Ke3 50.Ka6+ Fb6 51.Fe5 Ke1 52.Ka2 Ke4+ 53.Sd3 Sd5 54.Ka6 Ke3+ 55.Sd2 Sc4 56.Ka4+ Sb5 57.Ka1 Kh3 58.Kf1 e6 59.Fb8 Kh8 60.Fe5 Kh2+ 61.Sd3 Kh3+ 62.Sd2 Sc4 63.Kc1+ Sd5 64.Kc8 Se4 65.Ke8 Kh6 66.Sc3 Fe3 67.Ka8 Kh1 68.Ke8 Kc1+ 69.Sb3 Kc6 70.Kf8 Kb6+ 71.Sc4 Kc6+ 72.Sb3 Kb6+ 73.Sc4 a5 74.Ka8 Kc6+ 75.Sb3 Fxf4 76.Fc3 Fc7 77.Kc8 a4+ 78.Sc2 Se3 0–1

(12 - 25 Temmuz 2019 / Riga LAT)

GM Karjakin, Sergey (ELO 2748/RUS - 1990 Doğumlu)

GM Giri, Anish (ELO 2779/NED - 1994 Doğumlu)

1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 a6 6.Fd3 e5 7.Ade2 Fe7 8.0–0 0–0 9.Ag3 Fg4 10.Fe2 Fe6 11.Fe3 g6 12.a4 Abd7 13.Vd2 Kc8 14.a5 Ke8 15.Ad5 Fxd5 16.exd5 Ac5 17.f3 h5 18.b4 Acd7 19.c4 h4 20.Ae4 h3 21.g3 Axe4 22.fxe4 Af6 23.Vd3 Vd7 24.Kac1 Ag4 25.Fb6 Fg5 26.Kc3 Kf8 27.c5 dxc5 28.Fxc5 Kxc5 29.bxc5 Fe3+ 30.Sh1 Af2+ 31.Kxf2 Fxf2 32.c6 bxc6 33.dxc6 Vc7 34.Kc1 Fd4 35.Vxa6 Kb8 36.Fg4 Fc3 37.Fxh3 Fxa5 38.Fd7 Sg7 39.Kf1 Kf8 40.Kb1 Vd8 41.Sg2 Fc7 42.Kb7 Fd6 43.Vd3 Fb8 44.Vd5 Fc7 45.h4 Kh8 46.Fe6 1–0

(12 - 25 Temmuz 2019 / Riga LAT)

GM So, Wesley (ELO 2763/USA - 1993 Doğumlu)

GM Harikrishna, Pentala (ELO 2734/IND - 1986 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fc4 Fc5 4.c3 Af6 5.d3 d6 6.0–0 a6 7.Ke1 Fa7 8.Fb3 h6 9.Abd2 0–0 10.h3 Ke8 11.Af1 Fe6 12.Fc2 d5 13.Ve2 b5 14.Kd1 Ve7 15.Ag3 Kad8 16.exd5 Axd5 17.Ve4 Af6 18.Vxc6 Fb6 19.d4 e4 20.Ae5 Kd6 21.Vb7 Fc8 22.Va8 Fd7 23.Vb7 Fc8 24.Va8 Fd7 25.Vxa6 Fxd4 26.Vxd6 Fxf2+ 27.Sxf2 cxd6 28.Axd7 e3+ 29.Sg1 Vxd7 30.Ke1 Va7 31.Af5 Ad5 32.Fb3 e2+ 33.Ad4 Ab4 34.Ff4 Ad3 35.Fg3 Vc5 36.Sh2 Vh5 37.Fc2 Axe1 38.Kxe1 b4 39.Ff5 bxc3 40.bxc3 Ke3 41.Fg4 Va5 42.Kxe2 Kxg3 43.Sxg3 Vxc3+ 44.Af3 d5 45.Ff5 g6 46.Fc2 Vc7+ 47.Sf2 Va7+ 48.Sf1 Vxa2 49.Kd2 Va6+ 50.Fd3 Va1+ 51.Se2 Sg7 52.Kd1 Vb2+ 53.Sf1 Vb3 54.Fe2 h5 55.Ad4 Va4 56.h4 Sf6 57.g3 Sg7 58.Kd3 Va1+ 59.Sg2 Vb2 60.Sf2 Vb6 61.Ff3 Vc5 62.Sg2 Vc4 63.Kd2 Vb4 64.Kd3 Vc4 65.Fe2 Va2 66.Sf2 Va7 67.Ff3 Vc5 68.Kd1 Va5 69.Ae2 Vb6+ 70.Sg2 Vb2 71.Kxd5 Vc2 72.Kd7 Vb2 73.Kc7 Va2 74.Kb7 Vc2 75.Ke7 Sf8 76.Ke4 Sg7 77.Sh2 Vb2 78.Fg2 Vd2 79.Af4 Sf8 80.Ka4 Vc2 81.Ka7 Se8 82.Ka8+ Se7 83.Ad5+ Sd6 84.Ka7 Vf2 85.Ka6+ Se5 86.Af4 Sf5 87.Ah3 Vd2 88.Ag5 f6 89.Kxf6+ 1–0

(12 - 25 Temmuz 2019 / Riga LAT)

GM Duda, Jan-Krzysztof (ELO 2729/POL - 1998 Doğumlu)

GM Svidler, Peter (ELO 2737/RUS - 1976 Doğumlu)

1.Af3 Af6 2.c4 g6 3.Ac3 d5 4.cxd5 Axd5 5.Vb3 Ab6 6.d4 Fg7 7.Ff4 Fe6 8.Va3 0–0 9.e4 c6 10.Kd1 A8d7 11.h4 Fg4 12.Fe2 Fxf3 13.Fxf3 e5 14.dxe5 Ve8 15.Fe2 Axe5 16.Vb3 Aec4 17.Fc1 Ve6 18.0–0 Kfd8 19.h5 Fd4 20.Kd3 Ff6 21.Kg3 Ad2 22.Vxe6 fxe6 23.Ke1 Fe5 24.Kg4 Sf7 25.g3 a5 26.Sg2 Abc4 27.Kh1 Kh8 28.Aa4 b5 29.b3 bxa4 30.bxc4 Kad8 31.c5 Fc3 32.Kf4+ Se7 33.e5 Fxe5 34.Kxa4 Fc3 35.Kg4 Sf7 36.Kf4+ Se7 37.Kg4 Sf7 38.Fd1 Kd5 39.hxg6+ hxg6 40.Kxh8 Fxh8 41.Fc2 g5 42.Fa4 Ff6 43.Fxc6 Kxc5 44.Fxd2 Kxc6 45.Fxg5 Fc3 46.Kf4+ Sg6 47.Fe7 Kb6 48.Kc4 Fb4 49.Fc5 Kb5 50.Fe3 Kd5 51.Sf3 Kd3 52.Se4 Ka3 53.Kc2 Fd6 54.Kc6 Ka4+ 55.Sf3 Fe7 56.Kxe6+ Sf7 57.Ka6 Kxa2 58.Se4 a4 59.g4 a3 60.Sf5 Kb2 61.Fd4 Kd2 62.Fe3 Kd5+ 63.Se4 Kb5 64.Fd4 Fb4 65.Ka7+ Sg6 66.f4 Ka5 67.f5+ Sg5 68.Kg7+ Sh4 69.Sf3 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap: 1.Vxe7+ Fxe7 2.Af4#