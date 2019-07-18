Deprem korkusu artmaya başladı

Önceki gün yağan yağmurun ardından akşam saatlerinde gök, yeniden kızıla boyandı. İnsanlar bu görüntünün fotoğrafını çekerek paylaştılar.

Görüntü güzeldi güzel olmasına ama gökyüzündeki kızıllığı görenlerin çoğunun aklına 1999 depremi geldi.

Hava, o günde kızıldı, sıkıcı ve kasvetliydi. Asrın felaketinin yıl dönümüne bir ay kala deprem söylemlerinin artmasıyla gökyüzünün kızıllaşması bağdaştırıldı. Deprem bilimciler televizyon programlarında, büyük bir depremin yakında olabileceği ihtimalini konuşuyor. 1999 depremini yaşayanlar, o günlerinden yeniden yaşanmaması için dua ediyor.

Deprem korkusunu yaşayanlar varken, depreme aldırmadan yaşayanlarda var. Kimler onlar? Kocaeli’de 1999 depreminden kalan 1619 orta hasarlı bina içerisinde yaşayanlar.

O günleri hatırlayacak olursak;

Ağır hasarlı binaları, orta hasarlıya çevirenler, orta hasarlı binaları, hafif hasarlıya çevirenler oldu. Böylesine ciddi bir konuyu bile alengirli taktiklerle lehine çevirmek isteyenler vardı. Birde güçlendirme meselesi var. Depremde hasar gören binalar güçlendirildi. Ne kadar işe yarayacağı bilinmeden…

Deprem hasarı alan bir bina ne kadar güçlendirile bilir bilemem ama Kocaeli’de resmi kayıtlar nazarında 1619 adet tehlikeli bina var. 20 yıldır yıkılamayan bu binalar, şimdi belediyelere intikal ettiriliyor. 1999 yılından beri yıkılamayan binalar belediyeler aracılığıyla yıkılacak.

Deprem söylentilerinin revaçta olduğu bu günlerde, bu 1619 binanın biran önce yıkılması, oturduğumuz binaların ise depreme elverişli hale getirilmesi gerekiyor.

Depreme hazır olmak, yıkımdan sonra göçük altında kalanları kurtaracak ekiplerin var olması anlamına gelmemeli. Depreme hazır olmak, o sarsıntıya dayanabilecek binalar oluşturmaktır.

Gönül elçileri işbaşında

Kocaeli merkezli olarak kurulan, Türkiye Gönül Elçileri Derneği Kasım 2018’den beri faaliyet gösteriyor. Faaliyetlerini İzmit’in bir haritasını çıkararak başlamak isteyen dernek, şehrin ara sokakları ve köylerine giderek ihtiyaç sahiplerini tespit ediyor.

Veysel Oti’nin kurucu başkanlığını yaptığı dernek bu güne kadar 3 bin kişiye ulaşmış. 200 üyesi bulunan ve 50 aktif üyesiyle çalışan dernek bu güne kadar ihtiyacı olan iki okula kütüphane yaptırdı, şaşı olan iki çocuğunda ameliyatını yaptırarak sağlıklarına kavuşturdu. Yaşlılara, engellilere ve ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Nakdi yardım kabul etmeyen dernek, kullanılmayan tüm eşya, kıyafet ve oyuncakları alıp, temizliğini bakını yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Erzak yardımlarında da bulunan bu aktif dernek, şimdi de İzmit Belediyesi ve İŞKUR birlikteliğiyle yepyeni bir sosyal sorumluluk projesine hazırlanıyor.

Çocuklu ve ev kadınlarına yönelik planlanan kurslarla, hem kadınların aile ekonomisine katkı sağlamasına vesile olunacak, hem de kursların verildiği merkezlerde çocuk oyun odaları kurularak, çocuklu kadınların kursa katılabilmesi sağlanacak. Ev de çocuğunu bırakamayan anneler bu sayede çocuklarıyla beraber bu kurslara katıla bilecek. Gazetemizi ziyaret eden Türkiye Gönül Elçileri Derneği Başkanı Veysel Oti, yönetim kurulu üyeleri Elif Bostan ve Özler Yıldırım, dernek olarak yaptıkları çalışmaları ve yapacakları projeleri anlattı.

Türkiye Gönül Elçileri Derneği aracılığıyla, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak isterseniz 0505 114 1385 ya da 0552 338 3541 numaralı telefonları aramanız yeterli olacak.

Bu gönüllü arkadaşlarımızı gönülden kutlarım…

Başiskele sahilinde çocuk oyunu

Başiskele Belediyesi tarafından, sahilde organize edilen “Yaz etkinlikleri” programı çocukların ilgisini çekmeye devam ediyor. Belediyenin organizasyonuyla yapılan etkinlikler kapsamında bugün çocuk tiyatrosu “Ormandaki afacanlar” isimli oyunu sergileyecek. Başiskele sahilindeki tiyatro gösterisi bugün saat 21.00’da başlayacak.