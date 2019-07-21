BAYRAKTAR ve bir acı gerçek…

Ali Nazmi Tok, bir kadim dosttur benim için.

Dürüst bir kişiliği vardır.

Onurludur.

İnsan sevgisiyle yoğrulmuş; ırk, din, mezhep ayrımı bilmeyen, “Yaratılmışı severiz, yaratandan ötürü” bilincinin somut bir örneğidir.

Yaşadığı ülkeyi katıksız sever.

Üretkendir.

Kendi emeği ve alın teriyle yaşamını sürdürür.

Geçenlerde telefonla aradı ve bir Pazar günü Bayraktar’daki evinde birkaç dostun katılacağı bir yemekli toplantıya davet etti. Yaz aylarında yaşadığım Milas’tan, öncelikle bu değerli dostun davetine katılmak üzere yola çıktım.

İzmit’ten bir halk otobüsüyle Uzunbey’e ulaştım. Uzunbey ve çevresi hayli büyümüş ve gelişmiş.

Ali Nazmi Bey beni burada karşıladı ve birkaç kilometre ötedeki Bayraktar köyündeki evine ulaştık.

Uzunbey-Bayraktar arasındaki bu kısa yol son derece bakımsız, toprak-stabilize karışımı, delik deşik ilkel bir yoldu! O kısa mesafede içim dışıma çıktı!

Bu alanda belediye hizmetleri yok mu? Diye sordum!

“Bayraktar köyü pek çok hizmeti ne yazık ki alamıyor!” yanıtını aldım.

Sonunda evine ulaştık. Önce, bahçesini gezdik.

Emekle ekip biçtiği bahçesinde kimi ürünlerdeki olumsuzluklar dikkatimi çekti. Yıllar öncesinden de defalarca gelip gittiğim Bayraktar, o eski konumunda değildi!

Bir zamanlar İzmit ve çevresinin sebze ve meyve üretim merkezi olan Bayraktar artık o eski Bayraktar değildi.

Bu verimli toprakların yanı başında kurulan sanayi tesisleri tarımsal üretimi ve havayı olumsuz etkilemiş!

Nazmi Bey, İZAYDAŞ’ın da bu olumsuzlukta önemli payı olduğunu dile getirdi!

Yağmurlar artık “bereketle” değil, “asit yağmurları” olarak çöküyormuş o güzelim topraklara! Baca gazlarından çıkan Kükürtle yağmur suyu birleşince asite dönüşüyormuş!

Bu yüzden nem oranı da yükselmiş. Seralar bundan olumsuz yönde etkileniyormuş.

Yine bu nedenle mantar hastalıkları ve “kırmızı örümcek” gibi zararlı böceklere karşı tarım ilaçları kullanılması gerekiyormuş.

Daha da ötesi; yakın bir tarihte “Devlet Demiryolları Lojistik Tesisleri” bu bereketli topraklarda kurulacakmış! Bu da gerçekleşirse “ova” diye bir tarımsal varlığın kalmayacağı kaygısı içindeler.

Kentsel ve ülke ölçeğinde bilimsel planlamanın bir altın kuralı vardır; “Kentsel ve sınai yerleşimlerin ayrılığı ilkesi.”

Ne yazık ki, kolay yoldan büyük maddi kazançlara ulaşma ihtirası, tarımsal alanları yok ediyor.

Değerli dostuma; “Bayraktar bir zamanlar en güzel karpuz ve kavunların üretildiği bir güzel beldeydi. Şimdi durum nedir?” diye sordum.

Yanıtladı;

“Eski tohumlar hızla kayboluyor. Bir dekara 750 TL. fide parası gerekiyor. Toprak kirlendi. İlaç ve işçilik maliyetleri yükseldi. Bir dekarda maliyet yaklaşık 1000._TL’yi buluyor. Kabak aşılı olursa 3 ile 7 ton arası karpuz alınıyor. Kilosu 30-40 kuruşa satılabilirse ancak maliyet karşılanabiliyor! Ayrıca, köyümüzde okuma oranı çok yüksek. Hemen herkes çocuğunu okutmaya çalışıyor. Emek arzı düşük ve maliyeti yüksek. Gel de üretim yap!”

Ali Nazmi Tok, okuyan, araştıran, proje üretme yetisine sahip bir insan. “Tarım ve Hayvancılık Projesi” üretmiş.

Et ve süt üretimi için, modern ve temiz barınaklar gerekiyor. Hayvanın içtiği su, yediği yem ve yaşadığı barınak temiz olmalı!

Süt kalitesi bu temizliğe bağlı.

Kendi pisliği içinde yaşayan, her yanı kirli bir hayvandan temiz bir ürün alınabilir mi?

Öğrenmenin yaşı ve sınırı yok.

Bir Pazar günü, “düşünen, araştıran, öğrenen ve bilgi birikimini projeye dönüştürebilen” bir dostla yaşadığım birkaç saat ufkumu açtı.

Köye ve köylüye destek, “her köye bir köy fırını” yapmakla olmuyor!

Kentimiz ve ülkemizi yönetenlerin de ufkunun açılması, bir daha geri kazanılamayacak doğal üretim alanlarının yok edilmemesi ve tarımsal üretimin çok yönlü desteklenmesi, Ali Nazmi Tok gibi üretken ve yurtsever insanların seslerine kulak verilmesi dileğiyle…