İğneyi kendimize batıralım

Bir ülkenin gelişmişliğinin göstergesinin iki temel alanı vardır.

Eğitim ve Sağlık.

Bir ülkenin sosyal devlet olmasının ölçüsü bu alanlardır. Ülkemize baktığınız zaman her ikisi de devletin kontrolünden çıkmış, özel kişilerin insafına bırakılmıştır. Son yıllarda ülkemizde açılan özel okul ve özel sağlık kuruluşlarının sayısı benim bu tezimi kuvvetlendirmektedir. Mahalle aralarında bile apartman katlarında özel sağlık kuruluşları açılmaktadır.

Bugün sağlık alanında biz vatandaşların üzerimize düşen sorumluluğumuzu ne derece yerine getirdiğimizden söz edeceğim.

Bu köşede zaman zaman sağlık personeline yapılan şiddeti kınadığımı yazdım. Yazmaya da devam edeceğim. Çünkü ülkemizde sağlık çalışanlarına karşı acımasız bir saldırı var.

Geçenlerde Antalya’da yapılan bir tıp kongresinde bir tıp bilim adamımız insanımızın emar çektirme konusunda doktorları zorladıklarını, doktorların emara gerek yok dedikleri zaman da hasta ve yakınlarının doktorlarla tartıştıklarını söyledi.

Emar çektirme sayısı arttıkça gerçek hastalar için emar çektirme tarihleri çok uzak tarihlere verilmektedir. Ayrıca doktorların bu emarları incelemek için büyük zaman harcadıkları yine bilim adamlarımızca açıklanmıştır.

Gelelim acil servis sorununa. Siyasi iktidar hastanelerde acil hastalardan herhangi bir ücret talep edilmeyeceğine dair bir karar almıştı. Bunu bilen vatandaşlar iyi niyetle alınan bu kararı suiistimal etmeye başladılar. Karnı ağrıyan bir hasta gündüz doktora gitmeyip, gece acile gitme yoluna gitmektedir.

Acillerde hasta sayısı arttıkça, gerçek acil hastalara sıra gelmemekte, böylece acil hastalarla veya yakınları tarafından doktorlar suçlanmakta, aralarında her zaman duyduğumuz ancak duymaktan da utandığımız olumsuz olaylar gerçekleşmektedir.

Vatandaş olarak iğneyi kendimize batıralım. Herkesin hakkına saygı gösterelim. Eğer basit bir ağrınız varsa gece acil doktorlarını meşgul etmeyelim.

Emar çektirme konusunda doktorları zorlamayalım. Eğer emar çekilmesi gerekiyorsa zaten doktor gereğini yapacaktır.

Çok sık karşılaştığımız bir olay da doktorlara ilaç yazma konusunda baskı yapmamızdır. Bazen şunu çok duyarım. Hasta doktordan çıktığında “ Bu ne biçim doktor. Bir antibiyotik bile yazmadı.”

Oysa fazla ilaç yazmayan doktor bana göre iyi doktordur. Vatandaş hafif bir soğuk algınlığına yakalanmıştır. Doktordan kendisine antibiyotik yazmasını ister. Oysa bir iki gün dinlenerek hastalığını atlatacaktır.

Doktorlarımıza sahip çıkalım. Onlara gereken kolaylığı gösterelim. En önemlisi de onlara en büyük saygıyı gösterelim. Çünkü tüm doktorlarımız o saygıyı fazlasıyla hak etmektedirler. Elbette içlerinden bazı çürükler olacaktır.

Bunlar için de tüm doktorları kötülemek, onlara hakaret etmek, hatta şiddet uygulamak doğru değildir.