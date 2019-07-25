İşte yönetim böyle olmalı…

Yıllardır Büyükşehir’den toplu para alıp yöneticilik yapanlardan usanmıştık…

Bunların içerisinde tabii ki yüklü paralar verenler de vardı. Onları tenzih ederim. Ama hiç bir kuruş para vermeden adeta maaşlı yöneticilik yapanlar da vardı. Nasılsa zamanında Sirmen, Karaosmanoğlu gibi büyükşehir belediye başkanları, topluca para veriyor, kaynak sağlıyor, bunlara da bu parayı dağıtmak kalıyordu…

Hesap sonra da yoktu…

Al gülüm ver gülüm hesabı…

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Ancak, manşet haberimizde de okuduğunuz gibi, mevcut yönetim şu ana kadar kendi arasında 5 milyon lirayı denkleştirip, dosyaların kapanması, transferin açılması için çaba sarf etti…

Ebette ki görevleri bu olmalı zaten… Yönetici dediğini para verir, vermezse sponsor bulur…

Ama ne zamandır böyle yöneticilere alışık olmadığımız için, şaşırdık elbette…

Yani köpeğin adamı ısırması haber değil…

Adamın köpeği ısırması haberdir…

Anlayışının şaşkınlığı içerisine girdik…

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Ancak maalesef tabii ki bu para bir şeye yetmez… Transfer açıldığında ve ödemeler başladığında, hele hele şampiyonluğa oynuyorsanız, bir 10 milyon lira daha lazım…

Artık dosyalarını ertelediğiniz futbolculara da, artık hangi tarih verildiyse, o tarihte ödemeler yapılması lazım…

Bunu kim bulacak?..

Nasıl bulacak?..

Yıllardır ‘Benden sonra tufan’ deyip bol keseden harcayan yönetimler yüzünden bugünlere geldik… Her yönetim, bir önceki yönetimden enkaz devraldığını söyleyip durdu. Onun üzerine de bir enkaz daha koydu…

Bugünlere kadar geldik…

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Bir önceki yönetim, gerçekten de önemli çalışmalar yaptı. Kaynak bulmak anlamında, pazarlama anlamında önemli işlere imza attı. Ama tesislerin elden çıkması, büyük hataydı. Hiçbir zaman tasvip etmedim.

Hani derler ya ‘Dikili bir tek ağacımız yok’ diye…

Şu anda işte böylesi bir durumdayız…

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Hüseyin Üzülmez, böylesi bir yönetim oluştururken, tabii ki en büyük desteği de Tahir Büyükakın’dan aldı… Tahir başkan ‘Benden bir şey beklemeyin. Çalışın, yaptıklarınızı bir görelim hele’ derken, tabii ki manşette okuduğunuz haberdeki o 5 milyon liranın nasıl toplandığını da çok iyi biliyor…

Yani kontrol yine kendisinde, ama müdahil değil…

Zaten sağlıklı olan da budur…

Balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretmek ve sağlamak gerekir…

Tahir başkan da bunu yapıyor…

Güzel…

Ama, dedim ya…

Yetmez…

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Kocaelispor’un bir şirket olarak, çevre sanayi kuruluşlarından müteahhitlik işleri alması lazım…

Kendi ayakları üzerinde durması lazım…

İstihdam oluşturması lazım…

O zaman, Kocaelispor sevgisini en ücra köşelere, sokak aralarına kadar sokmuş olursunuz…

Bunun için de bu yönetimin haricinde kurulacak profesyonel bir yönetimle komisyon oluşturup, şirketi acilen hayata geçirmek lazım…

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İstanbul’da bile, kıytırık mahallelerdeki kulüpler, A.Ş. olmuş durumda…

Dünya sanayisinin merkezi olan Kocaeli’de, kentin sembolü efsane Kocaelispor’un bir A.Ş. olamaması. yüzyılın utancıdır…

Eğitimden ulaşıma, otomotivden, kültür sanata, özellikle spora kadar, tüm sektörlerde bir Kocaelispor markası oluşsa, bakın torunlarımıza nasıl bir miras kalıyor, görürsünüz…

Üniversite orada…

Öğretim görevlileri orada…

Gidin bir komisyon kurun bakın nasıl üretim sağlanacak…

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Taşıma suyla değirmen döner mi?..

Tabii ki hayır…

5 milyon toplayan bir yönetim, kendi arasında bir 10 milyon daha nasıl toplayabilir ki?..

3-5 forma satıp, harçlık çıkarmakla yürümez bu işler…

Belediye de kaynağı kestiğine göre, yapılması gereken açık… Belediye destekli bir şirket kurmak…

Belde A.Ş. gibi…

Sonra gelsin paralar…

Bu konuda yazmaya devam edeceğim…

Elbet bir gün o hayalimiz de gerçek olacak…

Şirket şimdiki gibi çantada değil, dev binaların üzerinde görülecek…

Abdullah Karagöz ağabeyin hakkını iade etmek gerek…

Gazetemizin usta yazarlarından, duayen gazeteci ağabeyimiz Abdullah Karagöz neredeyse ülkenin dört bir yanında düzenlenen tüm güreşlere giderek, 60 yıllık bir görev süresine ulaştı.

60 koca yıl…

Bizim yaşımızdan daha fazla…

Edirneli gazeteci arkadaşlar da bunu fark ettiler ve güzel bir yayın yaptılar…

Bakalım ülkenin meşhur güreş otoriteleri ne zaman ayılacaklar ve bu büyük başarıyı görecekler…

Hamza Yerlikaya başta olmak üzere Musa Aydın ve tüm güreş otoritelerini göreve davet ediyorum…

Kentimizin spor ‘otoriteleri!’ ise bakalım ne zaman uyanacaklar…

Yiğidin hakkı yiğide…

Bu rekor ödüllendirilmeli…