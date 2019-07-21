Şu işe bak! Almanya’da ENGELLİ, Türkiye’de ÇALIŞABİLİR raporu verildi!

Önceki gün gazetemize Yavuz Yıldırım adında bir adam geldi…

İnternet editörümüz Buket Sezer, kendisiyle görüştü…

Yavuz Bey, Almanya’da yaşayan kardeşi Selim Yıldırım’ın emeklilik işleriyle uğraşıyor…

Selim Bey, Almanya’da emekli olmuş, Türkiye’de de emekli olmuş, ama Türkiye’de emekli olduktan iki yıl sonra, kendisinin tekrar heyete girmesi gerektiği söylenmiş…

Olayın özü şu;

Almanya’da geçirdiği ameliyatın ardından vücudunun bir kısmı felçli kalması nedeniyle kendisine verilen yüzde 100 engelli raporu ile Türkiye’de malulen emekli olan ve 2.5 yıl emekli maaşı alan Selim Yıldırım’ın emekliliği yeniden girdiği heyetin raporu iptal edildi. Ağabey Yavuz Yıldırım ise kardeşinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesini isteyerek “Resmen torpil arıyoruz” dedi.

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Şimdi gelelim ayrıntıya…

Almanya’da yaşayan 53 yaşındaki 3 çocuk babası Selim Yıldırım, 4 yıl önce girdiği beyin ameliyatından vücudunun sağ kısmı felçli olarak çıktı. Geçirdiği ameliyat sonrasında yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken, sağ kolunu kullanamayan Yıldırım’ın Almanya’da ve Türkiye’de gördüğü tedavilerde de felç olan kısmında düzelme sağlanamadı.

2.5 YIL SONRA EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Ailesinin yardımı ile günlük işlerini yapabilen Selim Yıldırım, Almanya’da kendisine verilen yüzde 100 engelli raporu ile Türkiye’de malulen emekli olmak için müracaat yaptı. Müracaatı kabul edilen Yıldırım, 2015 yılında yaklaşık 23 bin TL prim borcunu ödeyerek Türkiye’de malulen emekli hakkını kazandı. Verdiği vekalet ile kardeşi aracılığıyla 2.5 yıla yakın emekli maaşı alan Yıldırım, Türkiye’de yeniden girdiği heyetin iş görür raporu vermesi sonrasında emekliliği iptal edilince duruma tepki gösterdi.

ALMANYA-TÜRKİYE FARKI

Almanya’dan aldığı raporla Türkiye’den de emekli olan Yıldırım’ın 2 buçuk yıl sonra emekliliğinin devam edilebilmesi için yeniden heyet raporu alması gerektiği kendisine bildirilince Türkiye’ye geldi. 2 buçuk ay arayla 2 kez Türkiye’ye gelerek heyete giren Yıldırım’ın emekliliği çalışabilir durumda olduğunu gösteren raporla iptal edildi.

KARDEŞİ İÇİN MÜCADELE VERİYOR

Kardeşinin yaşadığı durumun düzeltilmesi için Kocaeli’de mücadele veren Yavuz Yıldırım ise SGK Müdürlüğü’nde gelen iptal raporunun yeterli bilgi içermediğini söyleyerek, Almanya’da yüzde 100 engelli kabul edilen abisine Kocaeli’de çalışabilir raporu verilmesinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

“İYİLEŞME OLANAĞININ DA OLMADIĞINI SÖYLEDİLER”

Kardeşinin Almanya’da çalışamaz raporu aldığını ve yapılan tüm tedavilere rağmen sağlık durumunun düzelmediğini söyleyen Yavuz Bey, “2014 yılında kardeşim genel bir sağlık kontrolü yaptırmak için aile doktoruna gidiyor. Doktor, ‘Senin acilen ameliyat olman gerekiyor. Beyninde baloncuk var’ diyor. Kardeşimde hemen gidiyor, ameliyata alıyorlar. Ama ameliyattan sağ tarafı felçli olarak çıkıyor.

“İYİLEŞME OLANAĞI YOK”

Dağ gibi adamdı, öylece kaldı. Kardeşim 1991 yılında Almanya’ya gitti. Daha önce burada sigortası vardı. Biz de öğrendik, buradaki sigortasından malulen emekli olabiliyormuş. Kardeşimi Almanya’da yüzde 100 engelli olması sebebi ile buradan da emekli oldu. Burada fizik tedavi falan oldu. Fakat iyileşmedi, iyileşme olanağının da olmadığını söylediler” dedi.

