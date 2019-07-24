MESLEK LİSESİ memleket meselesi!

Koç grubunun 2006 yılında meslek liselerini güçlendirmeye yönelik başlattığı projenin sloganı “meslek lisesi memleket meselesi” şeklindeydi.

Ve slogan haklıdır da…

Zira memleketin geleceği açısından son derece önemlidir meslek liseleri.

“Neden?” derseniz:

Aslında ülkedeki ekonomik üretim tabanını meslek lisesinden yetişen kişiler oluşturur. Eğitimden sanayiye hatta kozmetik sektörüne kadar bir çok alanda meslek liseleri mezun vermektedir.

Dolayısıyla meslek liselerindeki eğitimin kalitesi ülke ekonomisini, ülke ekonomisi de ülkenin geleceğini belirler.

Günümüzde meslek liselerinin en büyük sıkıntısı lise tercihlerinde son sıralarda yer almasıdır. Bu durum gelen öğrenci profilini belirlediği için kaliteli bir eğitim sürdürebilme olanağı daralmaktadır.

Halbuki bir ülkede ekonominin bel kemiği ara elemanlardır. Üretim onların üstünden yürür. Mühendis ne kadar iyi olursa olsun ustabaşı iyi olmazsa üretimde muhakkak bir sıkıntı oluşur.

Bunun yanında dikkat çekilmesi gereken ve üstünde ciddiyetle durulması gereken bir diğer mesleki eğitim bölümü, okul öncesi eğitimde yetişen gençlerin aldığı eğitimin kalitesidir.

Çünkü 0-6 yaş grubu kreş ve anaokuluna giden çocuklar annelerinden çok kurumda çalışan öğretmenlerini görmektedir. Kurumlarda çalışan öğretmenlerin geneli de meslek liseleri mezunları olduğu için bu liselerdeki eğitimin önemi daha da artmaktadır.

Çünkü çocukların karakter eğitiminin şekillendiği bir dönemde alacakları eğitimin geleceklerini şekillendirdikleri malumdur.

Geleceğe iyi hazırlanmış bir nesil ülke geleceğini de etkileyeceği için meslek liselerinde alınan eğitimin öneminin ne kadar geniş bir alana etki edeceği de açıktır.

Mesela eğitim ve ekonomik seviyesi itibariyle birçok ebeveynin çocuklarının kreşe, anaokuluna gittiği bir ortamda bu okullardaki öğretmen kalitesinin düşüklüğü çocukların sosyal gelişiminde sıkıntılı durumlar yaratabilmektedir.

Meslek liselerinde eğitim veren öğretmenlerin ülke geleceğini doğrudan etkileyecek bir misyon taşıdıklarının şuuru ile eğitim vermelerinin sağlanması ve buna yönelik tedbirlerin alınması, meslek liselerini güçlendirmeye yönelik ilk adım olabilir.

Bunun yanında öğrenciler arasında başarıya dayalı bir rekabet ortamı yaratılması, başarılı olan öğrencilerin staj ve işe alımlarında özendirici kurumlara yönlendirilmesi kaliteyi arttırmaya yönelik çözümler olabilir.

Unutulmamalıdır ki meslek liselerinin güçlendirilmesine dair sağlıklı adımların atılamaması, memleket için hakikaten büyük “mesele” olmalarına da zemin kuracaktır ki memleketin böylesi meselelerinin büyümesinin yol açacağı sorunların bizi götüreceği sonuçlar da açıktır…

Saygılarımla…