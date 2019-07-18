Nihayet büyük kulüp oluyoruz

Büyük kulübüz vesselam…

Ama lafta…

Bir zamanlar milli takımın bile kamp yaptığı müthiş tesislerimiz elden gitti…

Baç’taki binayı da yarı yarıya kaybettik...

Hacizli ve çürüyüp gidiyor…

Yıllardır Fuar içerisinde hizmet veren bina ise, bakımsızlıktan harabeye döndü…

Harabe haline getirilen tarihi Fuara ve bu binaya, asıl değerini katan Kocaelispor logosu ve markası olmuştu…

Aslan yattığı yerden belli olur…

Biz de yavaş yavaş yattığımız yeri sağlama alıyoruz…

Çünkü aslanız ama, şu kent içerisinde yatacak yerimiz bile yok…

***

Manşetteki özel haberimiz benim içimi çok ısıttı… Erdem Övüç arkadaşımızın bu özel ve güzel haberini keyifle yayınlıyoruz… Gerçekten müthiş olacak… Bina bomboş ama görünüşü bile şimdiden heyecan veriyor…

Son 5 yıldır, Kocaelispor montları, atkıları, tişörtleri ile kent içerisinde gezenlerin sayısı öylesine çoğaldı ki, bu kenti adeta yeniden sevmeye başladık… Bu mağazalaşma ve pazarlama yeteneği adına, emeği geçen herkese teşekkürler…

Ve bu yeni binayı kulübümüze, kentimize, camiamıza kazandıracak olanlara şimdiden teşekkürler… Kolaylık sağlayan bina sahibine ise minnet borçluyuz…

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Kentin sembollerinden Başak Ekmek Fırını’nın hemen yanındaki bu bina, son derece merkezi bir yerde olacağı için, en alt katındaki store da sürekli bir gelir getirecektir…

Beşiktaş’ın Vadofane Arena’sı ve Beşiktaş Store’una yıllardır imrenirdik…

Böyle bir yapımız olacak artık…

Her gün Dolphin’in önünden geçerken duvarlarını süsleyen ‘krtlyvs…’ mağazasına imreniyoruz…

Şimdi ona yakın bir Kocaelispor Store da olacak…

Ne mutlu!..

***

Sadece bu mu?..

Katlardan biri de lokal olarak düzenlenir ve üyelerin orada oturup sohbet etmesi sağlanırsa, futbolcularla buluşması sağlanırsa, basın toplantılarıyla da renklendirilirse, değmeyin keyfimize…

Tabii bunların ince elenip sık dokunarak uygulanacağından eminiz…

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Şık bir web sitesi…

Pırıl pırıl tesisler…

Kentin değişik noktalarında hızla açılacak diğer storelarla birlikte, yanımıza kimse yaklaşamaz artık…

Gıcır gıcır otobüsü de kulüp binasının yanına çektikten sonra, ayağı yere sağlam basan büyük bir kulüp olma yolunda, önemli bir adım daha atmış olacağız…

Kocaelisporluluğu tescilli sanat okulunun hemen karşısındaki bu bina, okula da çok yakışacaktır…

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Ama… Tabii bir de ‘ama’sı var bu işin… Acilen Süper Lig’deki yerimizi almalıyız… Bu kentte yetişen yeni Merih Demiral’ları, Taha Takır’ları artık Kocaelispor’da değerlendirmeliyiz… Buradan Avrupa’lara göndermeliyiz… Sürekli gelir sağlamalıyız…

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Bu binaların sayısı artmalı…

Fethiye Caddesi’nde…

Yürüyüş Yolu’nda…

Paşa’da…

Çevre ilçelerde…

Koca koca Kocaelispor şubeleri olmalı…

Ülkenin dört bir yanında, hatta Avrupa’da adım başı Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor mağazaları var…

Büyük kulüp olacaksanız, böylesine bir yapılanma içerisinde bulunmalısınız…

O zaman, kalıcı ve ayağı yere sağlam basan bir yapınız olur…

Lafla peynir gemisi yürüseydi, bizim gibi bir efsane hiçbir yerde bulunamazdı…

Göreve gelmeden önce bile, ‘Kendi ayakları üzerinde duran bir Kocaelispor’ vurgusu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın söyledikleri bir bir uygulanıyor…

Bunlar güzel adımlar…

Devamı gelmeli…

Sağlıklı gelişmeler oluyor…

Kocaelispor’u küçük görüp, ‘İnanılmaz bir rakam’ isteyen Yakup da bundan dersini almalı…

Tıpkı kulübü terk edip giden ve Kocaelili olmasına rağmen başka maceralara sürüklenenlerin şimdi imrenerek kulübe baktıkları ve geri dönmeye çalıştıkları gibi…

Ama, kulübü zor günlerinde terk edip giden ve şimdi onlara yüz verecek olanları buradan lanetliyorum…

Aman ha!..

Sinekler tek tek üşüşmeye başladı…

Paranın kokusunu alan asalaklar, pisliğe çöker gibi kulübün çevresine çökmeye başladılar…

Transferin açılmasına ramak kaldı ya…

Kör öldü, badem gözlü oldu…

Yıllardır kulübün kapısına avukat gönderenler, şimdilerde başkanı, yönetimi telefon yağmuruna tutup, çevreye siyasileri de sokarak kulübe geri dönmeye çalışıyor…

2007’deki gibi, kulübü icraya verip, tekrar geri dönen ve imza atanlar gibi yaparsanız, hakkımızı helal etmiyoruz, Ahiret’te iki elimiz yakanızda olur…

2007’den sonraya özellikle bakın ve kulübü rezil rüsva eden, mahkemelere veren soysuz soytarıları ve onların yakınlarını, sakın bir daha kulüp çevresine sokmayın…

Hele hele, kendini bir halt sanıp, yüksek rakamlar isteyenlerle ilgilenerek, dengeyi bozmayın… Kocaelispor forması giymek ve o müthiş statta oynamak, en büyük vizyon olmalıdır…

Bunu iyi belletin…

Bu işin yakın takipçisiyiz…

2007’lere dönmeyelim artık…

Ben sırf bu yüzden, 5 yıldır transferin kalkmasına karşı çıkan bir adamım…

Sonunun böyle olacağını bildiğim için…

Direniyorum…

Bu kentin ekmeği, suyu, havasıyla Merih Demiral’ın yetiştiğini unutmayın!..