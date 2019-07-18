BBP’li Kaya, ‘yeter artık başkanlar’ deyip isyan etti!

Kocaeli, yaşanabilir

ilk 5 şehir arasında

İş dünyası dergisi Forbes, bir araştırma yaptı…

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini açıkladı…

Listede 25 şehir var…

Listede İstanbul birinci sırada yer alırken, Kocaeli yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre 5. sırada yer aldı.

BUNCA SORUN VARKEN…

Yani Kocaeli, Türkiye’nin yaşanabilir beşinci kenti…

Kocaeli’de hava kirliliği sorunu var iken…

Dilovası’nda kanser vakaları artar iken…

Kocaeli’de ulaşım sorunu var iken…

Kocaeli’nin Türkiye’nin yaşanabilir beşinci kenti olması çok garip…

Kocaeli’de bunca sorun varken, bu sorunlarla beşinci sırada ise, ben diğer illerimizi düşünemiyorum…

KAYA’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Söz Kocaeli’den açılmış iken, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Remzi Kaya, önceki gün önemli bir açıklama yaptı…

“yeter artık başkanlar” başlığıyla yapılan açıklamada, başkanlara eleştiri yapıldı…

BBP İl Başkanı Remzi Kaya’nın çarpıcı açıklamasını birlikte okuyalım;

DAHA BİSMİLLAH DEMEDİLER

31 Mart yerel seçimleri biteli ve sayın başkanların mazbatalarını alıp resmi olarak göreve başlamalarının üzerinden yaklaşık dört ay geçti.

Ama maalesef halen asıl görevlerine, bu şehrin ve ilçelerinin bekleyen sorunlarına çare bulmak için daha bismillah demediler.

Gelen gideni ağırlamaktan, gülücük dağıtmaktan ve edebiyat yapmaktan öteye geçemediler.

Kocaeli halkının dört ayı güme gitti yani.

VATANDAŞ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Her yağmurda adeta ikinci Marmara denizi olan şehrin her bir sokağı çözüm BEKLİYOR.

Trafik çilesi çözüm BEKLİYOR.

Birçok park ve bahçe harabe halde çözüm BEKLİYOR.

Köstebek yuvasına dönmüş, asfalt yollar yamalanmayı BEKLİYOR.

Otopark sorunu ciddi boyutlarda çözüm BEKLİYOR.

İşsizlik ve geçim sıkıntısı yüzünden intihara kalkışanlar arttı, bu sorun çözüm BEKLİYOR.

Ama hiç bir belediye bu sorunlara halen yönelmedi.

KENAN EVREN’İN SÖZÜ…

Biri çıkıp İzmit Belediyesi işçi alacaksa, bir bizden bir CHP’den alacak diyor, (aklıma Kenan Evren in bir sağdan bir soldan sözü geldi).

Diğer biri çıkıp biz çok koşturduk, on bir ilçe ve Büyükşehir bize kadro verecek diyor.

Eee diğerleri ne olacak, onca iş bekleyen...

Ondan bundan olmayanlar ne olacak.

Onlar bu şehrin ve ilçelerinin çocukları değil mi ?

Bu kafa ile giderseniz olmaz.

15 TEMMUZ BELASI

Geçmişte liyakatsız kadrolaşmaların bu güzel ülkeye 15 Temmuz gibi bir belayı yaşattığını unutmayın.

İnsanlarımızı ayrıştırmanın bu güzelim ülkeye yapılacak en büyük düşmanlık olduğunu unutmayın lütfen.

Dört ayda atamalar, görevlendirmeler, yetkilendirmeler, koordinatörlükler v.s bittiyse, hadi bir besmele çekerek asıl işinize odaklanmanızı rica edeceğim. Selam ve dua ile.”

AKP, CHP, MHP VE İYİ PARTİ’YE ELEŞTİRİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Remzi Kaya’nın açıklamaları böyle…

Kaya bir yandan CHP’li İzmit Belediyesi’ni, bir yandan AKP’li belediyeleri, bir yandan MHP’yi, bir yandan da İYİ Parti’yi eleştiriyor…

Belediye başkanlarını seçimin üzerinden dört ay geçmesine işe başlamamalarını eleştirirken, İYİ Parti ve MHP’yi de belediyelerden iş istemekle suçluyor…

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Remzi Kaya, serzenişlerinde haklı…

Kocaeli’yi yönetenlerin, kısır çekişmeleri bir kenara bırakıp, asli görevlerine dönmelerinde fayda var…

İzmit’in WHATSAPP destek hattı kuruldu

İzmit Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve etkin iletişim kurmak, vatandaşlardan gelen talep ve görüşleri daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla Whatsapp destek hattını hizmete sundu. Belediyeye ulaşmak isteyen vatandaşlar 0532 166 4141 numaralı hattan Whatsapp uygulaması ile belediye yetkilileri ile anlık iletişim kurabilecek ve her türlü şikâyet ve taleplerini gerek fotoğraf, gerek video gerekse yazılı şekilde iletebilecek.

Akademisyenlere yeşil pasaport

CHP Kocaeli Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Sözcüsü Tahsin Tarhan, vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin, Yeşil Pasaport alabilmeleri için TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi verdi. Tarhan, “İlim Çin’de bile olsa gidip alacak akademisyenlerimizin, ayırım yapmadan önünü açmamız gerekiyor” dedi… Tarhan haklı… Akademisyenlere, profesörlere her kolaylık sağlanmalı…

Kütüphanelerde kaç kitap var?

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 2018 yılında 1 milli kütüphane, 1 162 halk kütüphanesi, 598 üniversite kütüphanesi ve 29 bin 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 31 bin 451 kütüphane var.. Milli Kütüphane kayıtlı üye sayısı 23 bin 747, halk kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 2 milyon 840 bin 504 ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 912 bin 306 oldu. Kütüphanelerde toplam kitap sayısı 19 milyon 966 bin 573… Kocaeli’de 2018 yılında Halk kütüphanelerinin sayısı 12, halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 218 bin 051, halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı ise 42 bin 671 oldu.

ZENGİNLER nerede yaşıyor?

Ajans Press, en çok zengine ev sahipliği yapan şehirlere yönelik hazırlanan raporu inceledi. Hong Kong şehrinin bin 106 kilometrekarelik alanında toplam 10 bin zengine ev sahipliği yaptığı saptandı. Araştırma 30 milyondan fazla sermayeye sahip zenginlerin çoğunluğunun hangi şehirde yaşadığını baz alırken, ikinci sıraya 8 bin 900 zengin ile New York’un yerleştiği görüldü. Diğer şehirlere bakıldığında ise Tokyo’nun 6 bin 800, Los Angeles’in 5 bin 300, Paris’in 4 bin zengine ev sahipliği yaparak listede ilk 5’e giren ülkeler arasında olduğu gözlemlendi.