Bayram Milletin de Sen Kimin Başkanısın?

Bazen insanın yaşadığı şehrin tüm eksiklerine, sıkıntılarına, kronik meselelerine rağmen şükredesi gelir. Bu tip hissiyatlar da genelde mukayeseli meselelerde ortaya çıkar. “Beterin beteri var” düşüncesi, “bu halimize de şükür” tevekkül cümlesi insanı sarıverir.

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’nin önemli şehirlerinden sadece iki tanesi iktidar partisi tarafından kazanıldı. Bunlar kentimiz ve Bursa. İktidarın çok uzun yıllardır adeta kalesi olarak görülen bu iki şehir, son seçimde kazanabildiği mesnetli büyükşehir belediyeleri. Ancak şu da var ki Bursa seçimleri de ucu ucuna kazanıldı. CHP ve İYİ Parti adayı biraz daha erken açıklansa, biraz da doğru organize olabilseler ve ilçe belediye başkan adaylarını daha sağlıklı belirleseler seçimi de kazanacaklardı. Malumunuz siyaset uzun soluklu bir yoldur. Bazı durumlarda zafer sandığınız olaylar, sizi rezil kepaze edecek bir sona giden yolun taşlarını döşerler.

Bu haftanın son günlerinde T.C. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğunda oturmakta olan zat; “30 Ağustos halkı ilgilendiren bir bayram değil” açıklaması yaptı. Bu açıklamanın sebebi de tüm dini ve milli bayramlarda ülke genelinde toplu taşımaların ücretsiz olması yönünde atılan adımların Bursa Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında gündeme gelmesi. Allah’tan kentimizde bu zihniyette bir siyasetçi yok, ha eğer var da bu düşüncelerini dile getirmiyorsa ona da şükür. En azından sinir bozmuyorlar.

BAYRAMLAR BÖLÜNÜRSE ÜLKE BÖLÜNÜR

Bu mesnetsiz ve çapsız lafların edildiği haftanın ilk gününde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı. Her ne kadar iktidara birikmiş öfkesi olan kesimler tarafından bir milli bayram olarak kabul edilmese de 15 Temmuz’un ülkemiz tarihindeki önemi çok büyük ve kişilerden bağımsız olarak herkesin sahip çıkması gereken bir gün olduğu kanaatindeyim. Dinin siyasete alet edilmesinin ülkemizde tarihi 1940’lı yıllara dayanıyor. Kanımca milat 1949 yılında İsmet İnönü tarafından Şemsettin Günaltay’ın Başbakanlık koltuğuna oturtulduğu tarihtir. Demokrat Parti’nin iktidara geleceğinin artık yavaş yavaş belli olduğu günlerde, DP’nin siyaseti kolay oy kazanma yöntemi olarak dini referanslara dayandıran bir söylem kurması üzerine; İsmet İnönü ilkelerinden ödün vererek dini tandansı yüksek bu kişiyi Başbakan yapıyor ve kurucu iradenin tutarlılığı ortadan kalkıyor. Tutarlılığı ortadan kalkan siyasi yapılara da halkımızın oy vermediği de artık tespit edilmiş bir gerçek.

Atatürk döneminde kurucu ilkelerden bir milim bile taviz verilmeyen ülkemizde, zaten daha öncesinde siyaset diye bir kurum yok. Osmanlı dediğimiz bir aile ve onun etrafında kümelenen çıkar grupları. Hem kendi geçmişinden hem de himayesine giren yapılardan miras aldığı tüm güçlü bürokrasiyi ve gelenekleri çürüten; gerici bir zihniyetin devlet mekanizmasınıeline geçirmesi neticesinde, sadeceAnadolu insanını sömüren bir yapıya dönüşerek zamanla çöktü gitti. Atatürk’e yöneltilen “dinsiz” ithamlarının arka planına baktığınız zaman esasen meselenin dindar olup olmaması değil; “din tüccarlığının” kökünü kazıması olduğu ortada duran bir gerçektir. 1949 yılından bu yana ülkemizde iktidara gelen herkes, Ecevit de dahil olmak üzere, laikliği ucundan kemirerek 15 Temmuz’a giden yola bir sürü taş döşemişlerdir.15 Temmuz tarihi, ülkemizi ayakta tutan kolonlardan laikliğin çökmesi sebebiyle binanın neredeyse tepemize yıkıldığı gündür.

