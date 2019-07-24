Derince Belediye Başkanı hayalet belediye başkanı mı?

31 Mart’ta yapılan seçimde Derince’de AKP’nin belediye başkanı Zeki Aygün, CHP’nin Sertif Gökçe idi…

Aday gösterildiğinde büyük eleştiri alan Aygün, yine de seçimi 1000 oy farkla kazanmayı başardı… Seçimin üzerinden 3.5 ay geçti…

Derince Belediye Başkanı seçilen Zeki Aygün, seçimlerin üzerinden 3.5 ay geçmesine rağmen gerek ziyaretçi kabul ediyor, gerekse ziyaretlerde bulunuyor…

Sanırım gönül belediyeciliği dedikleri bu olsa gerek…

Şimdilik proje yok, yatırım yok, “gönül belediyeciliği” var…

AYGÜN’E SERT ELEŞTİRİLER

CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, önceki gün gazetemize bir açıklama gönderdi…

Açıklamada belediye başkanı Aygün’ü sert bir dille eleştirdi…

Değer’in açıklamalarını birlikte okuyalım;

“İlçe örgütümüzle ve meclis üyelerimizle birlikte 114 günlük Derince Belediye Başkanlığının değerlendirilmesini yaptık.

Bugün burada 31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlanmasının ardından, 4 aya yakın bir süre geçmesi sebebi ile ilçemiz Derince’ye ve belediyemizin faaliyetlerine dair genel bir değerlendirme yapmak amacı ile bir araya gelmiş bulunuyoruz.

SORUNLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Biliyorsunuz, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Belediye Başkan adayları, kendi projeleri ve vaat ettikleri çalışma programları ile halkımızın huzuruna çıktılar.

Neticede halkımızın teveccühü ilimiz Kocaeli’de ve Derince’de tecelli etti.

Ancak halkımızın sorunları, seçim öncesinde olduğu gibi acil bir şekilde çözülmeyi beklemektedir.

“AYGÜN SINIFTA KALDI”

Derince Belediye Başkanı Sn. Zeki Aygün, bugün itibari ile 114 günlük performansı ile maalesef sınıfta kalmıştır.

Yol almayı bırakın, halen ciddi bir çalışmanın içine girdiğini de söylemek çok zordur.

Belediye emekçilerinin özlük ve ücretsel durumları bir yana, ilçemiz Derince’nin bunca sorunu yetmezmiş gibi, mücavir alanımızın yanı başına kurulacak olan çöp fabrikasının “vahim etkileri” ve sağlık tehdidi ile yüz yüze kalmış durumdayız.

HAYALET BELEDİYE BAŞKANI

İlçemizde, özellikle genç nüfusta yaşanan korkunç işsizlik, Derince’mize vaat edilen yatırımların! Sözünün dahi edilmez olması, halkımızın umutsuzluğuna daha da büyük etki yapmaktadır.

Sn. Aygün sokakta olması gereken yerde değildir.

Bu ilçenin tüm kesimlerine, tüm kurumlarına ortak bir akıl arayışı içinde yol alması gerekirken, bugün bir “hayalet belediye başkanı” ile karşı karşıyayız.

Bakın, İzmit Belediye Başkanımız, Sn. Fatma Kaplan Hürriyet, daha seçildiği ilk günden itibaren, sokakta, mahallede, taksi duraklarında, işçi servislerinde, köylerde, kısaca yurttaşlarımızın bulunduğu her metrekarede, onların ellerine yüreklerine değerek mesai harcarken, emek verirken, Derince Belediye Başkanımız Sn. Zeki Aygün’ü maalesef basın bültenlerinden, makam odası görüntülerinden takip etmekteyiz.

HÜRRİYET’İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Sn. Zeki Aygün’e çağrımız, karşımızda dağ gibi bekleyen ilçe sorunlarımız ile ilgili olarak, makamda değil, halk ile yüz yüze gelmesidir.

