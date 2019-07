İnanmayan hiç gelmesin ya da hiç burada durmasın…

Zafer inananlarındır…

Güzel bir sözcük…

Yıllardır inanmayan beceriksiz insanların elinde çile çeken Kocaelispor, devrimlerin kenti Kocaelimizin sembolü olmasına rağmen, pısırık, ezik, harap, çölde bir bedevi haline getirildi…

Tabii ki bunun utancı, bu rezalete ‘emeği geçen!..’ herkesindir…

***

Halk sahiplenmediği için boşluğa doğru sürüklenen kulüpte görev alanlar, koyunun olmadığı yerde Abdurrahman Çelebi muamelesi görürken, bugünlere kadar geldik…

5 dakikada imparator yaptıklarımızı, 15 dakikada ‘Hürgeneral’ haline getirdik…

***

Bu kadar sahipsiz bir kentte, onun sembolünün de sahipsiz kalması tabii ki doğal…

Sonunda bir saat kulesi, bir de heykel kalacak elimizde…

O kadar…

Bu gidişle Kocaelispor yeni bir dipsiz kuyunun içerisine atılırken, terene bakar gibi bakılıyor…

Bir gelenek var… Eğer başarısızlık olursa, yüklen yönetimin sırtına, teknik heyete…

Kolayından sıyrıl işin içinden…

Bu kadar basit…

Halkın takımı pankartları falan fasa fiso…

Hangi halk…

Hani nerede?..

***

Transfer açılmış gibi işlemler yapılıyor. Zaman kaybetmemek adına, resmi transfer görüşmeleri yapılıyor, ama resmi imza atılamıyor. Çünkü, transfer yasağı resmen kalkmadı. Zaten öyle borçların ödendiğini falan da sanmayın. 3-5 kuruş verilerek alacaklılardan biraz daha süre isteniyor. Muvaffakatname alınıyor. Bunların hepsinde de şerh var… Yani, yarın bir gün bu borçlar yine baki. Kimsenin sildiği falan yok. Milletin helâl olsun falan dediğine bakmayın. Kimsenin alacağını sıfırladığı yok…

***

Buraya nasıl geldik falan diye bir tarihçe çıkaracak değilim…

Yarınlara bakmak istiyoruz…

Umutlanmak istiyoruz…

Artık kulüp adına yeni ve somut şeylerin söylendiğini ve uygulandığını görmek istiyoruz…

Ama maalesef…

Eski tas eski hamam…

Bazı gruplar transfer istiyor…

Başkan da o grupları dinleyip, paraları saçmaya hazırlanıyor…

3.Lig’in sıradan topçusu 850 bin lira istiyor…

Bu da kulübün gündemi oluyor…

***

Yahu kardeşim geldiğin kulüp Kocaelispor…

Sen öp de, başına koy!..

Şımarık ve dengeleri bozacak adamın Engin Korukır’ın takımında yeri olmaz…

Zaten böyle bir adam canlı bombadır…

Akıl tutulması mı yaşıyoruz. Acaba Türkiye’de 850 bin liralık futbolcu var mı?..

***

Öncelikle…

Şampiyonluğa onayacaksak…

Şu kriterleri unutmayacağız…

Önce her futbolcu, eline kağıt kalem alacak ve hesap yapacak. ‘Ben bu kulüpte şampiyonluk yaşarsam, fiyatım şu kadar artar, böylesi dev bir kulüpten ayrılırsam her zaman piyasam olur, 300-500 kişiye oynamak başka, 20 bin kişiye oynamak başka şeydir, çalıştığım hocam, süper lig ayarında bir hocadır, Türkiye Kupası’nı kazandırmış hocalardan biridir, bir nimettir, faydalanmama bakarım, şimdi makul bir fiyata imza atayım, fiyatım daha sonra zaten otomatikman yükselecek, takım arkadaşlarımın her biri son derece kaliteli ve 2.Lig kapısından dönmüş, 1.Lig kulüplerini peşine takmış arkadaşlarımdır, kulübümüz, Metin Tekin’lerin, Yusuf Altıntaş’ların, Saffet’lerin, Taner’lerin, Bülent Uygun’ların, Tayfur’ların, Orhan Ak’ların yetiştiği kulüptür, İstanbul’a iki adım mesafededir, Merih Demiral’lar, Erencan’lar, Hakan Arıkan’lar, Özden’ler bu bereketli kentin havasını koklamış, suyunu içmiş ekmeğini yemiştir, kulüp her zaman, süper bütçesi olan büyükşehir belediyenin sürekli desteğini öyle ya da böyle almaktadır. Bu listeyi uzatabilirim…

***

Akıllı ve gelişime açık bir futbolcu, yani yarınları olan bir yıldız adayı için Kocaelispor bence Türkiye’deki en önemli 3-4 Anadolu basamağından biridir…

Hatta birincisidir…

Bakma şimdi, iş bilmez adamların bugünlere getirdiği kulübe…

Kocaelispor tarihini şöyle internetten arat da bir bak, neler yapmış geçmişinde?..

Belki yüz kez küllerinden yeniden doğmuş Zümrüdü Anka Kuşu gibidir…

***

Yeni sezonda, taraftarı, yöneticisi, teknik heyeti, futbolcusu, malzemecisi, personeliyle Kocaelispor, önce şampiyonluğa inanmalıdır…

Kendi gücünü hatırlamalıdır…

Kulübün marka değerine yakışır adımlar atmalıdır…

Altın çamura da düşse, değerinden bir şey yitirmez…

Yukarıda saydığım unsurlar bir araya gelirse, 90’lardaki o müthiş Kocaelispor yeniden doğar…

***

Halkın takımı teraneleriyle insanları artık kandıramazsınız…

Gerçekten halkın takımı olur ve sokaklara inerse, (80’lerdeki gibi), işte o zaman o 33 bin kişilik stadın halini siz hayal edin artık…

Dedim ya…

Zafer inananlarındır…

Eşmespor’un sesine kulak verin!..

Bu sezon 1.Küme Futbol Ligi’ne yükselme başarısı gösteren, kentimizin eski kulüplerinden olan Eşmespor, maddi sıkıntı yaşıyor…

Ormanya’nın açılması…

Havaalanı’nın sivilleşmesi…

Bu bölgeyi bir anda önemli hale getirdi…

Hafta sonları Kartepe etekleri nasıl doluyorsa, Eşme sahilleri de öyle doluyor…

Adım atacak yer kalmıyor…

Otopark açılsa, millet köşeyi döner…

Ormanya’nın ikinci otoparkının Kocaelispor’a tahsis edilmesi, sürekli gelir sağlanması sonrasında Eşmeliler de bir öneri getirerek, hafta sonlarında göl kenarındaki otoparklardan elde edilecek gelirin Eşmespor’a verilmesini istiyor…

Son derece mantıklı bir karar…

Göl çevreleri hafta sonlarında hınca hınç doluyor ama beldelerin sembolü olan kulüplere bir kuruş katkıları yok…

Bu önerinin aciliyetle gündeme alınmasını öneriyorum…