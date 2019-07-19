Kefken muhtarı tatilcileri uyardı

Birkaç günlük yağıştan sonra Yaz ayı bütün hızıyla devam ediyor…

İstanbullular ve Kocaelililer, genelde Kandıra sahillerini tercih ediyor…

Yoğun bir talep olunca, doğal olarak çevre kirliliği de meydana geliyor…

Kandıra Kefken Mahalle Muhtarı Zeynel Abidin Ekrem, sosyal medya hesabından, çevre duyarlı olunması istedi…

ÇAĞRIDA BULUNDU

Muhtar Ekrem, Kefken’in plajlarına gelen tatilcilerin bıraktığı çöplerin fotoğraflarını paylaşarak, çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Muhtar Ekrem, paylaşımına şu notu düştü;

“Temiz çevre insanların kendisine ve yaşadıkları yerlere gösterecekleri özenle olur.

Yaşamları boyunca çevrelerine karşı duyarlı olmaları çevrelerini korumalarını sağlar.

Fiziki, biyoloji, sosyal, ekonomik anlamda temizliği sağlanabilir.

CANLILARA SAYGI

Canlıların yaşam alanlarının temiz olması beraberinde sağlığı getirerek huzurlu yaşamı hissettirir. Canlıların yaşamını etkileyen çevresidir, ne kadar rahat ve sorunsuz olursa kendisini mutlu hisseder. Çevremize karşı sahiplenici davranışlar göstermemizde, bizim mutlu hissetmemizi sağlar.

DUYARLI OLALIM

Yaşayan tüm canlıları düşünelim.

Biz insanlar olarak daha küçük canlılar, bitkiler, böcekler, kuşlar yaşamlarını sürdürebilirler. Doğal çevre insanlara huzur ve rahatlık verir.

Geleceklerine yatırım yapmış olarak kendilerini rahat hissederler.

Herkesin bu konuda duyarlı olmalarını bekliyorum.

Unutmayalım ki yarınlarımız çocuklarımız ve torunlarımız içindir.”

TATİLCİLERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Kandıra Kefken Mahalle Muhtarı Zeynel Abidin Ekrem, yerden göğe kadar haklı…

Herkesin çevreye duyarlı olması lazım…

Kandıra sahilleriyle ilgili sık sık şikayetler alıyoruz…

Bu şikayetleri azaltmak, tatilcilerin elinde…

Oraya giden tatilciler, çevreye ne kadar duyarlı olursa, orada kayam kalitesi daha da artacaktır…

Gazeteci Asım Yağız, emekli oldu

İlimizin başarılı gazetecilerinden Asım Yağız, uzun bir süredir görev yaptığı İzmit Belediyesi Basın Yayın Sorumluluğu görevinden 15 Temmuz itibarıyla emekli oldu. Asım, bundan sonraki hayatını dinlenerek geçirecek. Bir dönem İhlas Haber Ajansı’nın Kocaeli temsilciliğini de yapan Asım ile birlikte çalışma fırsatım oldu. Birlikte çok haber peşinde koştuk. Asım’a yeni hayatında başarılar diliyorum.

Muhtar adayı ölümden döndü

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde Körfez Fatih Mahallesi’nde muhtar Adayı olan Kurban Özüm, kendisine ait 41 R 1176 plakalı özel araçla İlimtepe Mahallesi'ne giderken kaza geçirdi. Yoğun sis ortamında ağır tonajla kamyonetin süratli bir şekilde üzerine geldiğini fark eden Özüm, ani bir reflekse kamyonun altında kalmaktan ve yaklaşık 300 metre yüksekliğindeki tepeden aşağıya uçmaktan son anda kurtuldu. Kamyonet şoförü de Kurban Özüm'ün aracına çarparak; tepeden aşağıya düşmekten son anda kurtulmuş oldu. Yani anlayacağınız, feci bir kaza son anda önlendi… İlimtepe yolunu bilirim… Çok virajlı… İlimtepe’ye giderken de, gelirken de çok dikkatli olmak lazım…

Bayrağa saygı…

Kandıra Asri Mezarlığı’nın girişinde bulunan Türk Bayrağı, rüzgarın etkisiyle parçalanmış. Günlerdir bu durumda olan bayrağı kimse fark etmemiş olacak ki halen yırtık bir şekilde dalgalanıyor. Yetkililer, daha dikkatli olmalı… Bayrak, bizim her şeyimizdir… Bir de Türk bayrağını çöp arabalarının önüne koyuyorlar ya, insanı çileden çıkarıyorlar…

Türkiye’nin % 32’si serbest meslek sahibi

Ajans Press, serbest meslek sahiplerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Dünyadaki çeşitli ülkelerdeki serbest meslek sahiplerinin toplam çalışan nüfusundaki payı belli olurken, Türkiye’de bu oranın yüzde 32 olduğu saptandı. Listede ilk sırada olan Türkiye’yi sırasıyla Meksika (% 31), Güney Kore (% 25), İtalya (% 23), İspanya(% 16), İngiltere (% 15) takip etti.