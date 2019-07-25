Şampiyon Düzce AS GSK Derneği

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 15-21 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde oynandı. Şampiyonada 37 il ve KKTC’den 60 takım ve 817 sporcu mücadele etti.

Başhakemliği uluslararası hakemlerimizden Harun Küçükkılınç’ın (Mersin) yaptığı şampiyona İsviçre Sistemi ile 9 tur üzerinden eşlendirildi. Düşünme süresi olarak 90 dakika 30 saniye eklemeli tempo kullanıldı.

İlk altı dereceyi alan kulüplerin 2. Lige yükseldiği şampiyonada altı galibiyet, üç beraberlik alan Düzce As Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 15 puanla şampiyonluğa ulaştı. İkinci yine aynı puan ve averajla Borçelik Bursa Deneyim Satranç Spor Kulübü, 14 puanla Krater Gençlik ve Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.

İlimizi temsil eden Altın Çocuklar Satranç Spor Kulübü Hakan Servet Altay, Ömer Göllü, Ömer Furkan Şirin, Ahmet Kağan Altay, Öykü Sona Günalan, Sinan Can Altay, Cemal Arda Bilir, Gamze Ark’tan oluşan kadroyla dört galibiyet, beş yenilgi ile şampiyonayı sekiz puanla 44. Sırada tamamladı.

Ekibimizin birinci masasında yer alan Hakan Servet Altay ise birinci masada oynayan sporcular arasında ikinci olarak olarak gümüş madalya kazandı.

Konya’dan satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 01-11 Ağustos 2019 tarihlerinde Slovakya, Bratislava'da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

(12 - 25 Temmuz 2019 / Riga LAT)

GM Mamedyarov, Shakhriyar (ELO 2765/AZE - 1985 Doğumlu)

GM So, Wesley (ELO 2754/USA - 1993 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Af3 d5 4.g3 Fe7 5.Fg2 0–0 6.0–0 dxc4 7.Ae5 Ac6 8.Axc6 bxc6 9.Aa3 Fxa3 10.bxa3 Fa6 11.Vd2 Kb8 12.Va5 Kb6 13.a4 Vd6 14.a3 Kfb8 15.e4 c3 16.e5 Vd8 17.exf6 Fxf1 18.Fxf1 c2 19.Ka2 Vd5 20.Vxd5 cxd5 21.Kxc2 gxf6 22.Kxc7 K8b7 23.Kc5 Sg7 24.Sg2 Kb1 25.Fb5 Ka1 26.Kc3 Kb6 27.Ff4 Kb7 28.Sf3 Kd1 29.Fe3 Kb1 30.Sg4 Kh1 31.h4 Sg6 32.Fd3+ f5+ 33.Sf3 Kd1 34.g4 1–0

(12 - 25 Temmuz 2019 / Riga LAT)

GM Grischuk, Alexander (ELO 2766/RUS - 1983 Doğumlu)

GM Vachier-Lagrave, Maxime (ELO 2775/FRA - 1990 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 g6 3.h4 c5 4.d5 b5 5.cxb5 a6 6.e3 Fg7 7.Ac3 0–0 8.Af3 d6 9.a4 Fg4 10.Ka3 axb5 11.Fxb5 Aa6 12.e4 Ab4 13.Fe2 Ad7 14.0–0 Vb6 15.Ke1 Vb7 16.Fg5 Fxf3 17.gxf3 Ae5 18.Kf1 c4 19.b3 Kfc8 20.Fd2 Abd3 21.f4 Vb4 22.Ab1 c3 23.fxe5 Ab2 24.Vc2 cxd2 25.Vxb2 Vxe4 26.Vxd2 Kc2 27.Vd3 Kxe2 28.Vxe4 Kxe4 29.exd6 exd6 30.Ad2 Kg4+ 31.Sh1 Kxh4+ 32.Sg2 Kd4 33.Af3 Kg4+ 34.Sh3 Kb4 35.Kb1 Kc8 36.Sg2 Kc3 37.Ag1 Kc2 38.Af3 Kg4+ 39.Sf1 Kf4 40.Sg2 Kg4+ 41.Sf1 Kf4 42.Sg2 g5 43.Kf1 Kg4+ 44.Sh1 Kc3 45.Kg1 Kf4 46.Ah2 Kxf2 47.Kxg5 Kcc2 0–1

(12 - 25 Temmuz 2019 / Riga LAT)

GM Mamedyarov, Shakhriyar (ELO 2765/AZE - 1985 Doğumlu)

GM Vachier-Lagrave, Maxime (ELO 2775/FRA - 1990 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 g6 3.Ac3 d5 4.cxd5 Axd5 5.e4 Axc3 6.bxc3 Fg7 7.Va4+ Vd7 8.Va3 b6 9.Af3 Fb7 10.Fd3 0–0 11.0–0 c5 12.Ff4 cxd4 13.cxd4 Ac6 14.d5 Aa5 15.Kac1 Kfc8 16.h3 e6 17.d6 f6 18.e5 Fxf3 19.exf6 Fxf6 20.gxf3 e5 21.Fd2 Kxc1 22.Kxc1 Kc8 23.Kxc8+ Vxc8 24.Sg2 Fd8 25.Fe4 Ve6 26.Vd3 Sg7 27.Fc3 Vf6 28.Sf1 1–0

(12 - 25 Temmuz 2019 / Riga LAT)

GM Grischuk, Alexander (ELO 2766/RUS - 1983 Doğumlu)

GM Yu, Yangyi (ELO 2736/CHN - 1994 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Af3 d5 4.Ac3 Fe7 5.Ff4 0–0 6.e3 Abd7 7.Fe2 dxc4 8.0–0 a6 9.a4 c5 10.d5 exd5 11.Axd5 Axd5 12.Vxd5 Af6 13.Vxd8 Kxd8 14.Fc7 Ke8 15.Fxc4 Fg4 16.h3 Kac8 17.Ff4 Fe6 18.Fxe6 fxe6 19.a5 Ad5 20.Fe5 Ked8 21.Kfc1 Ab4 22.Sf1 Ad3 23.Kc2 c4 24.Se2 Ab4 25.Kd2 Kd5 26.Fc3 Ad3 27.b3 Fb4 28.Fxb4 Axb4 29.bxc4 Kxc4 30.Ka4 Kdc5 31.Kd8+ Sf7 32.Ad2 Ac6 33.Kxc4 Kxc4 34.Kd7+ Se8 35.Kxb7 Ka4 36.Kxg7 h5 37.Kg5 Kxa5 38.Kxa5 Axa5 39.Ae4 Ab7 40.Af6+ Se7 41.Axh5 a5 42.Af4 a4 43.Sd2 a3 44.Sc2 Ac5 45.f3 Sf7 46.Sb1 e5 47.Ae2 Ad3 48.g3 Ab4 49.Ac3 Sg6 50.h4 Sh5 51.e4 Ac6 52.Ad5 Ad4 53.f4 exf4 54.Axf4+ Sg4 55.h5 Sg5 56.e5 Af5 57.e6 Ag7 58.Sa2 Af5 59.Sxa3 Sf6 60.g4 Ae3 61.h6 Axg4 62.e7 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Ac6+ bxc6 2.Fc5#