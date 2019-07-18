Yıkılan sadece tarih mi?

Kartepe’nin sayılı tarihi miraslarından şeker pancarı deposu geçtiğimiz hafta yıkıldı. Cumhuriyet döneminden günümüze kadar ayakta kalan ve bir dönem önemli bir konumda olan yapı, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından "taşınmaz kültür varlığı" olarak tescillenmişti.

Güpegündüz yıkılan bu tarihi depo, neden yıkıldığı konusunda gizemini koruyor.

Konu ile ilgili ne Kartepe Belediyesi’nin, ne Büyükşehir’in ne de bir başka kurum ya da kuruluşun bilgisi var...

Yıllardır atıl durumda olan ve üzerinde çeşitli projelerin yapılabileceği konuşulan bu yapının yıkılması elbette birtakım soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Mülkiyeti Adapazarı Şeker Fabrikası’na ait olan bu yerle ilgili kamulaştırma davası sürüyordu.

Şirket ile büyükşehir arasında süren kamulaştırma davası henüz sonuçlanmadan bu olay gerçekleşti. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kamulaştırmadan sonra burayı sanat müzesine çevirmeyi düşünüyordu. Ancak olmadı...

Şimdi olay yargıya intikal etmiş durumda. Burayı yıktıranları tespit ederek perde arkasındaki olayı ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Bu olay, Kartepe’nin bu kadar sahipsiz mi olduğu sorusunu da akıllara getiriyor.

Kartepe Belediyesi’nin buraya proje yapacağını ya da yıllardır belediyenin burayla ilgili bir düşüncesinin olduğunu bilmeyen yok!

Dolayısıyla birilerinin “burayı yık” demesiyle yıkılabilecek kadar basit bir olay değil bu. Ardından nelerin çıkacağını kamuoyu gibi ben de merak ediyorum.

Umuyorum bu son olur ve bir daha kimse bu tür bir adıma cesaret edemez.

Bu olaydan sonra yetkililerin de ders çıkartması gerekiyor.

Bu kadar önemli bir yapı niçin yıllarca atıl durumda kaldı, neden sahip çıkılmadı? Orayı korumak bu kadar zor muydu? Biraz bakım yapılıp düşünülen proje oraya asılsaydı en azından kimse yıkmaya cesaret edemezdi.

Burası belediyenin proje yapacağı bir mekan algısı oluşsaydı, eminim yıkıl(a) mazdı.

Dedik ya bundan ders çıkartıp ilçenin tüm değerlerinin koruma altına alınması gerekiyor. İş işten geçtikten sonra üzülseniz de, olayı aydınlatmaya çalışsanız da, giden tarih geriye gelmiyor!

Biraz daha vites yükseltilmeli!

Kartepeli vatandaşlar geleceğe dair umut taşımıyor. Bu karamsar tablo nereye kadar böyle devam edecek bilinmiyor ama bu algının değişmesi gerekiyor. Bunun için artık icraatlara başlanması şart. Hangi mahalleye gitsem, kiminle konuşsam “bekliyoruz ama sanki bir şey çıkmayacak gibi duruyor” deniyor. “Sanki bir şey çıkmayacak” dedikleri, Başkan Kocaman ve ekibine karşı duyulan güvensizlik...

Vatandaşın genel görüşü bu yönde.

Ben biraz daha beklemenin gerektiğini, ekonomik olarak toparlanma sürecine girildiğini ve en azından bazı projelerin yapılabileceğini düşünüyorum.

Ancak dediğim gibi Başkan Mustafa Kocaman proje konusunda “biraz daha zaman lazım” gibi düşünüyorsa, o açığı kapatmak için daha fazla halkın içine girmesi gerekiyor.

Şu anki görüntü, açıkçası çok yetersiz. Uyku uyumayan, sahada yoğun şekilde geleceğe dair planlama yapan, eksikleri tespit eden, sürekli toplantılarla yol haritası çizen bir başkan profili görmemiz gerekiyor.

Doğruyu söylemek gerekirse Kocaman bu görüntüden uzak.

Belirli bir çizgide, rutin işlerle kontrollü olarak işi götürmeye çalışıyor ama bu yöntem ileride çok fazla eleştiri almasına neden olabilir.

Halkın içinde olmaya gayret eden görüntüsü şu ortamda kendisine yol aldırır ama uzun vadede başarısız bir başkan modeli ortaya çıkartır.

O yüzden biraz daha vitesi yükseltmesi, Kartepe gibi bir coğrafyada mevcut görüntünün en az 5 katı daha fazla performans göstermesi gerekiyor ki, “evet başkan bir şeyler yapacak” havası oluşsun...