Siyasette kalite ve seviye

Şu artık kesin!

Siyaset iyiden iyiye yamulmaya başladı.

Kalite kötüleşti, seviye düştü.

Eğitimsiz, kültürsüz ve beceriksiz insanların sahiplendiği, at koşturduğu bir uğraş oldu.

Hiçbir baltaya sap olamamış insanların mesleği haline geldi.

“Rant paylaşım” aracına dönüştü.

Çok kaliteli, çok değerli siyasetçileri ayrı tutuyorum, çoğunlukla bu böyle!

***

Yeni partiler, hep “farklı parti” imajı çizmeye çalışırlar.

“Biz farklıyız…”

İyi de, ülkemizdeki “malzeme” ortada.

Bir kapıdan çıkıp diğer kapıya girmekle, siyasetçinin çizgisi mi değişiyor, kalitesi mi artıyor?

Neyse, o!

Biraz bağırıp çağırdığında…

Karşı tarafa daha sert hakaretler yağdırdığında…

“Sağlam partili” deyip yanına alıyorsun.

Başka bir ölçeğin var mı?

Yok.

Kendisine hayrı olmayan kişilerin, kente ve ülkeye ne yararı olur ki?

Sözü nereye getirmek istiyorum?

Sözü yaşadığımız sıcak bir olaya getirmek istiyorum.

Bir sosyal medya magandasına…

Bir densize…

Önce kendisini tanıyın, sonra yediği haltı anlatayım.

Adı, Yaşar Kardeş.

Eskiden MHP’de idi, kuruluşuyla birlikte İYİ Parti’ye geçti.

Ve İYİ Parti’de önemli bir isim ki, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmit Belediye Meclisi’nin 6’ıncı sıra “meclis üyesi adayı” idi.

Seçildi, meclise girdi.

CHP ve İYİ Parti ittifak yaparken, “bir İYİ Partili meclis üyesinin başkan yardımcısı olması” konusunda anlaşmışlar.

Seçimlerden sonra, “Yaşar Kardeş, başkan yardımcısı olacak” haberleri yayılmaya başladı.

İyi de, Yaşar Kardeş ortaokul mezunu.

Başkan yardımcısı olacak da, İzmit Belediyesi’nin hangi müdürlüklerini yönetecek?

Yaşar Kardeş diretmesi, parti içinde de, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’te de sıkıntı yaratmıştı.

Başkan Hürriyet, ortaokul mezunu Yaşar Kardeş’e hangi müdürlükleri bağlayacak, kendisinden nasıl bir hizmet bekleyecekti?

Sonunda Yaşar Kardeş’ten vazgeçildiği, başkan yardımcılığına bir başka İYİ Partili meclis üyesinin, Jeofizik Mühendisi Nurettin Bulut’un atandığı haberi geldi.

Sanki her şey normale dönüyor gibiydi.

Sanki İYİ Parti, Yaşar Kardeş diretmesinden vazgeçmişti.

Değilmiş…

18 Temmuz’da, daha yeni, geçen hafta bugün, bir de baktık Yaşar Kardeş “İzmit Belediyesi Koordinatörü” oluvermiş.

Demek Başkan Hürriyet baskılara dayanamadı, başkan yardımcısı yapmadığı Yaşar Kardeş’i “koordinatörlüğe” atadı.

Ve Yaşar Kardeş’in yediği halt

Birinci sayfaya koyduk, okurken sıcağı sıcağına bakarsınız diye köşeme de aldım.

Yaşar Kardeş, bir başkasından kendisine gelen mesajı paylaşıyor.

Fotoğraflı bir mesaj…

Bir minibüsün içinde Rus kızları…

Altında bir not:

“S-400’ün parçaları gelmiş. Montaja girecek uzmanları bekliyorlar.”

Vay, vay, vay!

İzmit Belediyesi’nin çiçeği burnunda koordinatörüne bakın siz!

Sosyal medyada “adi, bayağı cinsellik muhabbeti” yapıyor.

Yaşı 60’a dayanmış, ama aklı hâlâ apış arasında.

“Ben İYİ Parti üyesiyim, ayıp olur” demiyor…

“Ben CHP’li İzmit Belediyesi’nde koordinatörüm, bana yakışmaz” demiyor…

Kişisel ve görevsel sorumluluk taşımıyor…

Kadınları aşağılayan, kadınları cinsel meta olarak gören mesaj paylaşıyor.

“S-400’ün parçaları gelmiş” öyle mi?

“Montaja girecek uzmanları bekliyorlarmış” öyle mi?

Vay canına!

Şimdi bu kişi, İYİ Parti’den İzmit Belediye Meclis üyesi…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu densizliğe bir şey söylemeyecek mi?

Bu kişi, İzmit Belediyesi’nde koordinatör…

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu densize haddini bildirmeyecek mi?

Bu kişi, partisindeki bayanların yüzüne nasıl bakacak?

Bu kişi, belediye meclisindeki kadınların, belediye birimlerinde çalışan kadınların yüzüne nasıl bakacak?

Bu kişi, eşinin, çocuklarının, ailesindeki kadınların yüzüne nasıl bakacak?

Nasıl İzmit’in sokaklarında dolaşacak?

Yüzü kızarmayacak mı?

Bakalım bu densizliğin cezası ne olacak?

Bekleyeceğiz, göreceğiz…

Acaba İYİ Parti ve İzmit Belediye Başkanı, bu sosyal medya magandasına nasıl bir işlem uygulayacak?

Bana kalırsa, hemen hemen herkesin de aynı şekilde düşündüğünü sanıyorum, İYİ Parti, Yaşar Kardeş’i derhal partiden atmalı ve belediye meclisinden istifaya zorlamalı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bu densizi hemen görevden almalı.

İzmit Belediyesi ve İYİ Parti, böyle bir “utançla” yoluna devam edemez.

Siyaset, kendini temizlemeli.

Siyaset kendini temizlemedikçe, siyaset ve siyasetçiye güven hep yerlerde sürünür.

Yaşar Kardeş’in kalitesi ve seviyesine bakın, ülke olarak neden burnumuz pislikten kurtulmuyor anlayın!