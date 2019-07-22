Beddua edilen hastanenin başhekiminden cevap geldi!

Sevgili okurlar;

18 Temmuz tarihinde “Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne beddua edildi!” başlıklı bir yazı yazmıştım…

Yazımda İsmail Hakkı Balsüzen adlı vatandaşımızın hastane doktorlarından Üroloji Dr. Gökhan Selim’le ilgili görüşlerine yer vermiştim…

İsmail Bey, Dr. Gökhan Selim’in 11 yıllık hastası olduğunu, hastanedeki yeni düzenlemeyle hastanenin bodrum katına verildiğini, doktorun dışlandığını, itibarsızlaştırdığını söyleyip, doktorun gitmesine vesile olanlara sitem edip şunları söylemişti;

“Soruyorum şimdi böyle bir doktorla uğraşanlar mı var?

Onu yıldırıp ayrılmasını isteyenler mi var?

Şayet varsa bu doktordan 11 yıl şifa bulmuş bir hasta olarak diyorum ki, yarın bu doktor oradan giderse sizi Allaha havale ediyorum.

İnşallah amansız bir hastalığa yakalanırsanız diye beddua ediyorum.”

Yazımın tamamını www.kocaeligazetesi.com.tr adresinden okuyabilirsiniz.

İsmail Bey’in görüşlerini köşemde yer verdikten sonra Gölcük Devlet Hastanesi Başhekim i ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yüksel Pehlevan beni aradı.

Konuyla ilgili bilgi verdi…

YENİ SEMT POLİKLİNİĞİ

“Mesut Bey.

Köşenizi okudum.

Konuyla ilgili sizi bilgilendirmek istiyorum.

Gölcük Semt Polikliniği, yakın bir zamanda yıkılacak (eski SSK dispanseri).

Yerine yeni bir poliklinik yapılacak.

İhale aşamasında. Yeni yerin 3-4 ay içinde bitirilmesi planlanıyor.

Yani yılbaşına kadar yeni bina bitmiş olacak.

POLİKLİNİKLERİ HASTANEYE TAŞIDIK

Bina yıkılacağı için oradaki 12 polikliniği hastanemize taşıdık.

Hastanemizin koridorlarını dahi polikliniğe çevirdik.

Yani anlayacağınız, şu sıralar hastanemizde poliklinikler iç içe girdi.

Aynı branşta olan poliklinikleri yan yana koymaya çalıştık.

Ama hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz.

“MOBİNG DÜŞÜNCESİ DOĞRU DEĞİL”

Söz konusu yazınızda belirtilen doktora mobing uyguladığımız düşüncesi kesinlikle doğru değil. Sanırım yanlış bir anlaşılma olmuş.

Bodrum kat, ama penceresi var, kliması var.

Hiçbir doktorumuza ayrıcalık yapmıyoruz, hiçbir doktorumuza mobing uygulamıyoruz.

Her doktorumuza eşit mesafedeyiz.

Hastane olarak hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalıyoruz.

Yukarıda ifade ettiğim gibi, yeni polikliniğimiz hizmete girdiğinde, bizim hastanede rahatlama olacak. Ayrıca yeni yapılan hastane binamız bitince, çok modern olacak.

Arzu ediyorsanız bir gün hastanemize gelin, size hastanemizi gezdirelim” dedi…

PEHLEVAN’IN DÜŞÜNCELERİ BÖYLE

Gölcük Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Yüksel Pehlevan’ın konuyla ilgili açıklamalarını yukarıda yazdım.

Semt polikliniği yıkılacağı ve yerine yeni poliklinik yapılacağı için, oradaki poliklinikler hastaneye taşınmış.

Doğal olarak hastanede bir sıkışıklık oluşmuş.

Yüksel Bey, hastane koridorlarının dahi polikliniğe çevrildiğini söyledi.

Bu taşınmadan dolayı, doğal olarak hastanede sıkışmaların olması normal gözüküyor.

Zaten Değirmendere’de yapımı devam eden modern hastane bittiğinde, bölgenin sağlık sorunu büyük ölçüde bitmiş olacak.

Öğrenciler Kocaeli’den MEMNUN MU?

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) ,yaptığı araştırmayı açıkladı. Kente yaşayan öğrencileri memnun eden az sayıdaki şehirlerin başında Eskişehir gelirken, ikinci sırada Aydın yer alıyor. Üçüncü sırada ise Antalya bulunuyor. Araştırmaya yapan kuruluşça Eskişehir, Aydın ve Antalya ülkenin öğrenci başkentleri ilan edilirken, bu üç ili Çanakkale, Bursa, Muğla, Tekirdağ, Edirne ve Ankara takip etti. Bu araştırmada Kocaeli ise 24. sırada kendine yer buldu. Araştırma sonuçlarını öğrencilerin okulda geçirdikleri zaman dışında sosyal yaşantının, toplu ulaşımın, şehirdeki yerli halk ile ilişkilerin etkilediği vurgulandı.