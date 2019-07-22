Durum nedir?

Geçmişte; Asker babasından aldığı nasihatle, vatan borcu kabul ederek uzunca bir süre siyasetin içinde olmuş, kendi ölçülerine göre başarılı olamamış, zorunlu siyasi hizmetini tamamladığını düşünerek aktif siyasetten çekilmiş, politikayı bırakmış ama vatanı ve milleti bırakmamış Türk evladı bir vatandaş olarak; bilgi ve birikimim ile sezgilerim ölçüsünde konuşulanları, yazılanları, gösterilenleri, olanları bir araya getirip düşündüğümde :

15 Temmuz gibi bir ihanet kalkışmasına cüret eden, o gün bu gün toplamaya devam edilen “FETÖ” cüler bitti mi?

Kesinlikle bitmediği ve bu gidişle de bitmeyeceği kanısındayım. Yapılan operasyonları olayın lider aktörlerini ve üst seviyedeki düzenleyicilerini hedef alan kapsamlı bir çalışma olarak göremiyorum.

Bu durumun; Bilgi ve istihbarat eksikliğinden değil, üst seviyede organizasyonları devam ettiren koruyucu düzenleyicilerin, halen kritik görev noktalarından temizlenememiş olmasından kaynaklandığı düşüncesindeyim. Hatta o kadar ki; yeni yapılanma içerisinde dahi çok önemli mevkilere bu şekilde sinsi organizatörlerin sızmaya/ sızdırılmaya çalışıldığı, getirildiği veya farkına varılamadığı ve ya göz yumulduğu kanısındayım. Öyle sanıyorum ki; en üst kademede ya bilgi zaafı var, ya da, olmasına ihtimal dahi vermek istemiyorum ama örtülü kabul var.

Bu ihanet şebekesinin kurmay kademesine ne kadar ulaşılıp, ne kadar etkisiz hale getirilebildi?

Yapılan düzenleme ile FETÖ ile mücadele etmesi gerekenler ya yetersizdir, ya da; Mücadele ediyor görüntüsü altında örtülü koruyuculuk yapanlar var. Bu durumda alt seviyede yapılan göstermelik operasyonlarla, Özellikle siyasi kanat olmak üzere, üst seviyede uygulanacak plan hazırlıklarının üstü örtülüyor diye düşünüyorum. Örneğin; Kaçakçılar büyük bir parti mal kaçıracakları zaman, aynı güzergahtan küçük bir parti mal geçişi düzenleyip, onu da güvenlik kuvvetlerine kendileri ihbar ederler. Güvenlik kuvvetleri küçük partinin peşine düşer, yakaladık uğraşı ve sevinci içinde oyalanırken kaçakçılar asıl büyük partiyi geçirip amaçlarına ulaşırlar…

“ FETÖ” nün, halen gücü devam ediyor mu, bunca darbe yemiş olmalarına rağmen bu kadar sessiz kalmalarının nedeni ne olabilir?

Susmak, tepkisiz kalmak, acılara sıkıntılara katlanmak; Bunlar, her zaman insanın aciz oluşundan kaynaklanmaz, çoğu kez amaca ulaşmak yolundaki azminden kaynaklanır.

İhanet şebekesinin ulaşılmayan asıl ağababaları durumunu koruyorsa, kendilerine bağlı insanlara gerekli umudu verebiliyorsa, amaç doğrultusunda bir takım organizasyonları yaparak bu umudu devam ettirdikleri kanaatini oluşturabiliyorsa; Umudun ihtiyaç duyduğu en önemli faktör sabır ve zamandır!

15 Temmuz sonrasında kendilerine karşı yapılan uygulamaların yarattığı öfkeyi de bunun üstüne koyarsak; “FETÖ” ihanet yandaşları 15 Temmuz’dan öncesinden daha çok kenetlenmiş, bir birine daha çok sarılmak mecburiyetinde kalmış, kendileri için zor olan bu zor dönemden bir an önce kurtulmak ve amaca ulaşmak için, maddi ve manevi verebileceklerinin ölçüsünü azamiye yükseltmiş; öfkeli bir kalabalık olmuştur.

Buradan da şu sonuç çıkar ki; 14 Temmuz’dan daha da güçlenmişler ve güçlerini arttırmak için de her yolu mübah sayacaklardır. Bu durumda, çok daha dikkatli ve kararlı olmak gerekir ama; dikkatli ve kararlı olması gereken mevkilerde halen FETÖ yandaşları bulunuyor ve izale edilemiyor ya da edilmiyorsa, “FETÖ” cüler ayaklanmak için çok uzun bir süre beklemeyeceklerdir. Önümüzdeki birkaç yılı, olabildiğince erkene çekebilmek için ne gerekiyorsa yapacaklardır…

İçeride ve dışarıda açık ya da örtülü destek sağlayıcıları kimler olabilir?

İçerideki güçlerinin kısaca iki temel dayanağı vardır. Birincisi mali desteği sağlayan finans kaynakları, ikincisi, organizasyonun devamını sağlayan veya kolaylaştıran üst seviyedeki yetkilileri. Finans yollarını kurutamadıkça, yetkili makamlardakileri izale etmedikçe başarı beklemek hayalcilik olur.

Kendini gizleyerek (ki normalde bu mümkün değildir) veya birileri tarafından korunmaya devam edilerek, Devlet organlarında üst seviyede görev yapmaya devam edip asıl sonuca ulaşmak için gerekli organizasyonu yapmaya devam eden mevki sahiplerinin olmadığından ne kadar eminiz ?

Dış destekçilerini saymaya gerek bile duymuyorum. Laik, Demokratik, Hukuka bağlı, Bağımsız Türkiye Cumhuriyetinden rahatsız olan, Mukaddes Vatanımızın topraklarında gözü olan, Orta doğuda Türkiye’ye rağmen isteklerini gerçekleştirmenin mümkün olmadığını anlayan ve bilen emperyalist güçleri saymaya gerek var mı ?

15 Temmuz ihanet girişiminden daha büyük, daha zorlu, daha kanlı bir kalkışma ihtimali varmıdır ?

İşte asıl tehlikeli amaçları budur. Gelişen koşullara, çevrede sade vatandaşların dahi konuşmalarına, iktidar yanlısı olduğu veya öyle görünmek istediği için tehdit içerikli beyanlarda bulunanlara, bütün bunlara karşı abartarak gündeme taşımaya çabalayan veya sessiz kalıp ört bas etmeye çalışan basın yayın organlarına baktığınız zaman; Yeni bir darbe girişiminin; Çok daha şiddetli, çok daha zorlu, çok daha kanlı ve ülke çapında olma ihtimali yüksektir.

Küçük bir işaret vereyim. Olur olmaz nedenlerle en küçük yerleşim birimlerinden en büyük yerleşim merkezlerine kadar, kutlama bahanesinin arkasına sığınarak patlatılan silahları, sıkılan, binlerle bile ifade edilecekten çok sayıda mermileri, ateşli silahlarla işlenen suçlardaki inanılmaz artışları düşündüğünüzde; bir kısım halkın ne derecede silahlandığını göreceksiniz. Bu silahlanmaya sadece kendi yandaşı oldukları düşüncesiyle müsaade edenler, namlu kendilerine doğrulduğu zaman anlayacaklar ama; geçmiş ola…

İnşallah yanılıyorumdur ama Düşüncem o dur ki; FETÖ’ cülerin ağa babaları, elini kolunu sallayarak geziyor, en iyi mevkilerde “ hizmete” (!) devam ediyor…