Türk-Suriye ayrımı!

Şehit yakına bedavayı anlıyorum, ama Türk’e şu kadar, Suriyeliye bu kadar fiyatı bir türlü anlayamıyorum. Arap’ın araba, kırmızın siyaha üstünlüğünün olmadığını, asırlar önce bizlere buyuran bir peygamberin ümmeti olarak bu ifalar hem içimi acıtıyor, hem de nereye gidiyoruz sorusunu yöneltti. Bir kısım Suriyelilere kızdın diye bunun faturasını mağdur ve mazlumlara kesmeye kimsenin hakkı yok! Halbuki, kendi aç olduğu halde daha çok ihtiyaçlı diye komşusunu doyuran sahabeyi örnek alarak, ekmeğini garibanla paylaşan ecdadımızla övünerek büyümüştük! Ne oldu da bir poğaçayı bile bırakın paylaşmayı parasıyla bile vermez olduk? Aç kalsın, sefil kalsın diyecek kadar merhametsiz değiliz, ya da bu noktaya geldiğimizi düşünmek istemiyorum. Ancak bir şeylerimizi kaybettiğimiz kesin! Ve korkuyorum her geçen gün biraz aha değerlerimizden kopup ne idüğü belirsiz bir halde uzaklaşmaya devam ediyoruz.

Akıllı insanlar, akıllı insanlarla çalışır...

Einstein konferanslarına hep özel şoförü ile gidermiş. Yine bir konferansa gitmek üzere yola çıktıkları bir gün şoförü Einstein’a; “Efendim, uzun zamandır siz konuşmanızı yaparken ben de arka sıralarda oturup sizi dinliyorum ve neredeyse söyleyeceğiniz her şeyi kelimesi kelimesine biliyorum” demiş. Einstein gülümseyerek ona bir teklifte bulunmuş: “Peki, şimdi gideceğimiz yerde beni hiç tanımıyorlar… O halde bugün palto ve şapkalarımızı değiştirelim, benim yerime sen konuş,ben de arka sırada seni dinlerim.” Şoför, gerçekten çok şahane ve başarılı bir konuşma yapmış ve sorulan bütün soruları doğru cevaplamış. Tam yerine oturacağı sırada bir kişi, o güne kadar konferansta sorulmamış ağır bir fizik sorusu sormuş. Şoför, hiç duraksamadan soruyu soran kişiye dönüp: “Böylesine basit bir soruyu sormanız gerçekten çok garip” demiş. Sonra da salonun arkasında oturan Einstein’ı işaret ederek şöyle devam etmiş: “Şimdi size arka sırada oturan şoförümü çağıracağım ve sorduğunuz soruyu, göreceksiniz, o bile cevaplayacak.” Sonuç olarak akıllı insanlar, akıllı insanlarla çalışır...

Jumbo renk kattı!

Son günlerin en çılgın yiyecek mekanlarından biri de künefe! Ekonomik sıkıntılar, işsizlik, para dönmemesi hak getire. Gece yarışı inşalar bu tatlıdan yiyebilmek adına uzun süre beklemek zorunda kalıyor. İçerideki yemeği bitirecek ki o gidip oturabilsin. Böylesine revaçta olan künefe yatırımcılarının da dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Jumbo ismiyle markalaşan ve kısa sürede İzmitlilerin yoğun ilgi gösterdiği künefeci, artık Kartepe’de de hizmet verecek. Sapanca yolu üzerinde açılan Jumbo şimdiden Kartepe’ye farklı bir değer katmayı başardı. İzmit’teki yoğunluk yaşanmasa da şimdiden bölgeye büyük bir ivme katmış durumda. Kartepe’ye olduğu kadar yanı başındaki esnaflara da büyük kakı sağlıyor. İşletme sahiplerini kutluyor hayırlı kazançlar diliyorum.