2 SENE BOYUNCA EMEKLİ MAAŞINI SORUNSUZ ALDILAR

Almanya’dan aldıkları raporla müracaat ettikten sonra kardeşinin prim borcunu ödeyerek emeklilik işlemlerini tamamladıklarını belirten Yavuz Bey, “2015 yılında yaklaşık 23 bin TL para yatırdık buradan da emekli olabilmesi için. Onu buraya çağırmadan Almanya’daki raporlarına göre emekli ettiler. 2 sene sorunsuz olarak, bana verdiği vekaletle maaşını aldık. 2 senenin sonunda bana bir mesaj geldi.

“9’DAN 16’YA KADAR BEKLEDİK”

Mesajda acilen SGK bölge müdürlüğüne gitmem gerektiği yazıyordu. Gittim, ‘Bana böyle bir mesaj atmışsınız’ dedim. ‘Evet, kardeşinizin buraya gelmesi gerekiyor. Emekliliğinin devam edebilmesi için heyete girecek’ dediler. Tamam dedim, kardeşim geldi. Bizim elimize bir liste tutuşturuldu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitmemiz gerektiğini söylediler. Gittik, sabah saat 9.00’dan akşam 16.00’ya kadar bekledik. Daha sonra kardeşim tekrar Almanya’ya döndü” diye konuştu.

“BİZE 2 BUÇUK AY SONRA BİZE RET KAĞIDI GELDİ”

Kardeşinin Almanya’da engelli sayılmasına rağmen Türkiye’de çalışabilir raporunun verilmesinin kendilerini şaşırttığını belirten Yavuz Yıldırım, “Olaydan yaklaşık 1 buçuk ay sonra bana tekrar mesaj geldi. Mesajda, ‘Selim Yıldırım’ın gelmesi gerekiyor’ yazıyordu. Gittim SGK Bölge Müdürlüğüne. ’Hayırdır, tekrar çağırıyorsunuz’ dedim. ’Bir daha doktora gözükecek’ dediler. Çağırdık tekrar geldi. Nöroloji doktoruna gözüktü. Doktor, ‘Senin iyileşme olanağın yok. Ben sana göre bir rapor düzenleyeceğim. Bir daha gelmeyeceksin’ dedi. Bize 2 buçuk ay sonra ret kağıdı geldi. İtiraz ettim ama değişen bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

CİMER’E ŞİKAYET ETTİ

Konunun ulusal ve yerel medyaya yansımasının ardından SGK Kocaeli İl Müdürü Nurettin Nacar’ın kendisi ile görüştüğünü söyleyen Ağabey Yavuz Yıldırım, Ankara’daki ilgili yerlere itiraz dilekçesi yazıldığını fakat Ankara’dan da ret cevabı aldıklarını belirtti. Daha sonra CİMER’e şikayetini yazan Yıldırım ile bu kez İzmit Kaymakamlığı iletişime geçti. Yıldırım, Kaymakamlığın da mağduriyetlerine çözüm bulamadığını söyledi.

AYLIK YATMADI İKRAMİYE YATTI

Emekli aylığı kesilen Selim Yıldırım’a 2018 yılının Kurban ayında emeklilere verilen 1000 TL’lik ikramiye yattı. İkramiyenin yatması ailede şaşkınlık yaratırken geçtiğimiz aylarda SGK İl Müdürlüğü, yatırılan ikramiyeyi geri istedi. Geri yatırmayan Selim Yıldırım hakkında bu kez SGK, İcra Takibi başlattı.

SOYLU: İLGİLENECEĞİM

Ağabey Yıldırım, geçtiğimiz Ramazan ayında İstanbul Ümraniye’deki bir iftar programında denk geldikleri İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da durumu anlattıklarını, Soylu’nun “İlgileneceğim” demesine rağmen konu hakkında hiçbir ilerlemenin olmadığını belirtti. Ağabey Yıldırım, bu sürecin kendilerini yıprattığını belirterek, “Almanya’da bu iş kısa sürede bitiyor. Burada anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler.” dedi.

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Yavuz Yıldırım’ın kardeşi Selim Yıldırım ile ilgili verdiği mücadeleyi yukarıda yazdım…

Ne kadar enteresan bir olay değil mi!

Almanya, engelli raporu veriyor, Türkiye, çalışabilir raporu veriyor…

Bakalım Yıldırım kardeşlerin verdiği mücadelenin sonu nereye varacak…