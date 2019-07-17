Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne beddua edildi!

Gazetemize ve mailime zaman zaman çeşitli şikayetler gelir…

Vatandaşlarımız kimisi birilerine teşekkür ediyor, kimileri de sorunlarını dile getiriyor…

Önceki gün de İsmail Hakkı Balsüzen adlı vatandaşımızın Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ile ilgili görüşleri elime ulaştı. Maille birlikte bir de fotoğraf gönderildi…

Uzun yıllar Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde tedavi gören ve şifa bulan İsmail Hakkı Balsüzen, açık yüreklilikle yazmış…

Hatta bana gönderdiği bu yazıyı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırmak için ‘cimer’e de gönderecekmiş.

Balsüzen, şifa bulduğu bir doktorun hastane yönetimi tarafından dışlanmasını, itibarsızlaştırılmasını kabul edemiyor…

İsmail Hakkı Balsüzen’in gönderdiği yazıyı siz okurlarıma paylaşmak istiyorum…

“ALLAH ONDAN RAZI OLSUN”

“Ben İsmail Hakkı Balsüzen, Gölcük Devlet Hastanesi’nde içler açısı bir durum.

Hastane doktorlarından Üroloji Dr. Gökhan Selim, benim 11 yıllık doktorum.

Allah ondan razı olsun.

Nice benim gibi hastaları tedavi ettiğini bizzat hastaların ağzından dinledim.

ODASI SÜREKLİ DEĞİŞTİRİLİYOR

Kendisinin de Gölcük çocuğu oluşu, Gölcük Devlet Hastanesi için bir şans.

İşte bu doktora her gidişimde odasının değiştirildiğine tanık oldum.

Son olarak 11 Temmuz’da hastaneden taburcu olunca doktoru görmek için odasını bulmak için bir hayli zorlandım, nedeni mi?

İşte iyi dinleyin. Adamı 1. kattaki dip köşede daracık bir odada buldum.

Hocamın moralinin çok bozuk olduğunu gördüm, neyse ilaçlarımı yazdı, helalleştik ve ayrıldım.

BEDDUA EDİYORUM!

Soruyorum şimdi böyle bir doktorla uğraşanlar mı var?

Onu yıldırıp ayrılmasını isteyenler mi var?

Şayet varsa bu doktordan 11 yıl şifa bulmuş bir hasta olarak diyorum ki, yarın bu doktor oradan giderse sizi Allaha havale ediyorum.

İnşallah amansız bir hastalığa yakalanırsanız diye beddua ediyorum.

ADAM KIYMA MAKİNELERİ!

Ne istiyorsunuz bu adamdan, böyle bir doktoru kazanmak gerekirken kaybetme gerekçeniz ne?

Bunca hastaların beddualarından korkmuyor musunuz?

Adam kıyma makineleri, demek ki iş başında.

Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cinerden şikayetimi ileteceğim. Kendi egolarınız için bir doktoru harcamak Gölcük ve civarındaki hastalara ihanettir. İhanettir, ihanettir.”

BALSÜZEN’İ DİKKATE ALIN

İsmail Hakkı Balsüzen’in görüşlerini yukarıda yazdım…

Balsüzen, hastane yönetiminin Üroloji Dr. Gökhan Selim’e haksızlık yaptığı düşünüyor…

Allah ondan razı olsun diyor…

Hastane yönetimine seslenerek, ‘yarın bu doktor oradan giderse sizi Allaha havale ediyorum’ diyor…

Balsüzen’in bu açıklamalarından sonra hastane yönetiminin doktorla ilgili bir tasarrufu varsa, bunu da gözden geçirirse iyi olur…

İlçe başkanları Sertif Gökçe’yi istiyormuş!

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, kongrede aday olmayacak…

31 Mart seçimlerinde AKP’nin Derince adayı Zeki Aygün’e karşı seçimi kaybeden eski Baro Başkanı Sertif Gökçe, il başkanlığı için nabız yokluyormuş…

12 ilçe başkanı kendisini arayıp, kendisini il başkanı olmak görmek istiyorlarmış…

12 ilçe başkanı gerçekten de Sertif Gökçe’yi aradı mı, yoksa Gökçe kendi kendine gelin güvey mi oluyor, bunu zaman gösterecek.

İlyas Bey’e yeni pano

Restorasyonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İlyas Bey Türbesi, güzel oldu. Vatandaşların İlyas Bey’le ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebilmesi için de İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından türbeye bilgi panosu konuldu. Türbenin 14.yüzyılda inşa edildiği öğrenildi. Her tarihi eserin yanında, bu tür panoların olması önemli.

İlimtepe Mezarlığını İNEKLER BASTI

Körfez İlimtepe Kent Mezarlığı'nı inekler bastı. Kapısı ve görevlileri bulunan mezarlığa bu hayvanların nasıl girdiği henüz belli değil. Ancak, mezarlığa dua okumak için gelen insanlar gördükleri manzara karşısında hayrete düşüyor. Kabristana giden vatandaşlar, ineklerin ve başıboş hayvanların mezarlığa girememesi için önlem alınmasını istiyor.