Geçen gün İstanbul’un çiçeği burnunda belediye başkanı belediyenin en az yarısından fazla işlerinin belediyeye bağlı şirketler vasıtasıyla yapıldığını ve bu şirketlerdeki yönetim ve denetim kurulu üyelerini değiştiremediği için hizmet vermekte zorlandığını söyledi.

Bir diğer değişle seçimle gelen belediye başkanı, belediye şirketlerindeki yöneticileri değiştiremiyor ve vaatlerini yerine getirmekte zorlanıyor.

AKPli belediye başkanının atadığı bu isimler seçimden sonra istifa etmeleri gerekirken hala koltukları işgal ediyorlar.

Peki belediye kanununda her türlü belediye hizmeti tanımlanmış olmasına rağmen belediyeler neden şirketleşirler, hiç düşündünüz mü?

Bunun nedeni, gerek devlet ihale kanunu ve gerekse diğer para hareketlerinin meclis denetiminin dışına çıkartılmasıdır, yani bugünlerde moda olduğu gibi denetimsiz, keyfi ve partizanca çalışmaktır.

Örneğin kur bir anonim şirket, sermayesini belediye bütçesinden aktar, yönetim kadrolarını kimseye sormadan kendin belirle, kendin de belediye başkanı olarak yönetim kurulu başkanı ol ve denetimsiz keyfi bir şekilde çalış.

İhale mi vereceksin, dilediğine ver.

Eleman mı alacaksın keyfi biçimde istediğini işe al.

Hatta mali denetimini yandaş kişilere yaptır ve bu şekilde hem partililerini ve hem de kendini mutlu et.

Düşünsenize belediyenin bu şekilde altı tane şirketi var, her bir şirketten yönetim kurulu başkanlığı maaşı alıyorsun, belediye başkanlık maaşını beşe katlıyorsun ve belediyeyi de babanın şirketi gibi yönetiyorsun.

İşte son dönemde yaşanan belediyeciliğin acı ama gerçek tarifi bu.

Belediye meclisi bu konuları sorduğunda, hemen şirket sırrıdır der ve açıklama getirmez. Bunun örnekleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde çokça var.

Hiç merak ettiniz mi?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin kaç tane böyle şirketi var? Belediyenin işlerinin yüzde kaçı bu şirketlerle yapılıyor

Bu şirketlerde kaç tane ödenek alan yönetim kurulu üye ve başkanı var?

Hukukçuları ve mali danışmanları liyakata göre mi yoksa partizanca mı atanıyor?

Bu şirketlere belediye kasasından ne kadar sermaye aktarılmış?

İstanbul seçimlerinde iktidarın bu kadar kıyameti koparmasının nedeni bağlı şirketler ve bu şirketlerle yapılan yandaş, partizanca ve keyfi ihaleler ve harcamalar değil midir?

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Haydi önce Kocaeli’den başlayalım.

Kocaeli Büyükşehir’de ve ilçelerde kaç tane belediye şirketi, kaç tane yönetim kurulu üye ve başkanı var, maaşları nedir, kimlerdir?

Bu şirketlerin ortakları kimler, belediyenin aktardığı sermaye miktarı nedir, geçen yıla ait bilançoları nedir?

Gelin açıklık ve temizliğe Kocaeli’den başlayalım.

Belediyelerin yasa gereği şirketleri ihtiyacı yoktur.

Belediye şirketi varsa ve şirketle ilgili bilgi verilmiyorsa, bilin ki normal dışı bir şeyler vardır. Belediyeler meclis denetiminden kaçmak için şirketleşmiştir.

Buna son vermek gerekir.