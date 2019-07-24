Bir spor yazarının feryadı...

Dünyada, Türkiye’de neler oluyor diye zaman zaman çok detaylı incelemelere doğru yelken açarım. Bu defa işaret tv isimli bir yayına ulaştım. Karşıma yılların duayen spor yazarı Yusuf Yalkın ile yapılan söyleşi çıktı.

80’li yıllarda hentbol için yazdığı haber ve yorumlarla birlikte tanıdığım ve ardından belli sürelerde federasyon yapısı içinde birlikte çalıştığımız Yusuf Yalkın özetle şunları söylüyor:

Yapılan bir proje ya da hazırlanan plan Spor Bakanının değişmesi ile birlikte ortadan kalkıyor.

Eğer iyi şeyler yapılmışsa onların üstüne tuğla koyabilmeliyiz.

Her şey sil baştan şeklinde yapılanıyor.

Uzun vadeli bir proje yoksa bunun spora faydası yoktur.

Genç insanlar ülkesiyiz. Basketbol takımlarımızın birinde bir Türk oyuncu 3 dakika oynayınca göklere uçuyor. Yabancı koş getiriyoruz o da yabancı oyuncuları...

Türk sporu ve kulüpler yasası için çok taslak yapıldı ama kanun bir türlü çıkarılamadı.

Eskiden her kulüpte neredeyse 10 farklı branş faaliyet gösterirdi. Şimdi tek bir branşa indi.

Bakın Beşiktaş’a, adında Jimnastik sözcüğü var.

Kulüpler yasası için bazı spor bakanları oldukça ciddi çalıştılar ancak bu çabalar fayda etmedi, ne yazık ki sonuçlandırılamadı.

Spor ve siyaset ayrıdır derler ama bu böyle değildir. Tabii ki siyaset sporu yönlendirecektir.

TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) Atletizm, Basketbol gibi sporlara öncelik verdi. Uluslararası bir yapının parçası.

Güreş konusunda eskisi gibi değiliz. Köyün güçlü kuvvetli gençlerinin yaptıkları güreşler bir müddet ses getirdi ama ardından batı bu konuda ciddi şekilde çalıştı ve kurallarının değişmesini sağladı. Son senelerde geride kaldık.

Madem sporda başarılı değiliz bari oyunları düzenleyelim diye Olimpiyat Oyunlarına talip olduk. Ancak, sunumlar yanlış, hazırlıklar yanlış ve üstelik birçok hükumet değişikliği yaşadık.

Olimpiyatların düzenleneceği yerin belirlenmesi üzerine IOC’nin (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) yetkililerinin soruları; “Seyircisi var mı, rekor kırabilecek sporcuları mevcut mu? diye başlıyor. Ardından, “Burada hep yabancılar mı izlenecek?” diyorlar.

Ancak, bir olimpiyatın yapılması epeyce yeni ve modern spor tesislerini kazandıracaktır.

Naim Süleymanoğlu’nu kullanamadık. Muhteşem bir sporcu idi. Teknik ya da yönetici olarak ondan daha fazla faydalanabilirdik.

Siyasiler “İlle de ben...” demektedirler...

İstikrar zamana bağlıdır. Yarın’dır, Gelecek’tir...

Televizyondaki konuşmasından bazı pasajları sizlerle paylaşıyorum. Her cümlesinin altına imzamı koyarım. Teşekkürler Yusuf Yalkın...