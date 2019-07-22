Osman Altuğ Hoca, Türk ekonomisinin durumunu bakın nasıl anlatıyor?

Bir üniversite profesörünün yazdıklarının ve söylediklerinin “anlaşılır” olması çok önemli.

Okuyan anlayacak, dinleyen de…

Sen ne kadar “önemli hoca” olursan ol, yazdıkların ve söylediklerin anlaşılmıyorsa, hiç bir anlamı yok!

Osman Altuğ, “en anlaşılır” hocalarımızdan biri.

Geçenlerde bir değerlendirmesi vardı, bayıldım.

Şöyle:

“Bir ülke düşünün, 100 yumurta üretiyor; bu 100 yumurtaya karşı 100 lira basıyor. Demir veya kâğıt… Bir yumurtanın fiyatı kaç lira? Bir lira… 100 yumurtanın üretimini daha fazla artırman için ne yapman lazım? Tavuklara, yani üreticilere ve de horozlara, yani yatırımcılara iyi bakman lazım. Tavukların bakımını iyi yaparsan, horozların yani yatırımcıların yatırım şevkini yüksek tutarsan yumurta üretimi 100’den 200’e çıkarsa, bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? 50 kuruş olur. Tavuklara bakmazsan, horozların moralini düzgün tutmazsan yumurta üretimi 100’den 50’ye düşerse ne olur? Bir yumurtanın fiyatı 2 lira olur. Fiyatı belirleyen, daha doğrusu paranın değerini belirleyen neymiş? Bir ülkenin üretim gücü… Paranın değerini ülkenin üretim gücü belirler. Paranın değerini ne cumhurbaşkanı, ne merkez bankası, ne TBMM, ne de TÜİK belirleyebilir. Sen şimdi üretim gücünü kısmışsın, üreticinin kolunu kanadını kırmışsın, üretici üretemiyor. Mecburen ne yapıyorsun? Dışarıdan borçla mal alıyorsun. Borçla hizmet alıyorsun. Borçla para alıyorsun. Kime çalışıyorsun? Borca çalışıyorsun. Kimin gene bu yük? Üreten kesimin… Üreten kesimi yoksullaştırıyorsun. O çöktükçe çöküyor. Battıkça batıyor. Paranın değeri de düştükçe düşüyor. Yaşadığımız, budur.”

Evet, Osman Hoca, basit bir “yumurta hesabıyla” ülkemizin ekonomisini ne güzel anlatmış değil mi?

Sanırım, bu anlatımı anlamayan yoktur.

Ama birileri inatla “anlamamakta” direndiğinden, sıkıntılarımız devam ediyor.

Evet, ekonomi, çalışmak ve üretmektir.

Gerisi hikâye!

Abdullah Eryarsoy’un üzüntüsü

Av. Abdullah Eryarsoy…

AKP’nin bir önceki il başkanı…

AKP’de uzun yıllar değişik görevlerde bulundu, son görevi il başkanlığı idi.

Tam “AKP doğru dürüst, akçeli işlerle ilişkisi olmayan ve de olmayacak bir il başkanı buldu” derken, bir de baktık, aniden istifaya zorlandı.

Kendisi de üzüldü, kendisini yeni tanıma fırsatı bulan bizler de üzüldük.

Siyasetin, özellikle AKP’nin düzgün siyasetçilere ihtiyacı vardı, ama demek siyaset düzgün insanların işi değilmiş.

Böyle düşündük.

Merak ettim, geçenlerde sordum.

“Görevden ayrıldıktan sonra partili milletvekillerinden sizi ziyaret eden oldu mu?”

AKP’li 7 milletvekilinden sadece Fikri Işık ve Sami Çakır ziyaret etmiş.

Hepsi bu kadar!

Hani hep konuşulur, “AKP’de sevgi vardır, saygı vardır, dostluk vardır, vefa vardır” diye…

Demek kalmamış.

Örsan Öymen’i okurken, Örsan Öymen’i andım

Gençler bilmez.

Örsan Öymen, bir zamanlar güzel ülkemizin efsane gazetecilerinden biriydi.

Benim de asker arkadaşımdı.

Genç yaşta kaybettik, 22 Temmuz 1987’de 49 yaşında yaşama veda etti.

Oğlunun ismi de Örsan.

Prof. Dr. Örsan Öymen…

Son kitabı “TANRI VAR MIDIR?”ı yeni bitirdim, bitirirken de 32 yıl önce kaybettiğim asker arkadaşım Örsan’ı bir kez daha andım.

Biz kimiz?

Amerikalı girişimci, yazar, motivasyon konuşmacısı Amenuel James Rohn’un beğendiğim bir sözüdür:

“Dünyanın en zeki insanı da olsanız, bulunduğunuz ortam vasat ve vasatın altındaki kimselerden ibaret ise, düzeyinizi bile koruma imkânınız yoktur. Hepimiz, beraber en çok zaman geçirdiğimiz 5 kişinin ortalamasıyız.”

En çok beraber olduğunuz 5 kişiyi alt alta yazın, ortalamasını alın.

Kendinizi göremezseniz, kamuoyunda bilinen adıyla JimRohn’un yukarıdaki sözünü tartışalım.