Başkan Büyükakın ve İSU yöneticilerine teşekkür

Önceki gün İzmit’e yine “normalin çok üzerinde” yağmur yağdı.

Saatlerce…

Pek çok noktada sıkıntı yaşandı, ağaçlar devrildi, ulaşım aksadı, bazı evleri ve işyerlerini su bastı.

Dün de yazdım, sıkıntı çeken bölgelerden biri de İzmit Sanayi Sitesi idi.

Özellikle gazete binamızın bulunduğu kesim.

Kısa bir süre önce, yağmur suları için siteden denize yeni bir bağlantı yapılmıştı, ama demek bu da yeterli gelmemişti.

Yağmur yağdığı sürece, 6-7 saat, gazete binasına kimse giremedi, içerdekiler de dışarı çıkamadı.

Sadece biz değil, çevremizdeki işyerlerinin durumu da aynıydı.

İSU ve itfaiyenin pompaları çalışıyordu, ancak biriken su azalmak bilmiyordu.

Aslında sorun yeni değildi, onlarca yıldır devam eden bir sorundu.

Ne var ki, Büyükşehir Belediyesi’nin eski yönetimi, İzmit Sanayi Sitesi’nin bu temel sorununa “kör” ve “sağır”dı.

Sorunu görmüyordu, şikâyetleri duymuyordu…

Odamın penceresinden “halimizi” görüntüledim Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’aWhatsApp’tan gönderdim, altına “İzmit Sanayi Sitesi adına ilginizi bekliyorum” diye not düştüm.

Ankara’da toplantıdaymış, ilgililere talimat vermiş.

Bir süre sonra İSU’nun yetkilileri İzmit Sanayi Sitesi’ndeydi.

Durumu gözleriyle gördüler, sıkıntıyı kendileri de yaşadılar.

Site Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Gürfidan’ın da katılmasıyla odamda bir “istişare toplantısı” yaptık.

Sorun ortaya konuldu, kesin çözüm için yöntem araştırıldı.

Arkasından sahada çalışmaya başladılar.

Ertesi sabah öğrendim, İSU yetkililerinin site içindeki çalışması gece saat 9.30’a kadar sürmüş.

Site içindeki bütün kanalları tek tek elden geçirmişler, yapılacak çalışmayı kararlaştırmışlar.

Birkaç gün içinde kesin çözüm için çalışmaların başlayacağı haberini aldım.

Teşekkür ediyorum.

Teşekkürüm, İzmit Sanayi Sitesi’nin onlarca yıldır devam eden sorununa duyarlı davranıp anında müdahale edenlere.

*Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a…

*İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’a…

*İSU Plan Proje Daire Başkanı Semih Turan’a…

*İSU İşletmeler Daire Başkanı Kenan Yaralı’ya

*İSU İzmit Şube Müdürü Muharrem Bektaş’a…

*İSU İzmit Bölge Şantiye Şefi Nevzat İlker Ural’a…

*İSU İzmit Bölge Ekip Amiri Zihni Uzuner’e…

Bu teşekkür, hem kendi adıma, hem de Site Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Gürfidan adına.

İnşallah İzmit Sanayi Sitesi esnafı, yakında, yıllardır çektiği eziyetten kurtulacak.

Ne kadar borç, ne kadar faiz?

***

Seçim öncesi “şeffaflık” sözü verdiler…

Seçim yapılalı neredeyse 4 ay oluyor…

Belediyelerimizin çoğunda “şeffaflık” hak getire!

Ne kadar borcunuz var?

Cevap:

Yeteri kadar.

Veya…

Fazla değil, ödenebilecek kadar.

CHP Milletvekili Haydar Akar, “Belediyeler, faize çalışıyor” açıklaması yapıyor…

“Geçen yıl bankalara ne kadar faiz ödediniz?” diye soruyorsunuz, yine ses yok.

Ya “mal beyanı”?

O da gizli.

13 belediye başkanından daha hiç biri, mal beyanında bulunmadı.

Devlete bildirdiler, ama henüz vatandaşa açıklama yapmadılar.

Eski dönemlerle karşılaştırıyorum…

“Şeffaflık” da sizlere ömür!

Belediye başkanlarını halk seçiyor, ama halk, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili hiçbir şey bilmiyor.

Böyle “şeffaflık” olmaz!

Böyle “açık yönetim” olmaz!

Her üniversite bitiren, adam olabilir mi?

İlber ORTAYLI diyor ki:

“Türk halkı, eğitimi yukarı tırmanmak için bir araç olarak görüyor. En zor durumdaki köylüden şehirdeki bürokrata, serbest meslek sahibinden büyük tüccar ve sanayiciye kadar bu böyle…Halbuki ABD’nin en iyi okullarında okuyanların bile hayatta başarılı olma garantisi yok. Chicago’da mesela müthiş bir fizik bölümü vardır. Lakin ben orayı bitirip fazla bir şey olmayanı da gördüm. Bu kişi gençken apartman kâhyalığı yapmış; okulu bitirmiş, aynı yerde devam ediyor. Chicago’da fizik doktorası yapmış olsa da… İşte bir başkası; yine önemli bir üniversitenin kimya bölümünü bitirmiş, basit bir kolejde öğretmenlik yapıyor.

Bu çok barizdir, üniversiteden çıkan her öğrenci bir yere gelecek diye bir kural yoktur. Okul bir takım şanslar verir ama şans ancak onları kullanabilirsen geçerli olur. İnsanlar, “Oradan çıkınca otomatikman bir yere yerleşeceğiz” zannediyorlar. Yine bizde insanlar, çocuklarının belirli bir okula giderse adam olacağını zannediyorlar. Amerika’daki herhangi bir okulla işi çözeceklerini sanıyorlar. Dahası bu yaptıklarını elitizm olarak görüyorlar. Ve maalesef yanılıyorlar…”

(BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR kitabından)

3 görüş

*”Hata, tecrübe ile tecrübesizlik arasında köprüdür.”

*”İnsanlar ileri sürdüğünüz nedenlere, içtenliğinize, çektiğiniz acıların ağırlığına ancak siz öldükten sonra inanırlar. Yaşadığınız sürece durumunuz şüphelidir.” İbn-i Sina

*”Adalet, güven ve huzur olmayan toplumlar yıkılmaya mahkûmdur."