Havaların psikomanyak hali

İnsanların psikomanyak hali malum.

Psikolojik yönden manyak olan kişiler…

Ne zaman, nerede, nasıl davranacakları belli olmaz.

Havalar da manyadı.

Mevsimler şaştı.

Yazın ortasında sonbahar yaşamaya başladık.

Güne güneşle başlıyoruz, sonra yağmur kış kıyamet, akşam montla oturuyorsun.

Böyle bir havaya “psikomanyak hava” denmez de ne denir?

Böyle bir ifadeyi sadece Avrupa ülkelerine gittiğimde kullanırdım, ne olur ne olmaz diye gün boyu şemsiye ile dolaşırdık, şimdi bizim havamız da o ülkelerin havalarına benzedi.

Bir de bizim gazete binamızın bulunduğu yer yönünden sıkıntımız var.

İzmit Sanayi Sitesi içindeyiz.

Eski Gölcük Yoluna cepheli, Başiskele tarafında uçta…

Yağmur biraz şiddetli yağınca, sanayi sitesinin deniz tarafı göl oluyor.

Hele gazete binasına girip çıkmak hiç mümkün değil.

Tam sandallık!

Çaresi yok mu, var…

İki noktadan kanal açıp, akıntıyı denize vermek!

İSU projesini yıllar önce hazırlamıştı, ama bundan önceki dönemde “malum sebepten dolayı” Başkan İbrahim Karaosmanoğlu projeyi uygulatmıyordu.

Bu dönemde, bir ay kadar önce, yine aşırı bir yağıştan sonra, sitenin İzmit tarafındaki “deniz bağlantısı” gerçekleştirildi.

Site Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Gürfidan’a, “İkincisini neden yapmadılar?” diye sorduğumda, “Tek kanal sorunu giderecekmiş, eğer tek kanal yetmezse ikincisini de açacaklar” cevabını verdi.

Dün, denize açılan o tek kanal test edildi.

Yetmedi.

Sorunu çözmedi.

Öğleye doğru başlayan yağmur bir anda sanayi sitesini yine göle çevirdi, İSU’nun devasa pompaları saatlerce çalışmasına rağmen suyu boşaltamadı.

Dün bu satırları saat 17.00 civarında yazdım, sorun devam ediyordu.

Binaya girilemiyordu, binadan çıkış yapamıyorduk.

Bir ara Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu’ndan Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer ve Genel Sekreter Yardımcısı Adem Aykaç, yan binanın yüksek kaldırımından geçerek “geçmiş olsun”a geldiler.

Volkan Bey, işyeri zaten sitede, yaşanan sıkıntıyı yıllardır biliyor.

Gözleriyle bir kez daha gördüler, sorunun çözümünün takipçisi olacaklarını söylediler.

Sanırım, hava açar açmaz ikinci deniz bağlantısının yapımına hemen başlanır.

Yanlış anlaşılmasın, bu sorun sadece bizim sorunumuz değil, İzmit Sanayi Sitesi’ndeki 1000’den fazla işyerinin sorunu.

Çözüm bekliyoruz.

Sorunun kökten çözümünü…

Avrupa’da AVM rekoru Türkiye’nin

Hadi yine iyiyiz iyi.

Hep sonlarda olacak değiliz ya…

Başta olduğumuz durumlar da var.

Örneğin Avrupa’da AVM (alışveriş merkezi) konusunda rekor bizde.

Geçenlerde ciddi bir kuruluş, “Avrupa Alışveriş Merkezleri Geliştirme Raporu” yayınladı.

2018 rakamlarıyla ilgili…

Bu rapora göre, Avrupa’daki AVM’lerin toplam büyüklüğü 2.6 milyon metrekarelik yeni arzla 168.1 milyon metrekareye ulaştı.

Geçen yılın en yüksek arzın gerçekleştiği ülke ise 525 bin metrekareyle Türkiye oldu.

Düşünün, geçen yıl toplam 2.6 milyon metrekarelik arzın 525 bin metrekaresini tek başına biz sağlamışız.

Yani beşte birini…

Daha ne!

Türkiye AVM cenneti!

Selahattin Satır, görev bekliyor

Dün Kartepe Suadiye’den Selahattin Satır adlı okurum aradı.

Dedi ki:

*1991’de İSU’dan emekli oldum.

*65 yaşındayım, gücüm kuvvetim yerinde.

*Belediyeciliği iyi bilirim.

*Bulunduğum bölgede belediye çalışmalarını yetersiz buluyorum.

*Belediye çalışanlarının muhtarlarla, halkla hiçbir teması yok.

*Büyükşehir Belediyesi’ne 3 koordinatör atamışlar, bunlar ne yapacaklar Allah aşkına!

*Ben Kartepe Belediyesi’nden “fahri görev” bekliyorum. Gece gündüz çalışırım, hiçbir talebim de olmaz. Para pul istemem.

Selahattin Satır’ın talebini Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın dikkatine sunuyorum.