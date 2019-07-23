Tahir Hoca, ağaçları kesmez

Son birkaç gündür İzmit gündemini meşgul eden bir konu var.

Nedir bu konu; İzmit’in çehresini değiştiren tramvay projesinin, ikinci etap güzergahı. Bu güzergah içinde bulunan Yahyakaptan’da, ağaçların kesileceği konuşuluyor.

Öne sürülen iddiaya göre; İzmit-Alikahya-stadyum güzergahındaki tramvayın, Yahyakaptan’da bulunan, D-100’e cephesi olan yeşil alandan geçeceği ve buradaki yaklaşık 500 ağacın kesileceği anlatılıyor.

Aslında bu durum muallakta.

Tramvay hattının nereden geçeceği de net değil, o ağaçların kesileceği de…

Yeni tramvay güzergahıyla ilgili muhtarlıklara ulaştırılan bir bilgi yok.

Kaldı ki, Yahyakaptanda ki ağaçların kesileceği bilgisi net olsaydı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’te bunu siyesi bir malzeme haline getirir, o gün o eyleme katılır ve mutlaka koynuyla ilgili bir açıklama yapardı.

Peki, o zaman tramvay hattının bu yeşil alandan geçeceğini kim söyledi?

Ben duymadım, duyanı da görmedim?

Geçtiğimiz hafta sonu Yahyakaptanlılar, bu yeşil alanda bir piknik organize ederek “Tramvaya değil, güzergahına karşıyız” dediler.

Her şeyden önce bölgelerine sahip çıkan Yahyakaptanlıları kutluyorum. Olması gereken de buydur. Çevreye duyarlı, yaşam alanlarını sahip çıkan bir toplum olabilmenin gereği buydu.

Onlar üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler.

Peki, gerçekten tramvayın ikinci etabı bu güzergah üzerinden mi yapılacak.

Benim tanıdığım Tahir Büyükakın, bunu asla yapmaz.

Kaldı ki daha önce Yürüyüş yolu boyunca yapılması planlanan tramvay, çınar ağaçların zarar görmemesi adına, düzenleme yapılmış ve kamulaştırmalar yapılarak tramvay şuan ki güzergahına taşınmıştı.

Yahyakaptan da bahsi geçen alan, bölgenin akciğerleri. Buna kimsenin müsaade edeceğini sanmıyorum.

Kaldı ki bahsedildiği gibi tramvay bu güzergahtan geçecek olsa bile Tahir Büyükakın, “halka rağmen” bunu yapmaz.

Her fırsatta, “Halkın istemeyeceği bir şeyi yapmayız. Halka rağmen bir şey yapmayız” diyen Tahir Bey, projede olsa bile bu güzergahı değiştirecektir.

Bunun böyle olacağına adım kadar eminim. Benim merak ettiğim ise şu, “Tahir Hoca, neden halen bir açıklama yapmıyor.” Yahyakaptanlıların yüreğine neden halen su serpmiyor.

Yahyakaptanlı Bayanlar, yeni muhtarlık ofisinden yana çok dertli

Hazır konu Yahyakaptan’dan açılmışken, şu emekli eviyle ilgili gelen şikayetlerden bahsedeyim.

Yahyakaptan’ta bulunan Mahalle Konağındaki emekli evininde iki bölüm bulunuyormuş. Bunun birinde erkekler, diğerinde de kadınlar varmış.

Kadınların bulunduğu alan sanırım İZMEK atölyesi olarak kullanılıyormuş.

Erkekler kendi alanlarında, kendilerince sohbet ediyor, tavla oynuyorlar, kadınlar kendi alanlarında biçki, dikiş, örgü faaliyetlerinde bulunuyormuş.

Fakat Yahyakaptan Mahalle Muhtarlığı, kadınların bulunduğu bölgeye taşınınca, buradaki alan teke inmiş. Bu da alışılmış bir huzurun sona ermesine neden olmuş.

Kimse yanlış anlamasın, “Muhtar buraya neden geldi” diye hesap soran yok. Ama verilen bir hakkın geri alınması, Yahyakaptanlıların canını sıkmış. Erkeklerin tavla gürültüsünden dolayı mahalle kadınları şu sıralar mahalle konağının arkasındaki çardakta oturuyor. Ama bunun birde kışı var…

Muhtarlığın farklı bir yere alınması ve emekli evinin yine eskisi gibi kullanılması isteniyor.

Körfez’in kahramanı Erol Değer…

Birkaç gün önce üzücü bir olay yaşandı Körfez sahilinde…

Küçücük bir çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Olanın yaşandığı gün 4 çocuk, serinlemek için denize girdi. Suda ilerleyen çocuklar daha sonra çırpınmaya başladılar. Boğulma tehlikesi yaşayan 4 çocuğu fark eden Körfezli Erol Değer’de hemen denize atlayarak çocukları kurtarmaya çalıştı. 3 çocuğu kurtarmayı başardı, ancak maalesef biri kurtarılamadı. Bu üzücü olanın en büyük tesellisi ise diğer 3 çocuğun kurtarılmış olmasıydı. Bu olayın ardından, boğulma hadisesinin yaşandığı alanı gezen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçenin kahramanı ilan edilen Erol Değer ile karşılaştı. İki çocuğuyla birlikte sahilde gezinti yapan Değer’e bir kez daha teşekkür eden Şener Söğüt, yeni boğulma vakalarının yaşanmaması için yeni önlemler alınacağını söyledi.

Trafik’te korsanlara geçiş yok

Kocaeli Servis Araçları Odası’nın büyük mücadele verdiği korsan servisler, topla topla bitmiyor. Oda özel bir ekip kurarak korsan avuna çıkıyor, onların en büyük destekçileri ise trafik polisleri. Gelen ihbarlar ve rutin kontrollerle her hafta üç – beş korsan servis aracı bağlanıyor. Dün yeni denetimde olan trafik ekipleri Dilovası bölgesinde korsan taşımazlıkta kullanılan araçları bağladı.