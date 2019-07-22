Yine, yeniden

Bu gazetenin sütunlarında yıllarca beraber olmuştuk.

Altı yıl süreyle ara vermiştik. Şimdi yeniden başlıyoruz, merhaba!

Kaldığımız yerden başlıyoruz diyemiyorum, çünkü kaldığımız yerden eser kalmadı…

BEN KİMİM?

Kocaeli, Başiskele ilçesi Bahçecik Şehit Ekrem Mahallesi’nde dünyaya gelmiş ve halen orada ikamet eden, evli, 2 erkek çocuk, ikisi kız, biri erkek olmak üzere üç de torun sahibi olan kendimce ton ton 66 yaşında geçkin bir yaşlıyım.

1969 ila 1999 yılları arasında meslek kuruluşunda, siyasi partilerde, sosyal içerikli sivil toplum örgütlerinde, spor sahalarında ve sanatsal alanlarda kısa bir süre de olsa kamu da görev yapmaya çalışmış kendine göre biraz yaşamışlığı olan bir adamım.

NE YAPACAĞIM?

Peşinen söyleyeyim ki, hiçbir mevki, makam ve benzeri beklentim yok.

Meşhur olmaya da ihtiyacım yok!

Peki, bu karara nasıl vardım, vatan borcu bilerek yapmaya çalıştığım tüm çalışmalardan sonra günü geldiğinde, görev vermek hakkına sahip olan halkın önüne çıktım.

Dediler ki sana ihtiyacımız yok.

Git yerine otur. Ben de öyle yaptım.

1999 yılından bu yana yerime oturdum, hatta bu yazıyı bile oturduğum yerden yazıyorum.

Sadece ve sadece; Yaşadıklarımı, gördüklerimi, göreceklerimi, düşüncelerimi okumak zahmetine katlananlarla paylaşacağım.

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Hiçbir siyasi parti ile bağım yok.

Mensup olduğum hiçbir tarikat, cemaat ve benzeri oluşumla ilişkim olmaz.

Ödünsüz hatta iflah olmaz derecede ATATÜRKÇÜYÜM!

Kimsenin adamı değilim, kimse de benim adamım değil!

Aklımın erdiğince, inançlarım çerçevesinde nerede doğru görürsem yanında, eğri görürsem karşısındayım.

Laf cambazıyım, taşın altında kalırım, lafın altında kalmam.

Laf tarağına geldi mi, kimseyi takmam.

İnsanlara keyif vermek, insanlardan keyif almak vazgeçilmezimdir.

İnsan olabilenler için, insan sevgisi temel dayanağımdır.

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Tarafsız değil, sonuna kadar tarafım!

Kimden tarafsın diye soruyorsanız:

Laik, demokratik, sosyal ve hukukun üstünlüğüne bağlı ve saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarının bekçisi ve savunucusu, bağımsız Türkiye cumhuriyetinin; tek başına kalsa da yılmaz bekçisi olmak azim ve kararındayım”

Bilesiniz ki; İşte böyle tarafım.

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Biraz sert başladık, ama baştan ortaya koyalım, kim olduğumuz, ne olduğumuz bilinsin.

Sonra anekdottaki gibi olmasın:

Adama sormuşlar adın ne?

Demiş ki, Mülayim.

Demişler ki yürü git hemşerim, sert olsan ne yazar…