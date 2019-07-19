Fiyatı serbest bırakılsın, ekmek sorunu kalmaz

“Ekmek” konusu, Türkiye’nin sürekligündemindedir.

Fiyatı…

Fiyatının belirlenmesi…

Kalitesi…

“Halk Ekmek” tartışması…

Genelde fırıncılarınistediği çoktur, yönetenlerin verdiğiazdır.

Böyle düşünülür.

Toplumda yerleşik bakış açısı budur.

Fırıncı tanıdıklarımı hep “sızlanır” görürüm.

Hep şikâyet ederler.

Zam oranlarını az bulurlar.

“Para kazanamıyoruz” derler.

“Battık” derler.

“Yapılacak iş değil bu” derler.

Aylar yıllar akıp gider, ekmek fiyatı tartışması bitmez, fırıncıların sızlanması bitmez, ama fırın sayısı sürekli artar.

“Şartlar madem çok kötü, neden yeni fırın açılır, neden fırın açılmasına izin verilir?” sorusu, genellikle cevapsız kalır.

Fırıncılar diyor ki

Dün Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, yönetim kurulu üyesi Oktay Alkan ve Derince’nin en eski fırınını işleten arkadaşım Mehmet Karakaş’la beraberdik.

Ali Sarı ve Oktay Alkan’la ilk kez beraber olduk.

Mehmet Karakaş’ı ise 40 yıldır tanırım.

Uzun bir sohbet oldu.

İki saate yakın…

Ayrıntılarını manşet haberimizde bulabilirsiniz.

Ben sadece sohbetimizin can alıcı birkaç noktası üzerinde duracağım.

Söyledikleri şu:

*Kocaeli’nde 480 ruhsatlı fırın var. 30 kadar da kaçak çalışan fırın olduğunu biliyoruz.

*Bu fırın sayısı Kocaeli için çok fazla. Fırınlarımız ortalama yüzde 30-35 kapasiteyle çalışıyor. Fırınların yarısı kapatılsa, kalan 240 fırın ihtiyacı rahat karşılar.

*Kocaeli’nde en son fiyat-gramaj ayarlaması Aralık 2015’te yapıldı. 250 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 Kuruş olarak belirlendi. Ocak 2018’de ise sadece gramaj ayarlamasına gidildi. Ekmeğin gramajı 250 gramdan 210 grama indirildi, fiyat aynı tutuldu. Bir miktar dolaylı zam yapılmış oldu.

*Ekmek üretiminin32 kalem gideri var. Un ve maya fiyatları anormal arttı. Elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki artışı siz biliyorsunuz. Yakıt fiyatları… Çalışanların maliyetleri… İnanın yaptığımız cambazlık!

*9 aydır zam için uğraşıyoruz, o seçim geçsin bu seçim geçsin diye ertelediler. Ama dayanacak gücümüz kalmadı. İnanın bütün fırınlar zarar ediyor, ha bugün ha yarın zam verilir beklentisiyle dayanmaya çalışıyor.

*Talebimiz şöyle: Eğer 200 gram ekmek 1.5 lira olursa, fırınlar zarar etmekten kurtulur. Eğer 200 gram ekmek 1 lira 75 kuruş olursa, fırıncılar para kazanmaya başlar. Bizim talebimiz, 200 gram ekmeğin 1 lira 75 kuruş olması yönünde.

*22 Temmuz 2019 Pazartesi günü resmen zam talebinde bulunacağız. Prosedür işlemeye başlayacak. Esnaf Odaları Birliği bünyesinde beşli komisyon kurulacak… Komisyonun raporu Fırıncılar Federasyonu’na gidecek… En sonunda Ticaret Bakanlığı zamma karar verecek. En iyi tahminle 1 aylık bir süre. Uzarsa, yandık. Bu kadar süreye de fırıncılarımız dayanabilir mi, zor.

*Fırıncılara “hırsız-namussuz” gözüyle bakılmasına üzülüyoruz. Ekmek zammı konusunda bütün gözler fırıncılarda. Unculara bakan yok! Buğday üretimiyle ilgilenen yok! Esas sorun uncularda.

Dünkü sohbette Ali Sarı, Oktay Alkan ve Mehmet Karakaş’ın bana aktardıkları satırbaşlarıyla böyle.

Elbette “Halk Ekmek”i de konuştuk.

Yeni bir şey yok.

Sadece Mehmet Karakaş, bugüne kadar yazılıp çizilenlerin yanı sıra ilginç bir öneride bulundu.

“Büyükşehir Belediyesi ekmek satış büfeleri açacağına, her mahalleden bir fırın satın alsın, hem üretsin, hem satsın. Ben fırınımı satmaya hazırım” dedi.

Bu öneriyi de Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın dikkatine sunuyorum.

Öneri öneridir…

Fırıncıların sorunu nasıl çözülür?

Sorunları dinledim, sonra da kendi kendime “Bu sorunları nasıl çözersin?” diye sordum.

Sahi, yetki bende olsa, bu sorunları nasıl çözerim?

Şöyle:

Bir defa “fazla fırın” sorunu var.

Buna bağlı olarak da fırınların “düşük kapasitede çalışması” sorunu…

Bence esas sorun burada.

Geçmişte, her isteyene fırın ruhsatı verilmeseydi, bugün bu sorun yaşanmayacaktı.

Fırınlar yüzde 80-90 kapasiteyle çalışsa, zam yapmasan bile bu fiyatlarla hepsi kâr eder.

Önce bu sorun halledilmeli.

Bu sorun çözülmeden, istediğin kadar zam yap, işin içinden çıkamazsın.

Fırıncıları hiçbir zaman memnun edemezsin.

Fırınların düşük kapasiteyle çalışması, döner dolaşır fırıncıları yine darboğaza sokar.

Peki, ne yapılmalı, ne yapılabilir?

Fırın sayısı nasıl azaltılabilir?

*Bir defa bu saatten sonra yeni fırın açılmasına kesinlikle izin verilmemeli.

*Mevcut fırınlara yeni ağır şartlar getirilmeli, uymayanlar kapatılmalı.

Bir şey daha…

Belki en önemlisi de bu.

Ekmek fiyatları serbest bırakılmalı, fırıncılar rekabete sokulmalı.

Ayakta kalan kalır, kalamayan gider.

Fiyat ve kalite rekabeti, fırıncılıkta her şeyi yerli yerine oturtur.

Bunu yapın, inanın halk daha ucuza daha kaliteli ekmek yer.

İşte tam bu noktada, piyasada fiyat ve kalite dengesini sağlaması için gerçek anlamda “HALK EKMEK” şart!

Sonra bir düşünün…

Neden ekmek fiyatı izne tabi de; örneğin, et, süt, peynir, yoğurt, yumurta, domates, salatalık, biber, marul, patlıcan, havuç, nohut, fasulye, mercimek fiyatları serbest?

Bence mantıksız bir uygulama!

Zaten ekmeğin de standart olanına fiyat belirleniyor.

Çeşit çeşit ekmek var, onları isteyen istediği fiyata satıyor.

Evet, ekmek sorunu, fiyatı serbest bırakılırsa kesin olarak çözülür.

Ben bu görüşteyim.

Deneyelim görelim…

Ne kaybederiz ki?