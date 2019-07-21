Dipsiz kuyuya bir çuval taş daha…

Kocaelispor’un adı yıllardır’Dipsiz kuyu’ olarak adlandırıldı…

Kulübü dolandırıp kaçanlar, yeniden forma giyip bu kulübü gelip yıllarca, gözümüzün içine baka baka yine soydu, soğan çevirdi, yine kaçtı ve yine mahkemeye verdi…

Ama ders aldık mı?..

Almadık mı?..

Tartışılır…

Yaklaşık 10 senedir transfer yapamayan Kocaelispor, şimdilerde transfer tahtasını açmasına ramak kala, yine simsarların akınına uğruyor…

Ne başkan Üzülmez’in, ne de Engin Korukır’ın telefonu bir an olsun susmuyor…

Paranın kokusunu alanlar ‘.oka’ üşüşen sinekler gibi saldırıya geçti bile…

Bakalım sonu ne olacak?..

***

Teknik direktör Engin Korukır külyutmaz elbette…

Bu noktada da başkan Üzülmez’in en yakın yardımcısı bizzat Korukır olacak…

Eskiden büyükşehir belediyesinden kartvizit alıp, antrenörlere uzatıp da, “Benim oğlumu, yeğenimi oynatacaksın” diyenleri gördü bu gözler…

Tabii ki böyle saçmalık artık olmaz ama…

Şu anda da siyasiler yine devreye sokulacaktır ve sokulmaktadır…

Hiç merak etmeyin!..

Çark böyle işliyor çünkü…

Ama Engin hoca bunlara pabuç bırakmaz…

Direnir…

***

Her zaman söylüyorum…

Bir kulübün içerisine siyaset girdiyse, orada her şey olur…

Şu an için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tabii ki böyle küçük işlere girecek yapıda bir insan değildir…

Üzülmez de böyle şeylere yanaşmaz sanırım…

Akis halde, yeni bir dipsiz kuyu açılır ki, artık bu kuyunun kapatılması mümkün olmaz…

Yani bugün atılacak her adımın artık geri dönüşü olmaz…

Bu kulübün geçmişinde öyle şeyler gördük ki ‘Keşke transfer açılmasaydı’ dediğimiz günler oldu…

Transfer açtı diye heykelini diktiklerimizin arkasından söylenmedik şey bırakmadık…

Transferi açmak başka bir şey, transferi yönetmek bambaşka bir şeydir…

Bugün çocuklarımız başka kulüplerde yıldız oluyorsa…

45 dakika forma giyen insanlara hala borç ödüyorsak…

Transfer yasağını kaldırmadan bile hala menajerlerin akınına uğruyor ve onlara yüz veriyorsak…

Ve el birliğiyle yeni bir duyu kazıyorsak…

Artık bu kuyu dipsiz kuyu değil, mezar olur…

Bu kuyuyu açanlar da Körfez’i mezara gömerse, tarihte hayatta aklanamazlar…

***

Kocaelispor adını duyunca 300 bin liradan kapı açanlara yüz verenler, yarınlarda bizim yüzümüze nasıl bakacaklar?..

Ders alınsaydı, tekerrür eder miydi tarih?..

Tahir bey kapıları kapadı…

Spor yatırımı olarak tesislere yatırılan paraya acımam… Hatta daha fala ödensin…

Ama Antalya gezileri için değil…

Amatörlerin transferine de değil…

Alt yapı çalışmaları yapan kulüplere yağdırın paraları…

BAL kepazeliğini bu sezon en çok Kocaeli takımları yaşadı…

3.Lig rezilliğini de…

BAL’da takımlar zar zor liglere katıldı…

3.Lig 1.Grup’ta ise sadece iki takım kümle düştü her ikisi de Kocaeli takımıydı (Gebze ve Körfez)…

Yaklaşık 100 milyon liralık bir bütçenin ayrıldığı BAL ve profesyonel lig takımlarının bu sezonki sonu hüsran oldu…

Darıca 2.Lig’den düştü…

Kocaelispor Play-Off’ta elendi…

Çuvalla para harcanan İzmit Belediyespor kadın basketbol takımı ise ligde kalmayı başarı ilan etti…

***

Bu vizyonsuzluk içerisinde, çılgınca transfer yapanlar ve sonunu iç düşünmeyenler, “Benden sonra tufan’ diyenler, Kocaeli sporunun altına dinamit koydular…

Bu gidişata dur demeye kararlı olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, gerçek çıkışın Kocaelispor çevresinde toplanmak olduğunu görerek, diğer kulüplerin gereksiz harcama kalemlerini kıstı (Çünkü tamamı büyükşehirden çıkıyor), mir anda bir çok yönetici de kulüpten elini eteğini çekmeye başladı…

Kongreler art arda geliyor ve BAL takımlar ile profesyonel takımlara kimse talip olmuyor…

Çünkü rant bitti…

Tahir başkan doğru yolda ilerliyor…

Kulüpler artık tamamen alt yapıya yönelmemeli ve kentin çocukları artık başka kulüplere gitmemeli…

Merih Demiral’lardan…

Erencanlar’dan daha bizde çok var…