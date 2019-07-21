Öyle sıradan bir milletvekili değil.

Önemli bir isim…

Eskilerden…

Israrla “Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı yeni partiye geçecek” diyorlar.

Son derece ciddi konuşuyorlar.

Zaten şu sıralarda ortalıkta da görünmüyor.

Varlığı ile yokluğu bir.

Bir zamanlar AKP’nin “aslan kral”ıydı.

Astığı astık kestiği kestikti.

Bugünlerde süklüm püklüm!

Söylenenler doğruysa, Ankara tarafından ipi çekilmiş.

Son istişare toplantısında…

Diğer milletvekilleri önünde adeta restleşmişler.

“Bakanlarınız iyi çalışmıyor, değiştirmeniz lazım” demiş, bizimki.

Biraz saygısızca bir tavırla…

Reis, “Otur yerine, sen başkasının ağzıyla konuşuyorsun” diye azarlamış.

Salon “buz” kesmiş.

Başka şeyler de var, araştırıyorum.

AKP, çalkalanıyor.

Bakalım bu ismin sonu nereye varacak?

Bir şey daha…

O milletvekilinin ipinin çekilmesi, ne anlama gelir biliyor musunuz?

Bu şehirde bazı rantçı iş adamlarının ipinin de iyice çekileceği anlamına gelir.

Ortalık çok karışacak, çok!

Sami Pekdemir’in Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden ricası

Sami Pekdemir, benim sağlam dostlarımdan biri.

İyi bir insan…

Başarılı bir işadamı…

Oğlu Mert ve kızı Merih’le birlikte aile şirketi PEKDEMİR İnşaat’ı sırtlanmış götürüyor.

Babası, rahmetli İsmail Pekdemir’in 75 yıl önce kurduğu şirket, bugün sektörünün zirvesinde.

Sami, geçenlerde, o şiddetli yağmurun ertesi günü, telefon etti.

“Tamam, gazete binası orada diye ekipler İzmit Sanayi Sitesi ile ilgilenmişler, ama biz ne yapacağız? Bizim burası da sizin oradan farklı değil. Yağmur suyu girmesin diye kapı ağzına kum torbası yığıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz, içeriye de kimse giremiyor. Bu sorunumuzu yıllardır dile getiriyoruz, ilgilenen yok!”

Sami, haklı.

Çektikleri sıkıntıyı ben de biliyorum.

PEKDEMİR İnşaat’ın merkezi, İzmit Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde.

Her şiddetli yağmurdan sonra orası da tıpkı bizim İzmit Sanayi Sitesi’nde olduğu gibi su altında kalıyor.

Bölgede yüzlerce işyeri var, hepsi de mağdur.

Sami Pekdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın bir uygun zamanlarında bölgeyi ziyaret edip sorunla ilgilenmelerini rica ediyor.

Başı ve sonu

Ergenekon…

Balyoz…

15 Temmuz…

Tartışa tartışa bitiremedik.

Aslında bunlar, birbiriyle bağlantılı konular.

Her birinin arasında “sebep-sonuç” ilişkisi var.

Hepsi, bir sürecin içinde!

Ergenekon ve Balyoz, sürecin başı…

15 Temmuz darbe girişimi, sürecin sonu.

Eğer Ergenekon ve Balyoz olmasaydı, 15 Temmuz olmazdı.

Ergenekon ve Balyoz, 15 Temmuz’un ilk ayağı.

Uyanamadık, 15 Temmuz’u yedik.

Biz o günleri geride bırakmamış mıydık?

Mustafa Kemal Atatürk, bizi…

*Ümmetten millete…

*İlkellikten uygarlığa…

*Kul köle olmaktan özgür birey olmaya…

*Karanlıktan aydınlığa…

Taşımamış mıydı?

Ne oldu da şimdi tekrar “ümmet, ümmet” demeye başladık.

O günleri geride bırakmamış mıydık?

Masamdaki kitap

Son okuduğum kitap, “Beynin Evrimi ve Tanrıların Ortaya Çıkışı- İlk İnsanlar ve Dinlerin Kökeni” adını taşıyor.

Fuller Torrey’in…

Torrey, kitabı yazmadan önce ülkemize gelip Urfa Göbeklitepe’de de araştırma yapmış.

Torrey, kitapta, temel soruya verdiği yanıtla tanrıların kökenini insan beynine yerleştiriyor ve dini inancın evrimin bir yan ürünü olduğunu ileri sürüyor.

Kitap inancı reddetmiyor, aksine dini inancı beynin evriminin kaçınılmaz bir sonucu olarak sunuyor.

Kitap, dinlerin nereden geldiği konusuna yeni bir ışık tutuyor.

315 sayfa…

Baş kısımları biraz ağır, ama konuya ilgi duyanların okuması gereken bir kitap!

2 görüş

*”Boş silahtan değil, boş insandan kork. Çünkü şeytan, içi boş silahı değil, aklı boş insanı doldurur.” Yılmaz GÜNEY

*”Menfaat, insan toplumunun çimentosudur.” Cenap ŞAHABETTİN