30 Ağustos’u milletin bayramı olarak görmeyenler, 15 Temmuz 2016 gecesinin vahametini anlamayanların ruh ikizleridir. Dini ve milli bayramları yarıştıranlar, milli bayramları kendi arasında etiketleyerek birbirine rakip görenlerin üzerindeki vebal sadece bugünün değil; binlerce yıllık Türk tarihinin, binlerce yıllık Anadolu medeniyetinin ve gelecekte bu topraklarda doğacak olan yüz milyonlarca insanındır. Öylesine bir vebaldir ki, hesaplamaya günümüzün süper bilgisayarları bile yetmez.

Unutmamalıyız ki Balkanların elimizden çıkmasının ve yüzlerce yıllık Türk yurdu olan bu toprakların Yunan ve Bulgarların eline geçmesinin sebebi, ordu içerisinde rahatça örgütlenmiş olan tarikatların birbirleriyle ettikleri kavgalar, sonra hepsinin birden Enver Paşa’ya olan nefretleridir. Keza “din kardeşi” adı altında anlamsızca allanıp pullanan Arapların da Osmanlı’nın yani Türklerin Ortadoğu’dan sürülmesine teşne oldukları da bir gerçektir. Din, insanın aklında kalbinde kaldıkça güzeldir. Tüccarlığı yapılırsa, ticarete konu olan her mal ve hizmet gibi bir fiyatı olur. Fiyatı olan şeyin de değeri yoktur.

DEĞERLER BÖLÜNÜRSE DE ÜLKE BÖLÜNÜR

Yazımıza konu olan şahsın yerel seçimler öncesinde yaptığı bir başka açıklama da yine infial yaratmıştı. Nazım Hikmet, Bahriye Üçok ve Türkan Saylan için “devlete ve bayrağa savaş açmış kişiler” dedi. Evet, Kurtuluş Savaşı Destanı şiiriyle bu toprakların sıradan insanlarının vatanlarını kurtarmak için Başkomutanları Mustafa Kemal Paşa arkasında nasıl ölüme koştuklarını anlatan Nazım Hikmet’e, Türkiye’nin ilk kadın ilahiyatçısı Bahriye Üçok’a ve bu ülkenin kız evlatları okusun diye, cüzzam hastalığı bu ülkenin insanının hayatında ölümcül bir kader olmaktan çıksın diye ömrünü geçirmiş Türkan Saylan’a etti bu sözleri.

Bütün bu saçmalamaları alt alta koyunca malum şahsiyetin işgal ettiği koltuktan başka bir önemsenecek yönü olmadığı gün gibi ortadadır. Ülkenin tarihindeki değerleri bölen, milli bayramları bölen bir insanın Allah aşkına nesini ciddiye alacağız. Üstelik ülkemiz siyasetinin son bir senede gördüğü üzere kutuplaşmaya teşne olanların seçimlerde hezimete uğradıkları, birleştirici ve kucaklayıcı bir politika takip edenlerin “yenilmez denilenlerin üzerinden silindir gibi geçtiği” görülmüşken; aklı başında bir siyasetçinin bu sözleri söylemesinin hiçbir mantıklı izahı yoktur. Kendisi ya gaza gelmiştir ya da ülke siyasetini okumayı bilmemektedir.

Konu 15 Temmuz’dan açılmışken, kentimizde yapılan anma törenlerini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in terk etmesine de değinmek gerekiyor. Cumhurbaşkanının konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve dolayısıyla tüm CHP’lileri suçladığı bir konuşmanın üzerine CHP’li bir başkanın ve kendisine refakat amacıyla gelmiş olan partililerinin orada oturmaya devam etmesini beklemek akıl karı değildir. Kendisinden bekleneni ve yapması gerekeni yapmıştır. Üstelik bu cesaretli tutum da Fatma Hanım’a her zaman olduğu gibi çok yakışmıştır, gözünü budaktan sakınmayarak bugünlere gelmiş bir siyasetçi olarak yine her zamanki gibi yüzlerce erkeğe ders vermiştir. İYİ Partililerin de aynı şekilde başkanla birlikte alanı terk etmeleri kendileri açısından doğru olandır. Keşke milli bayramlarımız siyasete malzeme edilmese de birbirine en zıt siyasetçiler yılda sadece birkaç günlüğüne bile olsa; milli bir sebeple bir arada olabilseler. Unutmayalım ki 15 Temmuz darbe girişimi sadece bir iktidara ya da kişilere değil, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete karşı; Atatürk’ün ordusuna sızarken herkesin uyuduğu, dış düşmanların pışpışladığı dinci çete tarafından yapılmış bir girişimdir.