Toplumsal muhalefetin ve demokratik kitle örgütlerinin sesini duyması, halkını “yandaşlar ve ötekiler” olarak ayırmamasıdır.

Bu konuda endişe etmesine de gerek yoktur, zira önünde Sn. Fatma Kaplan Hürriyet gibi bir örnek vardır. Biraz feyiz alması yeterlidir.

BAŞKAN AYGÜN’E ÇAĞRI

Buradan, Zeki Aygün’e ilçe örgütü olarak sesleniyor;

114 günlük faaliyetinin, çok yetersiz ve basiretsiz olduğunu, halkın bunun hesabını şimdiden sormaya başladığını ifade ediyoruz. Derince halkı acil hizmet ve çözüm beklemektedir “laf” değil.

Bizler, halkımızın bize vermiş olduğu muhalefet görevimizin de bilinciyle, Derince halkımızın geleceği ve mutlu bir kent yaşamı için, hak etmiş olduğu Belediye hizmetlerini alması yönünde sonuna kadar ısrarcı ve yapıcı olmaya devam edeceğiz.

Bu kent bu ilçe bizimdir. Burayı yaşanılmaz hale getirmek isteyenlerden de hesap sorarız.

Yerel seçimleri kazandıktan sonra da “fildişi kuleye” gizlenip, halktan saklanan siyasetçilerin de peşini bırakmayız.

Derince’miz bugünden 114 gün kaybetmiştir.

Artık kaybedecek tek bir günümüz kalmamıştır.

SERTİF GÖKÇE’NİN ZİYARETİ

Ayrıca belediyeye ziyarete gidenlere “Sertif Gökçe Bey beni halen ziyarete gelmedi” diye şikayet ediyormuş.

Bu şikayetleri bırakın Derince de yapılacak çok işler var, Derince halkı hizmet bekliyor.

Tüm halkımıza, yerel yöneticileri ve onların vaatlerini etkin bir biçimde takip etmeye, verdiği oyun gereğinin yerine getirilmesi için ısrarcı olmaya davet ediyoruz.”

BAŞKANLARDA GÜNDEM; ZİYARET

CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer’in açıklaması böyle…

Aygün’ün 114 gündür görevde olduğunu, bu süre zarfında hiçbir icraat yapmadığını söylüyor…

Şunu da ifade etmeliyim ki; 31 Mart seçimlerinde iş başına gelen belediye başkanlarının hiçbiri yeterli seviyede bir çalışma yapmadı.

Belediye başkanları şu sıralar ziyaretlerle uğraşıyor…

CHP’li Değer, Aygün’e CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i örnek al diyor…

Hürriyet’i örnek alması için erken, zira Hürriyet, hala belediyeye hakim değil, bunu kendisi de ifade ediyor..

MİLLİ GÖRÜŞ VE UZANTISI

1994 yılından beri Derince’yi Milli Görüş ve onun uzantısı partiler tarafından yönetiliyor…

Gelen, gideni aratır misali, iş başına gelen belediye başkanlarının hiçbiri Derince’yi “köy” statüsünden kurtaramadı…

Derince, 25 yıl önce de İzmit’in arka bahçesiydi, şimdi de İzmit’in arka bahçesi…

Derince’de Zeki Aygün’ün ilçeye doğru dürüst bir yatırımda bulunmayacağı, Derince’ye bir eser bırakmayacağı konuşuluyor…

Umarım Zeki Aygün, öyle bir belediye başkanlığı yapar ki, herkesi mahcup eder…

Böyle bir belediye başkanlığı yaparsa, Derince kazanır…

BAŞKAN AYGÜN’Ü İZLİYORUZ

CHP’nin eleştirdiği Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü bir Derinceli olarak ben de izliyorum…

İzlemeye de devam edeceğim…

Derince’ye iyi hizmet verirse, kendisini buradan alkışlayacağım, yapamasa da diğer belediye başkanlarını olduğu gibi kendisini buradan eleştireceğim…