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Makale Yazısı-Bugün 11:02 TSİ

Durum nedir?
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Geçmişte; Asker  babasından aldığı  nasihatle, vatan borcu kabul ederek uzunca bir süre siyasetin içinde  olmuş, kendi  ölçülerine göre başarılı olamamış, zorunlu siyasi hizmetini tamamladığını düşünerek aktif  siyasetten çekilmiş, politikayı bırakmış ama vatanı ve milleti bırakmamış Türk  evladı  bir vatandaş  olarak;    bilgi ve birikimim ile sezgilerim ölçüsünde konuşulanları, yazılanları, gösterilenleri, olanları  bir araya  getirip düşündüğümde :

15 Temmuz  gibi bir ihanet kalkışmasına cüret eden,  o gün bu gün toplamaya  devam edilen  “FETÖ” cüler bitti mi?

Kesinlikle bitmediği ve bu gidişle de bitmeyeceği kanısındayım. Yapılan operasyonları olayın lider aktörlerini ve üst seviyedeki düzenleyicilerini hedef alan kapsamlı bir çalışma olarak göremiyorum.

Bu durumun; Bilgi ve istihbarat eksikliğinden değil, üst seviyede organizasyonları devam ettiren koruyucu düzenleyicilerin, halen kritik görev noktalarından temizlenememiş olmasından kaynaklandığı düşüncesindeyim. Hatta o kadar ki; yeni yapılanma içerisinde dahi çok önemli mevkilere bu şekilde sinsi organizatörlerin sızmaya/ sızdırılmaya çalışıldığı, getirildiği veya farkına varılamadığı ve ya göz yumulduğu kanısındayım. Öyle sanıyorum ki; en üst kademede ya bilgi zaafı var, ya da, olmasına ihtimal dahi vermek istemiyorum ama örtülü kabul var. 

Bu ihanet şebekesinin kurmay kademesine ne kadar ulaşılıp, ne kadar etkisiz hale getirilebildi?

Yapılan düzenleme ile FETÖ ile mücadele etmesi gerekenler ya yetersizdir, ya da; Mücadele ediyor görüntüsü altında örtülü koruyuculuk yapanlar var. Bu durumda alt seviyede yapılan göstermelik operasyonlarla, Özellikle siyasi kanat olmak üzere, üst seviyede uygulanacak plan hazırlıklarının üstü örtülüyor diye düşünüyorum.  Örneğin; Kaçakçılar büyük bir parti mal kaçıracakları zaman, aynı güzergahtan küçük bir parti mal geçişi düzenleyip, onu da güvenlik kuvvetlerine kendileri ihbar ederler.  Güvenlik kuvvetleri küçük partinin peşine düşer, yakaladık uğraşı ve sevinci içinde oyalanırken kaçakçılar asıl büyük partiyi geçirip amaçlarına ulaşırlar…

“ FETÖ” nün, halen gücü devam ediyor mu, bunca darbe yemiş olmalarına rağmen bu kadar sessiz kalmalarının nedeni ne olabilir?    

Susmak, tepkisiz kalmak, acılara sıkıntılara katlanmak; Bunlar,  her zaman insanın aciz oluşundan kaynaklanmaz, çoğu kez amaca ulaşmak yolundaki azminden kaynaklanır.

İhanet şebekesinin ulaşılmayan asıl ağababaları durumunu koruyorsa, kendilerine bağlı insanlara gerekli  umudu verebiliyorsa, amaç doğrultusunda  bir takım organizasyonları  yaparak bu umudu  devam ettirdikleri  kanaatini oluşturabiliyorsa;  Umudun  ihtiyaç duyduğu  en önemli faktör  sabır ve  zamandır!

15 Temmuz sonrasında kendilerine karşı yapılan uygulamaların yarattığı öfkeyi de bunun üstüne  koyarsak;   “FETÖ” ihanet yandaşları  15 Temmuz’dan öncesinden daha çok kenetlenmiş, bir birine daha  çok sarılmak mecburiyetinde kalmış, kendileri için zor olan bu zor dönemden bir an önce  kurtulmak ve  amaca  ulaşmak için, maddi ve  manevi verebileceklerinin ölçüsünü azamiye yükseltmiş; öfkeli bir kalabalık olmuştur.

