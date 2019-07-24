Sadettin Yalım’la bir anı…

Sivas’ta, AKP’li belediye, “İSTİKLAL” caddesinin adını “Şehit Muhammed Mursi” caddesi olarak değiştirmek istemiş!

İşin özünde “AKP’nin alacası” için somut bir örnek olay!

Valilik, bu skandal olayın farkına varmış olmalı ki, bu kararın iptali için Belediye Başkanı ile görüşmüş ve karar iptal edilmiş!

Bu olay, beni 1988 yılına götürdü.

O tarihte, SHP Kocaeli İl Başkanıydım.

ANAP’lı, rahmetli Necati Gençoğlu yönetimi, meclis çoğunluğuna dayanarak, “HÜRRİYET” caddesinin adını “Celal Bayar Caddesi” olarak değiştirme kararı almıştı.

Gece aldığım yerel gazeteden bu haberi okuyunca, yarım dosya kağıdına bir bildiri hazırladım ve çoğalttım; “HÜRRİYETİNİZE SAHİP ÇIKIN” başlıklı yazımda, “yakında Sosyaldemokrat yerel yönetim gelecek ve Hürriyet’inizi iade edecek” diyordum.

Ertesi sabah, tüm Hürriyet Caddesi’ni adım adım dolaşarak bu cadde üzerindeki tüm işyerlerine tek tek dağıttım. O tarihte henüz 5 yaşında olan oğlum Kayra da yanımdaydı.

Derken, eski adıyla “Belediye İş Merkezinde, 1960 öncesi İzmit Belediye Başkanlığı ve Kocaeli Milletvekilliği yapmış, rahmetli Sadettin Yalım’ın kırtasiye dükkanı önüne geldik. İçeri girip girmemekte çekinceliydim!

Ya, ters bir cevap verirse? Diye düşündüm.

Sonra, gözü karartıp içeri girdim.

Büyükbabam yaşındaki bu “tarihi çınar” büyük bir nezaketle, ayağa kalktı , “merhaba, hoş geldin kardeşim” dedi. Masası önündeki sandalyelerde baba oğul oturduk. Bana bir kahve, oğluma meyve suyu ikram etti. Bir süre sohbet ettik. Sonra, kaygılar içinde olayı anlattım ve hazırladığım bildiriden bir nüsha da ona verdim. Okudu ve sonra, ayağa kalktı ve;

“Olmaz, olamaz kardeşim! Celal Bayar’ı benim kadar seven olamaz. Ama bu caddenin adı “HÜRRİYET” caddesi Hürriyet! Başka bir cadde açsınlar, oraya da onun adını versinler. Ama bu caddenin adını asla değiştiremezler” dedi…

Hemen telefona sarıldı ve yerel gazeteleri arayarak tepkilerini dile getirdi.

Sadettin Yalım, hala Demokrat Partili idi ama, ulusal değerlere saygılı, içi dışı bir insandı. O’na duyduğum saygı kat ve kat arttı.

Sonunda HÜRRİYET caddesi adı değiştirilemedi!

Şimdi, düşünüyorum da; “MURSİ kimdir?” diye sorsan kaç insanımız ciddi bir yanıt verebilir?

Kimdir Mursi?

“DEMOKRASİ KÜLTÜRÜNÜN” yaşamadığı, en az bir asır daha yaşanamayacak bir Ortadoğu ülkesi olan Mısır’da, iktidara demokratik yollardan değil, “Mezhepsel kimlikle” getirilen bir “siyasi kukla.”

Geldiği yoldan darbe ile siyasi iktidardan indirilen, yargılanma sırasında da “şaibeli bir ölümle” yaşamı sona eren bir siyasi figür.

Siyaset sahnesindeki kimileri için mutlaka bir önemi vardır!

Ama, Anayasasında “Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti” olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu değerlere saygılı yurttaşları için hiçbir önemi yoktur!

Üstelik, SIVAS; “Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin ilk adımlarının atıldığı” bir tarihi kenttir.

Daha da ötesi; “İSTİKLAL” sözcüğü, “ÖZGÜR BİR YAŞAM BİLİNCİNİN İFADESİDİR!”

“İstiklal” caddesinin adını bu ulusun kimliğine ve kültürüne uygun olmayan bir “siyasi figür” adıyla değiştirmek, en hafif ifadesiyle “cehalet ve hadsizliktir!”

21. yüzyılda, insanlar “daha insanca yaşamak” için, demokrasi kültürünün egemen olduğu, insan haklarının eksiksiz yaşanabildiği ülkelerde yaşamayı seçerken; emperyalist düzenin “kuklası” haline gelmiş bir ülkenin demokrasi dışı yollarla gelip aynı yolla giden siyasetçilerinin bu ülkede bir cadde adıyla anılması büyük bir aymazlıktır! Arsızlıktır!...

Sadettin Yalım’ı bu vesileyle bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. O, siyasi bir fanatik değil gerçek bir “DEVLET ADAMI” örneğiydi…