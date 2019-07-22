Yakup’a taviz vermek yok…

Bakın ‘yeni bir sayfa’ dedik…

Yeni günlere yelken açtık…

Umutlandık…

Bu umudumuzu yitirmemek adına, taviz vermekten kaçınmalıyız…

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Çorum’da gol kralı olan Yakup örneğinden söz etmek istiyorum…

Transfer yasağını açmamıza ramak kala, bu gençle transfer masasına oturuyoruz, neredeyse 1 milyon lira isteyecek. Tabii biz değil miyiz, zamanında kısa pantolonla gezen bebelere milyonları döken…

Aynı hastalık sürüyor…

Çok para verip, hava atmak…

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Bu çocuğu tek maçta izledim. Onun için yorumum çok derinlikli olmaz. Fiziği iyi, ancak bana göre ağır bir oyuncu. David Luiz stiliyle (saçı dahil) dikkat çekici ve gelecek vaat ediyor. Ancak, Kocaelispor onun için bir gelecektir, vizyondur. Tutup da, 500 bin liraya yakın ödeme yapmanın mantığı var mı?..

Bu kulüp Orhan Ak, Cihan Haspolatlı, Bülent Uygun, Faruk Yiğit, Tuncay Akgün, Özden Öngün, Hakan Arıkan’ı sıfırdan yetiştirdi…

Saffet Sancaklı, Ergun Kula, Sinan Pektemek, Taner Gülleri’yi yeniden futbola kazandırdı, bir kez daha yıldız yaptı…

Şimdi ‘O zamanki Kocaelispor nerede, şimdiki Kocaelispor nerede’ diyebilirsiniz…

O kadar da aşağılamayın kendinizi…

Kocaelispor her zaman markadır…

Altın çamura düşse de altındır…

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Burada Yakup’u karalamak, ya da transferi engellemek gibi bir düşüncem yok…

Ancak yüksek paralarla alacağınız adam, takımın içerisinde canlı bomba gibidir…

Belki değeri daha da yüksektir ama, bizim şartlarımız belli…

Sokağa atacak bir kuruşumuz bile yok…

Bir futbolcuyla da şampiyon olacak değiliz elbette…

Yakup’a yarım milyon verecekseniz, mutlaka oynatmak zorunda olacaksınız ve bir futbolcuya bağlanacaksınız…

Yok eğer, devamı gelecekse, yani en azından 10 tane daha yarım milyonluk adam alacaksanız, tamam…

Pekala o kadar parayı verirken, eldeki mevcutları ne yapacaksınız?..

Yani hem dışarıya para vereceksiniz, hem de içerideki adamınızı kaybedeceksiniz.

Bir daha söylüyorum…

Paranız varsa ve en azından yarım milyonluk 10 tane adam alacaksanız, bu transfere okey…

Yoksa, ayranınız yoksa içmeye, Yakup’la gidersiniz gezmeye…

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Bazen aklım havzalam almıyor yapılanları…

Yıl 2020’e gelmiş dayanmış…

1966’dan beri profesyonel liglerde mücadele ediyoruz (birkaç amatör yıl hariç), neredeyse Cumhuriyet’in yarısıyla eşit duruda bir kulübümüz var. Ama ders almıyoruz… Kendimizi küçük görüyoruz... Aşağılık kompleksine kapılıyoruz… Büyük düşünemiyoruz…

Son derece istikrarsız olmasına rağmen, Batuhan Karadeniz adı bile yeter riske girmek için... Ama Yakup neyi ispatlamış ki…

Tipik bir 3.Lig topçusu…

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Kocaeli’nin dışarıdaki topçularını bir araya getirmek varken, hazır adam diye bir ‘gol kralı’ almak, eski kasaba zihniyetinde takım yönetmek gibi bir şeydir…

Artık bu zihniyetten kurtulan, çağdaş bir yapımız olmalı. Çağ atlamalıyız. New York’un sokaklarındaki otomobili bile Gölcük’te üretiliyor… Biz neyin kompleksini yapıyoruz ki…

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Gelelim Beşiktaş maçına… 7-1 yenildik… Skor hiç ama hiç önemli değil. Sadece şöyle bir nostalji yapayım dedim… Zamanında İnönü Stadı’nda 4-5 attığımız ve rezil rüsva ettiğimiz Beşiktaş’tan bir idman maçında 7 yiyorsak, nerelerden nerelere geldiğimizin bir göstergesidir…

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Beşiktaş’ın başındaki Abdullah Avcı’yı, Kayhan Çubuklu ile Rizespor’da futbol oynarken transfer etmemiş bir kulübüz… Yardımcısı Orhan Ak’ı yıldız yapmış bir kulübüz… Basın bile, Kocaelispor delince yarı bir ilgi gösteriyor…

Çünkü yaşanmışlıklarımız var…

İki Türkiye kupamız var…

Hâlâ bunun kredisini kullanıyoruz…

Çünkü büyük düşünmekten, böylesi küçük düşünmeye bizi getirenlere hesap soramıyoruz…

Böyle bir geleneğimiz yok…

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Hakikaten bizim bir Yüksek Divan Kurulumuz vardı… Ne oldu?..

Çok merak ediyorum…

Bir kulübün en yüksek organı, büyük kulüp olma göstergesi bu kurullardır…

Bizimki nerede acaba?..

Çantada mı geziyor?..

Yazık…

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Pazar günü sahaya sürdüğünüz çocuklar, Quaresma, Karius, Vida gibi yıldızların karşısında ‘Ağabey bir hafta önce PES’te oynadığımız adamlara karşı forma giydik, elimiz ayağımız titredi’ diyorsa, Metin, Ali Feyyaz’ları titreten Kocaelispor’dan eser kalmadıysa, bu hepimizin ayıbıdır…

***

Yakup’a birileri nasıl bir kulüple pazarlık yaptığını anlatmalı…

Hakikaten, bizim Kocaelispor müzemiz hâlâ yok biliyorsunuz değil mi?..

Millet bahçesi yapılacak İsmetpaşa’da acaba böyle bir müze hayata geçirilmeyecek mi?..

Hatırlatıyorum…

İsmetpaşa deyince içi sızlamayanlardan mısınız yoksa?..

Ne de çabuk unuttunuz mabedinizi?..