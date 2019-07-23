Kocaeli Devlet Hastanesi’nin ortopedi servisine şikayet var!

Sağlık sorunlarıyla ilgili sık sık şikayetler alıyorum…

Bu sorunları da köşemden yazıyorum…

Birkaç gün önce Gölcük Devlet Hastanesi ile ilgili bir yazı yazmıştım…

Hastanenin başhekimi, konuya açıklık getirdi…

VATANDAŞ BENİ ARADI

Önceki gün de Mehmet İzgi adında bir vatandaş beni aradı…

Sinirliydi…

Kocaeli Devlet Hastanesi ortopedi servisini şikayet etmeye başladı…

Kendisine dur biraz, şunu baştan anlat dedim…

Başladı anlatmaya…

EŞİM KANDIRA’DA KAZA GEÇİRDİ

“İzmit Gültepe Mahallesi’nde oturuyorum…

59 yaşındayım.

Eşim Sevil İzgi (49) ile Kandıra’ya gittik…

Eşim ot biçerken, ayağı zincire dolandı…

Ayağında yırtılma oldu…

Hemen Kandıra Devlet Hastanesi’ne gittik.

Orada ilk müdahaleyi yaptılar…

KOCAELİ DEVLET’E SEVK ETTİLER

Damarda sorun olma ihtimali var…

Bir de kalp-damar cerrahisi baksın diye bize Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk ettiler…

Kandıra’dan Kocaeli Devlet Hastanesi’ne geldik…

Kalp damar cerrahisi eşimin ayağını kontrol etti…

Ali Bey, bizimle ilgilendi. Kendisine teşekkür ediyoruz.

ORTOPEDİYE HAVALE ETTİ

Ali Bey, bir de ortopedi servisi baksın dedi.

Biz de ortopediye gittik, kimse bizimle ilgilenmedi.

Hasta hakları birimine gittik, orası bize yardımcı olacağına, bize Köseköy’e gidin, oradaki ortopedici baksın dedi…

Çok kızdım.

Hastanede 4 tane ortopedici var, birine baktıramadık.

Randevu almamız gerekiyormuş.

MARMARA HASTANESİNE GİTTİK

Biz de hastamızı alıp Körfez’deki Özel Marmara Hastanesi’ndeki ortopediciye götürdük.

Mesut Bey, lütfen bu söylediklerimi yazın.

Yazın da bizim başımıza gelen bu olay, bir başkasının başına gelmesin.

Eşim Kandıra’da kaza geçirdi, Kandıra Devlet Hastanesi baktı, Kocaeli Devlet Hastanesi’ndeki kalp-damar bölümü baktı, ama bir türlü ortopedi servisine baktıramadık” dedi…

HASTANE YÖNETİMİ ARAŞTIRSIN

Mehmet İzgi adındaki vatandaş, başından geçenleri böyle anlattı…

Mehmet İzgi’nin Kocaeli Devlet Hastanesi’nde kayıtları var…

Hastane yönetimi durumu bir araştırsın bakalım…

Taaa Kandıra Devlet Hastanesi’nden Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen bir hastaya bakılmalıydı diye düşünüyorum…

Hastane yönetimi konuyu araştırıp, beni bilgilendirirse, köşemde yazarım.

Sarıbay, Demirel'e benziyor

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Murat Karayalçın, önceki gün CHP İl Binası’nda Rafet Yıldızlı Konferans Salonu’nun açılışına katıldı. Karayalçın, İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay’ı Türkiye'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e benzetti. Karayalçın, "Cengiz Sarıbay bizim en kıdemli il başkanımız. Kendisi bir geliyor, bir gidiyor. Hızına yetişemiyoruz. Kendisinin yüzü de burada ona hep "Kocaeli'nin Süleyman Demirel'i gibisin diyorum” dedi. Karayalçın haklı… Sarıbay, birçok kez koltuğu bıraktı, tekrar çağrıldı. Sarıbay’ın hayalinde hep milletvekilliği var, ama bir türlü o imkanı bulamadı. İzmit’i AKP’den almış bir partinin il başkanı olarak bakarsınız 2023’te bu hedefine ulaşır.

Outlet’te unutulan eşyalar!

Outlet Center İzmit yönetimi, önceki gün 2017 yılında ziyaretçiler tarafından unutulan eşyalarla ilgili bilgi verdi. 238 parça unutulan eşyanın 142 adedi sahiplerine teslim edilirken, 96 adet unutulan eşya yönetimde muhafaza ediliyor. Unutulan eşyalar arasında; cep telefonundan pazar arabasına, şemsiyeden makyaj malzemesine, çoraptan otomobil anahtarına kadar birçok eşya aylarca sahiplerini bekledi. Eğer bir ay içinde unutulan eşyalar alınmazsa, hayır kurumlarına verilecek. Siz de Outlet Center’de eşyanızı kaybettiyseniz, 1 ay içinde başvurun.