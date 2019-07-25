Büyükşehirilçe koordinatörleri aylık basın toplantısı yapsın!

31 Mart seçimlerinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AKP’li Tahir Büyükakın, farklı projelere imza atıyor…

Başarısızlıklarla dolu 15 yıllık İbrahim Karaosmanoğlu’nun ardından başkan olan Büyükakın, geçtiğimiz günlerde ilçelere koordinatör atadı…

Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerine İbrahim Pehlivan,

İzmit, Körfez, Derince ve Kandıra ilçelerine Abdullah Köktürk,

Karamürsel, Gölcük, Başiskele ile Kartepe ilçelerineNihat Abiş’i görevlendirdi…

Bölge koordinatörleri yeni görevlerine başladı.

**

Koordinatörlük sistemi, yeni bir sistem…

Gerekli miydi, gereksiz miydi?

Bunu zaman gösterecek…

Kimisi, birilerine maaş vermek için böyle bir sistem yaratıldı derken, kimisi de ilçelerle Büyükşehir arasında köprü görevi görecekleri görüşünde.

“GÜYA TASARRUF YAPACAKTI”

Bu tartışmalara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir de katıldı…

Taşdemir konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu…

“Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, göreve gelir gelmez ilk önceliği güya tasarruf yapmaktı.

Belediye bünyesindeki danışmanların işlerine son verdi.

Çünkü danışmanların makam araçları, şoförleri ve maaşları belediyeden ödeniyordu.

KOORDİNATÖR ATADI

Aradan 2 ay geçmeden 3 tane koordinatör atadı.

Bu koordinatörlerin hepsine çalışma ofisi, makam aracı, makam şoförü ve maaş bağlayacak.

Sayın Büyükakın’a sormak istiyoruz; bu 3 koordinatörün danışmanlardan ne farkı olacak?

Belediyenin 1 genel sekreteri, 4 genel sekreter yardımcısı ve 20 tanede daire başkanı bulunmaktadır. Ayrıca yaklaşık 90 tane şube müdürü vardır.

Bunun dışında iktidar partisine mensup 48 büyükşehir meclis üyesi ve 11 tanede ilçe belediye başkanı mevcuttur.

Toplamda seçilmiş ve bürokrat yönetici sayısı yaklaşık 174 kişidir.

SORUNLARI 3 KİŞİ Mİ ÇÖZECEK?

Kocaeli genelindeki sorunları 174 kişi çözemiyor da, bu 3 kişi mi çözecek.

O zaman daire başkanlarına, genel sekreter yardımcılarına ne gerek var.

Aslında Tahir Bey bu yaptığı atama ile, daire başkanları, şube müdürleri ve genel sekreter yardımcılarının yetersiz kaldığı ve işlerini yapamadığını da kabullenmiş oluyor.

Ülke ekonomik kriz altındayken, vatandaş çocuğunu okutmak için boğazından kısıp geçim derdine düşmüş iken, işsizlikten dolayı insanlar intihar ederken kamuya ait paraların bu şekilde hoyratça harcanmasına gerek var mıdır?

Sırf siyasi kaygılardan dolayı bu tip atamaların yapılıyor olması düşündürücüdür”

YILDA 960 BİN LİRA MAAŞ

Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir’in görüşleri böyle…

Taşdemir’in görüşlerinin çoğuna katılıyorum…

Bunca meclis üyesi varken, ilçenin belediye başkanı varken, ilçe koordinatörlüğüne gerek var mıydı?

3 ilçe koordinatörü kabaca ayda 10’a bin lira alsa, ayda 30 bin, yılda 960 bin lira yapar…

Yani 1 milyon liraya yakın…

Bu 1 milyon liraya, çok güzel çalışmalar yapılırdı…

İlçelere atanan koordinatörler, her ay basın toplantısı yapıp, 1 ayda ne iş yaptıklarını açıklarlarsa iyi olur…

Bu sayede biz de onların ne iş yaptıklarını öğrenmiş oluruz…

Ali Haydar Bulut’a geçmiş olsun

2004-2009 ve 2014-2019 döneminde Derince Belediye Başkanlığı yapan Ali Haydar Bulut ile bir türlü yıldızımız barışmadı… Aslında benim kendisine karşı bir kinim yok, ama her nedense, o bana hep mesafeli durdu… Bulut, önceki gün silahlı bir saldırıya uğradı… Sağ bacağından vuruldu… Hastaneye kaldırıldı… Her ne kadar Bulut ile yıldızımız barışmasa da, silahlı saldırıya uğraması, üzücü. Bulut’a geçmiş olsun diyorum. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl da Körfez Belediyesi eski Başkanı yunus Pehlivan bacağından vurulmuştu…

Osman Ekşi, haklı

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 3’ncü Tarım Şurası Hazırlık Toplantısı önceki gün yapıldı… Toplantıya Valilik adına Vali Yardımcısı Osman Ekşi katıldı… Ekşi toplantıda yaptığı konuşmada önemli konulara temas etti… Ekşi, “Topraklarımız boş kalıyor. Üretim miktarımız düşüyor. Tarlalar ekilip, biçilmeli. Toplam ekili alan ile ekilmeyen alan kafa kafaya” dedi. Vali yardımcısı Ekşi haklı, yeni bir tarım politikasını hayata geçirmediğimiz müddetçe, ekili olmayan alan, ekili alanı geride bırakacak. Bu da Türkiye için felaket olacak…

Türkiye’nin göç sayısı

Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılında Türkiye’den göç eden kişi sayısı 323 bin 918 olarak kayıtlara geçti. Yurt dışından Türkiye’ye gelenlerin sayısı da aynı şekilde artış gösterirken 577 bin 457 kişi olarak belirlendi. Türkiye’ye göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde de en fazla 25 ile 29 yaş grubundakiler geldiği görüldü. Türkiye’de en fazla göç alan il ise İstanbul olurken, 2018 yılında 201 bin 957 kişinin buraya geldiği kaydedildi. İstanbul’u da sırasıyla 71 bin 337 kişi ile Ankara, 36 bin 674 kişi ile Antalya, 22 bin 660 kişi ile Bursa, 14 bin 671 kişi ile de İzmir’in takip ettiği saptandı.