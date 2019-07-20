Marmelat nedir ve nasıl yapılır?

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle marmelad yapılması ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Marmelat, meyvelerin et ve şıralarının (ezmelerinin) şeker ile pişirilmesinden elde edilen ürüne denir. Marmelat; elma, ayva, erik, kayısı, şeftali, armut, üzüm, incir, portakal, greyfurt ve limondan yapılır. Marmelat yapmak, adı geçen meyvelerin piyasada, pazarlarda, manavlarda tutulmayan küçük ve fazla olgunlaşmış veya yaralanmış olanlarının kıymetlendirilmesinde kullanılan en iyi yoldur. Marmelat, birkaç meyve karıştırılarak da yapılabilir. Karışık meyvelerden yapılan marmelatların lezzetleri, renkleri ve görünüşleri de güzel olur.

Meyvelerin Hazırlanması: Marmelat yaparken önce meyvelerin cinslerine göre yıkanıp temizlenir; varsa çürük ve hastalıklı kısımları kesilerek, çekirdekleri ve çekirdek evleri çıkarılarak işlemeye hazırlanır. Ayva, armut, elma gibi dokuları sert olan meyveler ve diğer meyvelerin tam olgun olmayanları az miktarda ilave edilecek su ile iyice yumuşayıp kevgirden geçecek hale gelinceye kadar haşlanır. Haşlanan meyveler, ezme makinelerinden veya kevgirden geçilirilerek ezmerleri elde edilir. Kevgirlerin ve ezme makinelerinin eleklerinin delikleri 1 mm’den geniş olmamalıdır. Evlerde, delikleri küçük olan düz kevgirler de bu iş için kullanılabilir. Kayısı, şeftali, erik, incir gibi meyvelerin çok olgun olanlarını haşlamadan kevgirden geçirebiliriz.

Elde edilen ezme tartılır; sonra tencere ile ocağa konur. Marmelat pişirilecek tencereler, yayvan ve geniş olmalıdır. Tartılan ezmeye şeker ilave edilir. Lüzumlu şeker, ezmeye en az iki partide konmalıdır. Böyle yapılırsa, şekerin erimesi kolay olur ve iyi karışır. Şeker ilave edilen ezmeler, devamlı olarak karıştırılarak pişirilir. Karıştırılmazsa, marmelat dip tutar ve yanık olur. Bunun için karıştırmaya önem verilmeli ve dikkat edilmelidir. Karıştırımada kullanılacak kaşığın uzun saplı olması iyidir; böylelikle karıştırma sırasında sıçrayan marmelatların elinizi yakmasından sizi koruyabilir. Marmeladın pişmesinin tam olup olmadığını anlamak için pişmekte olan marmelattan soğuk bir tabağa bir miktar konur eğer marmeladın şırası etrafa yayılmıyorsa, marmeladın pişmesi tam olmuş demektir. Ayrıca pişmenin son zamanına doğru kaynayan marmeladın yüzünde meydana gelen hafif kabuk gibi kırışıklıklar da onun piştiğini gösterir.

Marmelat pişirirken 1 kg ezmeye konulacak şeker miktarı, 500 gr ile 1000 gr arasında değişir. Bunda mevyenin tatlı ve olgun oluşunun rolü vardır. Pişen marmelatları ocaktan indirmeden evvel kullanılan şekerin her kilosu için 1 gr limon tuzu veya 1 limonun suyunu ilava edip bir veya iki dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan indirilirse, marmelatlarda da şekerlenme meydana gelmez. Marmelatlar cam kavanozlara, sırlı çömleklere veya teneke kutulara konur ve sıcak olarak doldurulur. Kaplar çok temiz ve kuru olmalıdır. Marmelatlar da reçeller gibi kabın ağzında hiç boşluk bırakılmayacak şekilde tamamen doldurulur. Kapların ağızları temiz bezle silinir; kapların üzerine etiket yapıştırılır ve etikete marmeladın cinsi, yapıldığı tarih ve varsa hususiyetleri yazılır. Bu şekilde hazırlanan kaplar kuru ve serin depolara konur.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere... Saygılarımla.