Buradan da şu sonuç çıkar ki; 14 Temmuz’dan daha da güçlenmişler ve güçlerini arttırmak için de her yolu mübah sayacaklardır. Bu durumda, çok daha dikkatli ve kararlı olmak gerekir ama; dikkatli ve kararlı olması gereken mevkilerde halen FETÖ yandaşları bulunuyor ve izale edilemiyor ya da edilmiyorsa, “FETÖ” cüler ayaklanmak için çok uzun bir süre beklemeyeceklerdir. Önümüzdeki birkaç yılı, olabildiğince erkene çekebilmek için ne  gerekiyorsa  yapacaklardır…

İçeride  ve  dışarıda  açık ya da  örtülü  destek sağlayıcıları kimler  olabilir?

İçerideki güçlerinin kısaca iki temel dayanağı vardır. Birincisi mali desteği sağlayan finans kaynakları, ikincisi, organizasyonun devamını sağlayan veya kolaylaştıran üst seviyedeki yetkilileri. Finans  yollarını kurutamadıkça, yetkili makamlardakileri izale  etmedikçe  başarı beklemek  hayalcilik olur.

Kendini  gizleyerek (ki  normalde bu mümkün değildir) veya  birileri tarafından korunmaya  devam edilerek, Devlet organlarında  üst seviyede  görev yapmaya  devam edip asıl sonuca   ulaşmak için  gerekli organizasyonu  yapmaya devam eden  mevki sahiplerinin olmadığından   ne  kadar  eminiz ?

Dış destekçilerini saymaya gerek bile  duymuyorum.   Laik, Demokratik, Hukuka bağlı, Bağımsız  Türkiye  Cumhuriyetinden rahatsız  olan, Mukaddes  Vatanımızın topraklarında  gözü olan, Orta doğuda  Türkiye’ye  rağmen isteklerini  gerçekleştirmenin  mümkün olmadığını anlayan ve  bilen  emperyalist  güçleri  saymaya  gerek var mı ?

15 Temmuz ihanet girişiminden daha  büyük, daha  zorlu, daha  kanlı  bir  kalkışma   ihtimali  varmıdır ?

 İşte  asıl tehlikeli amaçları budur. Gelişen koşullara,   çevrede  sade  vatandaşların dahi konuşmalarına,   iktidar  yanlısı olduğu veya  öyle  görünmek istediği için   tehdit içerikli beyanlarda  bulunanlara, bütün bunlara   karşı  abartarak  gündeme  taşımaya  çabalayan veya   sessiz  kalıp  ört bas etmeye  çalışan   basın yayın organlarına  baktığınız  zaman; Yeni bir  darbe  girişiminin; Çok daha  şiddetli,  çok daha  zorlu,  çok daha  kanlı ve  ülke  çapında olma  ihtimali yüksektir.

Küçük bir işaret vereyim.    Olur olmaz nedenlerle en küçük yerleşim birimlerinden en büyük yerleşim merkezlerine kadar, kutlama bahanesinin arkasına sığınarak patlatılan silahları, sıkılan, binlerle bile ifade edilecekten çok sayıda mermileri, ateşli silahlarla işlenen suçlardaki inanılmaz artışları düşündüğünüzde;  bir kısım halkın ne derecede silahlandığını göreceksiniz. Bu silahlanmaya sadece kendi yandaşı oldukları düşüncesiyle  müsaade  edenler, namlu kendilerine  doğrulduğu zaman  anlayacaklar  ama; geçmiş ola… 

İnşallah  yanılıyorumdur ama Düşüncem o dur ki;  FETÖ’ cülerin ağa  babaları, elini kolunu sallayarak  geziyor, en iyi mevkilerde  “ hizmete” (!)  devam ediyor…

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