Defineciler; Mezarı değil bu YOLU kazın!

Defineciler, KAŞİF insanlardır!

Dünyayı keşfeden kaşifler gibi, durmadan dolaşır, arar bulurlar.

Kocaeli ili tarih ve değerlerle doludur.

Hazine arayıcıları için bulunmaz bir pazar yeridir.

Neresine kazmayı vursanız mutlaka bir TARİH kalıntısına, bir medeniyet izine rastlarsınız.

Kocaeli’nin turistik ilçesi Karamürsel’de; tarihi zenginlikten nasibini arayan DEFİNECİLER sayesinde,

Fatih’in İstanbul’u alırken surlarda açtığı gedikler gibi delik-deşik edilmiş.

Zamanla sahil şeridinde (şimdi yazlıkların olduğu bölge) denizden karaya doğru oyukların, dehlizlerin açıldığı yerlerde kırmızı geniş dikdörtgen şeklinde horasan ateş tuğlalarının çevrelediği Roma mezarlarının yıkıntı ve oyuklarını görürsünüz.

Buradan İznik yolunu takip ederseniz, Oluklu, Ayazma’nın içinden geçerken “Yazılı Kaya”da kepçe ve dozerlerle yapılmış DEFİNE aramalarının izlerine rastlarsınız.

Yalakdere’de evlerin bahçesinde definecilerin açtıkları kazı çukurlarını,toprak hafriyat yığınlarını görebilirsiniz.

Şehir merkezinde D-130 karayolu kenarında evlerinin bahçesine garaj yapmak isteyenlerin arsasının içinde yüzeyde kafatası ve iskelet kemiklerinden kol bacak parçalarına rastlandığı İl Turizm Müdürlüğü yetkililerince görülmüş kayda alınmıştır.

Anlayacağınız; İstanbul’un “Taşı Toprağı altın” derler, ama Karamürsel’in de neresine kazma vursanız, altın bulabilirsiniz! Yani Karamürsel’inde taşı toprağı altın demektir.

Geçtiğimiz günler de, defineciler mezarlıkta icraat yapmışlar… Mezarları açıp resmen gömü aramışlar.

Belli ki onlardan önce davrananlar olmuş, defineciler elleri boş dönmüş!

Bu defineciler üzülmesinler… Onlara çok zahmetsiz bir define yeri tarif edeceğim;

Karamürsel’in DALYAN mevki var. Hani Yalova’ya giderken Karayolları şantiye binasını geçince DALYAN mevki. Şu anda POLİS KONTROL merkezi oldu. Polislerin arkasında kocaman bir taş duvar var. İşte o duvarın altı, Karamürsel Belediyesi’nin YAN YOLU olarak kayıtlarda tescilliydi. Bir hatırlı vatandaşın çizdiği proje gereği bina için İSTİNAT duvarı yapılması gerekti (!) Bina sahibinin yapması gereken İSTİNAT duvarını Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, ,Karamürsel Belediyesinin YAN YOLUNU,alt yapısı 200’ lük boruları, elektrik kabloları, su tahliye boruları döşenmiş, milyarlık sıfır yeni malzemelerin üstüne bir gece ansızın 30-40 tonluk kamyonlarla taşlar yığdı ve YAN YOLUN üstüne İSTİNAT duvarı yaptı!

İşte size hazine ;

Mezarlıkları kazmayın. Onlar sahipli kişilere ait.

Gelin bu; bir gecede Büyükşehir Belediyesinin işgal edip, Karamürsel Belediyesi’nden GASP ettiği YAN YOLU yandaşa İSTİNAT duvarı yaptığı yeri kazın bakın altından neler çıkacak neler?

Bu yer nasıl olsa sahipsiz, baksanıza Karamürsel Belediyesi hak sahibi olamamış, Özel mülk sahibi yapması gerekirken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Hatır” için devasa istinat duvarı yapmış, duvarın altında milyarlarca liralık malzemeyi taşların alına gömmüş.

Karayolları desen, “Hani burası yan yol olacaktı ? “ dememiş!

İşte size sahipsiz bir define yeri, bırakın MEZARLARI kazmayı,

hadi durmayın gari vurun kazmayı çıkarın CANLI DEFİNEYİ!..