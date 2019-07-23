Bir zamanların siyasi propagandasına benzetiyoruz Kocaelispor’un şimdiki durumunu…

Bir şeyler yapılıyor…

Ama devede kulak gibi kalıyor…

Yani…

‘Evet, ama yetmez’ durumları…

Hal-i pürmelalimiz bu!..

***

Bir türlü şirketleşmeyi başaramayan, dünya dev kartellerinin merkezi Kocaeli kentinin sembolü olmasına rağmen, tek bir sponsorluk bile bulamayan, dikili tek bir ağacı kalmayan, tesisleri peşkeş çekilen, stadının otoparkı bile sanayi kuruluşlarına tahsis edilen Kocaelispor Kulübü, sonunda kala kala başkan Tahir Büyükakın’a kaldı… Daha doğrusu, iyilik yapanın arkasına teneke bağlanıp alay edildiği Kocaelispor’da, Büyükakın başkan da yeni kurban olacak gibi gözüküyor…

Ve Tabii Üzülmez de…

***

Artık, devlet dairelerinden profesyonel kulüplere nakit para aktarmanın mümkün olmadığı günümüzde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de, yasal çerçevelerde Kocaelispor’a sürekli gelir getirecek kaynaklar icat etmeye çabalıyor…

Bunlardan bir yenisi de, Ormanya’nın yeni otoparkı olacakmış…

Manşetimizde okudunuz…

Sonra da kent içerisindeki çekicilerin parası kulübe aktarılacakmış…

Bunlar yaraya merhem bile olamaz, ama olsun…

Akmasa da damlasın!..

Ancak aklım hafzalam almıyor. Bu kadar sanayi kuruluşu var ve bunlar ekmek alımından taşımacılığa kadar kentteki yüz binlerce insana iş-aş veriyor…

Bu işleri üstleneceklerden biri neden Kocaelispor Kulübü olmasın?..

Burada en azından 30 yıldır bu konuyu yazıyorum, ama bir türlü becerilemiyor…

Yoksa büyük bir mafyanın elinde mi bu müteahhitlik işleri de, Kocaelispor bu zincirin halkalarına katılamıyor?..

Ya da bunu becerecek yöneticiler bir türlü göreve mi gelemiyor?..

Bence ikincisi…

***

Brisa’nın işçisini Kocaelispor taşısa…

Pirelli’nin işçisini Kocaelispor doyursa…

Kentte bir Kocaelispor Okulu olsa, öğrenciler özel eğitim alsa… Kocaelispor namusuyla sürekli üreterek kazansa…

Tüpraş’ın bazı inşaat ihalelerine bile girebilecek bir yapısı olsa da, fabrikanın ek tesislerini, onarım işlerini üstlense…

Ford’un…

Hyundai’nin işlerini alsa, namusuyla çalışsa, parasını kazansa…

Çok mu hayalci şeyler bunlar…

Hiç de değil…

Bu kentte Kocaelispor öyle bir holding haline gelir ki, Barcelona’nın geliri kadar gelir elde eder…

Yukarıda ismini saydığımız fabrikalar da, dilenci gibi kapısına sık sık dayanan Kocaelispor’a beleş para vermekten kurtulur, iş verir, istihdam yaratır…

Dev bir holding haline gelecek Kocaelispor’un sadece çalışanları bile stadı doldurmaya yeter…

İşte geleceğin Kocaelispor’u böyle olmalı…

Stadın altındaki mağazalardan sürekli gelir elde etmeli…

41 Burda’nın para basan merkezi gibi bir merkeze sahip olmalı…

***

Ama yooook…

Bunları düşünecek vakit yok…

Varsa yoksa transfer tahtası açılsın…

Kıçı kırık adamlara milyon liralar ödensin…

***

Bir zamanlar kulübü batıran, vurup kaçan dolandırıcıların da, yalvar yakar, dilencilik yapar gibi ayaklarına kapanıp, borçlarını ertelemeye çabalayalım…

Bunun adı da Kocaelisporluluk olsun!..

Boş versenize yaaaaaaa!..

850 bin lira isteme cesareti gösteren bir 3.Lig topçusunun bile hafife aldığı Kocaelispor’da, nasıl bir duruş sergileyebilirsiniz ki?..

Ama umut fakirin ekmeği ya…

Biz de yıllardır umutla ve inatla şu şirket ve holding işlerini yazıp duruyoruz…

Elbette bir akıllı çıkar da…

Bu işe sarılıp, ‘Yönetici’ kimliğini alır, tarihe geçer…

Dünya Şampiyonası ekonomik destek olacak

Kentimiz son yıllarda spor ekonomisi anlamında, önemli kaynak sağlıyor. Dünya, Avrupa, Türkiye şampiyonaları art arda ilimizde düzenleniyor. Bu noktada emeği geçenlere teşekkür etmek gerekiyor…

Çarşı esnafı kazanıyor…

Oteller tıklım tıklım doluyor…

Alış veriş merkezleri bile nemalanıyor…

Karate Avrupa Şampiyonası…

Türkiye voleybol şampiyonası derken…

Bu kez bir Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız…

Dünya Oriyantiring Şampiyonası ilimizde yapılacak…

Haritayla yön bulma yarışması olarak özetleyebileceğimiz bu harika spor için tam 2 bin 500 kişi kentimize akın edecek…

Kentin otellerinde konaklayacak, alış veriş yapacak, lokantalara hücum edecek…

Birçok uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapan Kocaeli, 2020 yılında yapılacak olan önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası (JWOC 2020), 26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF), 5 Temmuz 2017'de şampiyonayı düzenleme hakkını Türkiye'ye vermişti. Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek olan şampiyonada 800'ü milli olmak üzere 2 bin 500 sporcu yarışacak.

Bitti mi?

Hayır…

Ayrıca etkinlik kapsamında, Uluslar Arası Kocaeli Kupası yarışması düzenlenecek.Yarışmaya hazırlık sürecinde, 2019 yılı Ağustos ve Ekim ayları ile 2020 yılı Mart ayları arasında resmi antrenman kampları da gerçekleştirilecek…

Bu tip şampiyonaların salısı arttıkça, esnafın da, kent ekonomisinin de yüzü gülecek…

Devamı gelsin!..