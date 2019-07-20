30 yazar, mutluluğu değerlendirdi

Hepimiz mutluluk ve mutsuzluk üzerine düşünmüşüzdür mutlaka.

Bizi nelerin mutlu, nelerin mutsuz ettiğini tespit etmeye çalışmış, bu tespitlerden bazılarının tamamen bize özgü olduğunu, bazı noktalarda ise neredeyse tüm insanlığın uzlaştığını görmüşüzdür.

Fakat edebiyatın belli başlı isimleri, bunlarla yetinmeyip, bir kavram olarak mutluluğu ve mutluluğun mümkünlüğünü de ele aldılar. ShortList'ten derledik:

Mark Twain: "Akıl sağlığı ile mutluluk, imkansız bir kombinasyondur."

Leo Tolstoy: "Mutluluk bir alegori, mutsuzluk ise hikayedir."

Ayn Rand: "Kendinize değer vermeyi öğrenin; ki bu, mutluluk için mücadele etmek de demektir."

MUTLULUK DEMEK GÜÇTÜR

Charlotte Bronte: "Paylaşılmamış bir mutluluğa, mutluluk demek güçtür; hiçbir tadı yoktur bunun."

Hunter S. Thompson: "Mutlu olmak için başkalarının kalbine ve zihnine muhtaçken, kendinize nasıl saygı duyabildiğinizi anlamıyorum."

Haruki Murakami: "Ama en iyinin ne olduğunu kim söyleyebilir ki? Bu sebeple mutlu olma şansını yakaladığın her seferinde, ona tutunmalı ve diğer insanları kafana çok da fazla takmamalısın. Deneyimlerime dayanarak diyebilirim ki, insanın karşısına böyle bir şans, hayatı boyunca iki ya da üç defa çıkar ve eğer onları kaçırırsak hayatımızın geri kalanında bunun için pişmanlık duyarız." (İmkansızın Şarkısı)

Ernest Hemingway: "Zeki insanın mutluluğu, bildiğim en nadir şeydir.

Kurt Vonnegut: "Ve lütfen mutlu olduğunuzda bunu fark edin; ve haykırın ya da mırıldanın ya da sadece düşünmekle yetinin, 'Eğer bu muhteşem değilse, muhteşem olan nedir ki!'"

Robert Louis Stevenson: "Mutlu olma ödevi kadar küçümsediğimiz başka hiçbir ödev yoktur. Oysa mutluyken dünyaya anonim iyilik tohumları ekeriz."

Fyodor Dostoyevski: "İnsan yalnızca dertlerini saymaktan hoşlanır, mutluluklarını ise saymaz."

Sylvia Plath: "Daima hareket halinde ve mutlu olmak ile içime dönerek pasif ve hüzünlü olmak arasında bir tercih yapabilirim. Ya da bu ikisi arasında sekerek aklımı yitirebilirim."

GURUR VE ÖNYARGI

Jane Austen: "Hak ettiğimden daha fazla mutlulukla karşılaştığımda, bundan dolayı memnun olmayı öğrenmek zorundayım." (Gurur ve Önyargı)

Douglas Adams: "Mutlu olmayı, haklı olmaya tercih etmeyeceğim tek bir gün yok." (Otostopçunun Galaksi Rehberi)

Gillian Flynn: "Dünyaya gösterdiğin yüz, ona sana nasıl davranması gerektiğini de söyler."

Charles Dickens: "Mutluluk bir armağandır ve işin sırrı onu beklemekte değil, geldiğinde memnun olmaktadır." (Nicholas Nickleby)

EN YÜCE MUTLULUK

Victor Hugo: "Yaşam en yüce mutluluğu, sevildiğine ikna olmuş kişiye sunar; kendisi olduğu için sevilmiş - hatta diyebiliriz ki, kendisine rağmen sevilmiş kişiye."

Stephen King: "Mutluluk, mümkün olduğunda, incelenmeden bırakılmalıdır." (Şeffaf)

Margaret Atwood: "Mutluluk etrafı camdan duvarlarla çevrili bir bahçedir: Ne girişi vardır, ne de çıkışı." (Kör Suikastçı)

Jack Kerouac: "Mutluluk, her şeyin muazzam bir garip rüya olduğunu fark etmeye bağlıdır." (Yalnız Gezgin)

Aldous Huxley: "Gerçek mutluluk, mutsuzluğun telafileriyle kıyaslandığında, oldukça sefil görünür. Ve elbette, istikrar, istikrarsızlığın ihtişamının yanına bile yanaşamaz." (Cesur Yeni Dünya)

Virginia Woolf: "Mutluluğu melankoliden ayıran çizgi, bir bıçak ağzından daha kalın değildir." (Orlando)

Paulo Coelho: "Eğer daima an'a odaklanmayı başarırsan, mutlu bir adam olursun." (Simyacı)

Edith Wharton: "Kafanı mutlu olmaya takmadığın sürece, iyi vakit geçirmenin önünde hiçbir engel göremiyorum." (The Last Asset)

Maya Angelou: "Eğer içinizde tek bir gülümseme kaldıysa, onu sevdiğiniz insanlara ayırın."

VE MUTLULUK İNSANI KÖR EDER

Alexandre Dumas: "Gururlu değilim ama mutluyum. Ve mutluluk insanı kör eder; bana kalırsa, gururdan bile daha fazla üstelik..." (Monte Cristo Kontu)

Roald Dahl: "Eğer iyi niyetliyseniz, niyetiniz yüzünüzde bir güneş gibi ışıldayacak ve böylece her zaman sevimli görüneceksiniz."

George Orwell: "İnsanlık özgürlük ile mutluluk arasında tercih yapmak zorundadır ve insanların büyük çoğunluğuna mutluluk daha uygundur." (1984)

Gabriel Garcia Marquez: "Mutluluğun tedavi edemediği bir şeye hiçbir ilaç çare olamaz." (Aşk ve Öbür Cinler)

Vladimir Nabokov: "Ve yine de mutluyum. Evet, mutlu. Yemin ederim. Yemin ederim ki mutluyum... Biraz bayağı, biraz da hilebazmışım, kayda değer yönlerimi -hayal dünyamı, bilgeliğimi, edebi yeteneğimi...- kimse takdir etmiyormuş, ne fark eder. Kendime gözümü ayırmadan bakabildiğim için mutluyum; aslında kendine bakmak hemen herkes için ilgi çekicidir- evet, kesinlikle ilgi çekici!.. Mutluyum- evet, mutlu!" (Göz)

J.M. Barrie: "Mutluluğun sırrı sevdiğin şeyi yapmakta değil, yaptığın şeyi sevmektedir." Kaynak: ShortList.com