İşte Kocaelili Korukır farkı…

Bir kaç gündür Engin Korukır ile ilgili yazılar yazıyorum. Bugün de devam edelim. Çünkü önceki gün çok önemli bir gelişme oldu…

Yine kulübün yarınlarıyla ilgili bir gelişmeydi bu…

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Yıllardır kanlı bıçaklı olan Kocaeli profesyonel kulüplerinin, artık ortak menfaatler adına bir araya gelmesiyle ilgili bu gelişmeyi başlatan ise Engin Korukır’ın ta kendisi oldu…

Tam da tahmin ettiğim gibi…

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Korukır, Kocaelispor ve Gölcükspor’da profesyonel olarak yıllarca futbol oynadı. Dolayısıyla kulüpler arasındaki kopukluğu, birbirine zarar verme derecesindeki pasta paylaşımını iyi bilir. Bu nedenle de, son derece yoğun kamp ortamında olmasına rağmen, üşenmemiş, kalkmış, Derince ve Gölcük’ü ziyaret ederek ‘Güç birliği’ adına önemli bir adım atmıştır.

Yıllardır yöneticilerin yapamadığını yapmış ve hiç kibre kapılmadan, küçük-büyük demeden, kentin tüm dinamiklerine olan saygısını göstermiştir…

Çünkü bir ilke vardır…

Büyüdükçe küçülmesini bileceksin”!..

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Türkiye Kupası’nın ikinci kez kazanılmasında büyük emekleri olan Engin Korukır hocam, kariyerinde hayli önemli başarılara imza atmış, geçen yıl da Sakaryaspor’un şampiyonluğuna ramak kala, şanssızlığı ve diğer gerekçelerle, pis düzene teslim olmuştu…

Yıllar önce, Bülent Baturman ve Erhan Altın ile birlikte Çenesuyu Plajyolu’na bir proje hazırlayan ve böylelikle antrenörlük yaşantısına adım atan Engin hoca, Hikmet Karaman ile yollarını birleştirince de, kariyer basamaklarını hızla yükselmiş, sonra tek başına göreve devam kararı almıştır…

Genç teknik adam, gelecekte yıldız bir teknik adam olacağını herkese ispatlamıştır…

Yıllardır Kocaelispor’un transferini açılması şartıyla seve seve göreve geleceğini söyleyen Korukır, ekibiyle beraber işbaşı yaparken, futbol bilgisi ve özellikle taviz vermediği disipliniyle, her zaman öne çıkmıştır…

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Nereye giderse gitsin, Kocaeli futbolu ile hemhâl olan, gelişmeleri yakından takip eden Korukır, Kocaelispor konusundaki üzüntüsünü de sürekli dile getirmiş, hemen hemen her sezon kulübün yönetimlerine destekçi olmuştur…

Son 15 yılda kente gelen her türlü teknik adamın görev almasında, onun mutlaka imzası vardır…

Kulüpte böyle bir etkisi ve güveni vardır…

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Kentin diğer profesyonellerine de el uzatılması gereken ortamda, bunu bizzat yapması, benim aslında çok da şaşırdığım bir olay değildir…

Kendisinden beklediğim harekettir…

Yıllardır başkanların yapmadığını yapmış ve örnek olmuştur…

Çünkü, bu kentin profesyonel futbolunun başına ne geldiyse, bölünmüşlükten gelmiştir…

Süper Lig’de efsane olan Kocaelispor, birkaç örnek dışında, zamanında burnundan kıl aldırmazken, şimdi 3.Lig’e düşerken, aynı ligde olduğu için diğer takımlara da kapılarını açmıştır…

Ama Engin hoca, yıllardır o kulüplerle de hep iç içedir…

Bunun için de, Derince ve Gölcük’ün kapısında krallar gibi karşılanmıştır…

Türkiye’de de birçok kulübün gönlünde taht kurmuş, delikanlı bir teknik adamdır…

Bunu ligin içerisinde de göreceksiniz…

Her zaman Kocaeli futbolunun menfaatlerini korumuş, her yerde Kocaelili olduğunu üzerine basa basa söylemiştir…

İşte bunun için manşetteki haberimizi bu duygularla yeniden okumanızı tavsiye ederim…

Kocaelispor böyle böyle büyük kulüp olacaktır…

Bir daha yazıyorum…

Büyüdükçe, küçülmesini bileceksin!..

Şovu bırakın…

Ayranımız yok içmeye, Lopez’le gidiyoruz kenefe !..

Okuyunca bu sözcükler aklıma geliverdi…

Şaşırdım…

Pes dedim…

Biz geçmişten bir türlü ders almayacağız…

Özgür Vurur ile anlaşan Darıca G.B. Başkanı Arif Gülen, geçen sene yaşananları unutmuş olacak ki, Real Madrid’li antrenör Kika Lopez’i kente davet etmiş…

Bu adam tabii ki bedavaya gelmez…

Seminer bile verecek olsa, dünyanın parasını ister…

Ne amaçla geleceği belli değil…

Ama sırf sükse yapmak için getiriyorsak…

Yazık kere yazık…

Arif başkan, biz böyle şovlar istemiyoruz…

Ligi sağ salim tamamlayın, yeter…

Aykut Okan’ın zor günleri…

Kentimizin en eski milli futbolcularından biri olan Aykut Okan, futbol kariyerini antrenör olarak Okan Spor Kulübü’nde sürdürüyor. Suat Okan gibi efsane bir antrenörümüzün oğlu olan Okan hoca, babasının izinden yürürken, şu günlerde annesinin rahatsızlığı ile ilgileniyor. Zor günler yaşayan Aykut hocaya, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz… Sizler de boş bırakmayın…

Gece maçlarına devam!..

Kocaelispor, tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da maçlarının ilk bölümünü, sıcaklar nedeniyle gece oynamaya hazırlanıyor. Geçen sezonun ilk 10 haftalık dilimi içerisinde bol bol gece maçı oynayan Kocaelispor’da, Engin Korukır da aynı görüşü benimsiyor. Bakalım kamuoyu bu işe ne diyecek?..