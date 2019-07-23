Lozan gerçeği ve yalanları!..

Bugün, Lozan Antlaşması’nın 96. Yıldönümü.

Lozan; en kısa tanımıyla “Türkiye Cumhuriyeti’nin Tapusu” olarak anlatılabilir.

622 yıllık Osmanlı, 17. Yüzyıldan itibaren başlayan yanlışlar ve aymazlıklar sonucu, 19. Yüzyılda Büyük Britanya, Fransa, İtalya ve Rusya’nın hışmına uğramış, ekonomik olarak çökmüş, ağır dış borç yükü altında ezilmişti.

Emperyalist sahneye en son katılan Almanya, Osmanlı’ya “dost” maskesi ile yanaşmış, “Ordunuzu eğitip geliştirelim” diyerek, Osmanlı ordusunda Alman Komutanlar sultası kurmuş, yeni borç yükü ile silahlandırmış, emperyalistler arası ilk paylaşım savaşına (1. Dünya Savaşı) sokmuştu.

Savaş sonunda yenik sayılan Osmanlı, “Mondros Ateşkes Antlaşması” ile Fransa, Büyük Britanya, İtalya tarafından paylaşıma ve taşeron Yunan Ordusu ile işgale uğramıştı.

Osmanlı’nın çöküş nedenleri;

Bilim ve teknolojiye sırt çevirmesi, bu yüzden Batılı devletlerin güçlenerek Osmanlı’nın elindeki toprakları ele geçirmesi,

Ekonomik düzenin geri ve üretimsiz oluşu,

Batılı ülkelere ve ülke içinde egemen olan Bankerlere hızla borçlanması,

Borçlarını ödeyemez hale gelince de “Duyun-u Umumiye” denilen konsorsiyum eliyle vergi gelirlerine, limanlarına, elektrik-telefon-gaz şirketlerine, demiryolu ve denizyolu işletmelerine el konulması,

denilen konsorsiyum eliyle vergi gelirlerine, limanlarına, elektrik-telefon-gaz şirketlerine, demiryolu ve denizyolu işletmelerine el konulması, Osmanlı’da “asalak yaşayan” ve halkı “dini yalanlarla” sömüren türlü tekke ve cemaatlerin yaygınlaşması, ve;

SARAY ENTRİKALARI,

olarak özetlenebilir.

İşte bu koşullarda, Osmanlı Saray erkanı Batı emperyalizmine “tam teslimiyet” içinde, son vatan topraklarının işgaline seyirci kalınca, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, Anadolu halkı ile elele vererek, ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI’nı başlattılar ve başardılar!

Batılı devletler, bu yeni oluşum karşısında yeni bir askeri saldırı ile riske girmek yerine, hiç değilse Osmanlı borçlarını tahsil edebilmek amacıyla barış masasına oturdular.

Onlar, LOZAN’da “Barış görüşmelerinde” kendi çıkarlarına uygun koşulları kabul ettirebilecekleri kanısındaydılar. Örneğin;

Osmanlı’nın önce Fransızlara sonra diğer Batılı devletlere verdiği ekonomik-ticari-hukuki ayrıcalıkların yani; “Kapitülasyonların”,

Azınlıkların “ayrıcalıklarının”,

“çok hukukluluk” düzeninin sürdürülmesi,

umut ve ısrarındaydılar. Üstelik, Osmanlı borçlarını da sırtına yükleyecekleri yeni devlet düzeninin kısa sürede çökeceği ve yeniden mutlak egemenliklerine boyun eğileceği umut ve iddiasındaydılar.

Oysa;

LOZAN Antlaşması ile Kapitülasyonlar kaldırıldı.

Osmanlı borçları yeni devletin sırtına yüklendi ve bir ödeme planı belirlendi,

“çok hukukluluk” kaldırıldı.

Yunanistan’dan savaş tazminatı olarak Karaağaç alındı, Gökçeada, Bozcaada, Tavşan Adaları ve Anadolu’ya 3 milden az uzaklıktaki adalar ve adacıkların Türkiye’ye ait olması, savaş esirlerimizin iadesi başta olmak üzere bir çok kazanım sağlandı.

Lozan’ın eksikleri de vardı.

Örneğin, Boğazların tam olarak kontrolü sağlanamadı, Batı Trakya ve Musul’da halk oylaması kabul edilemedi.

Lozan Antlaşması üzerine, “tarihçi” kimlikli fakat “Atatürk ve Laik Devlet düşmanlığı” ile tescilli kimilerinin uydurdukları YALANLAR da var! Diyorlar ki;

Lozan Antlaşması 100. Yılda sona erecek! Yalan!

112 adaları Lozan’da kaybettik! Yalan! Bu adalar, Lozan’dan 10 yıl önce, Osmanlı döneminde kaybedildi.

Musul’u kaybetmemizin nedeni de İngiliz kışkırtması ve silahlarıyla çıkarılan Şeyh Sait ayaklanmasıdır.

Siyasi Tarih bilimcileri bu gerçekleri çok iyi biliyorlar. Ancak, “araştırma ve tarihi gerçekleri özgür iradesiyle öğrenmek” niteliği olmayan, “efendilerinin kölesi” olmuş, küçük yaşta “beyinsel zina” ile kirletilmiş olanlar için ne söylense de boştur!

Lozan Antlaşması’nın yıldönümünde, kurtuluş savaşını veren atalarımızı ve özellikle bu mücadelenin önderi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum.