Damla Sert’ten el ürünleri sergisi

Derince’de aktar işleten Selçuk A. isimli bir vatandaş, eşinin hasta olduğunu söyleyerek, çevre esnaftan borç aldımış. Bir başkasına da kredi çektiren Selçuk A. Perşembe günü sabaha karşı evini taşıyarak kayıplara karıştı.

Derince Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi’nde aktar işleten 35 yaşındaki Selçuk A. İstanbul’dan bir yıl önce Derince’ye gelmiş. Burada bir aktar dükkanı açmış. Daha sonra eşinin kanser hastası olduğunu söyleyerek, esnaf komşularından borç istemiş. Piyasaya ve toptancısına da borcu olan bu kişi, bir başka kişiye de kredi çektirmiş.

Çarşamba günü iş yerini devreden Selçuk A. perşembe saba 03.00’da pılını pırtını toplayıp kayıplara karışmış. Gitmeden önce de bir arkadaşını arayarak, “Tefecilere 40 bin lira borcum var. Ödeyemediğim için kaçıyorum” demiş.

Şimdi ise bu kişiye borç veren ve geri alamayan esnaf, kara kara giden paralarını nasıl geri alacaklarını düşünüyor.

TELEKOM kablosu 20 gündür yerlerde sürünüyor

Kandıra Babalı Köyü’nde bir binaya monte edilen TELEKOM’a ait veri aktarım kablosu, bina tadilatı sırasında bulunduğu duvardan yere düşmüş. Yaklaşık 20 gündür bu kablonun yerine takılması için TELEKOM’a ulaşmaya çalışan vatandaş, bu uğurda onlarca telefon görüşmesi yapmış. Tüm çabalarına rağmen o kabloyu eski yerine taktıramayan vatandaş son olarak Kocaeli Alemdar Telekom’u aramış. Duyarlı vatandaş, “ Kandıra’ya gidip dilekçe vermemi söylediler oysa benimle ilgili bir durum yok vatandaşlık görevimi yapıp Telekom’un kablosunun zarar görmemesi için haber vermek istiyordum” diyerek olayı özetledi.

Kediyi camdan fırlatarak öldürdüler

Geçtiğimiz salı günü İzmit Akçakoca Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi Fırın Sokak’ın başında bulunan bir apartmandan bir kedi fırlatılıyor. Metrelerce yükseklikten yere çakılan kedi oracıkta ölüyor. Ve o apartmandan bir kişi bile aşağıya bakıp kedinin yaşayıp yaşamadığını bile kontrol etmiyor. Yaşanan bu olay sokak sakinleri tarafından hayretle izleniyor. İnsanlığın bittiğini gösteren bu tablo bize acı gerçekleri gösteriyor.

İnsanların vahşetine bazen akıl sır eremiyor. Adana’da çocuklar pitbull köpeğinin önüne yavru kedi atıp, kedinin köpek tarafından öldürülmesini izliyorlar, Kocaeli’de bir apartmanın penceresinden bir kedi ölüme fırlatılıyor. Bilerek ve isteyerek hayvan ölümlerine sebep olanların aklının yerinde olduğunu sanmıyorum. Bir insan nasıl olurda zararsız bir canlıyı zekine öldürür. Bir insanı öldürmeyle bir canlıyı öldürme arasında fark olmamalı. İkisi de nefes alıyor ve ikisinin de bu dünyada olan ortaklıkları aynı. Size şimdi, yukarıda bahsettiğim pencereden kedi atma hadisesini anlatacağım.

Damla Sert’ten el ürünleri sergisi

El emeğiyle hazırladığı ürünleri sergileme kararı alan Damla Sert, 26-29 Temmuz tarihleri arasında Sanat Sokağın’da ilk kişisel sergisini açacak. Damla Sert, el emeği göz nuru eserlerini aynı zamanda satışa sunacak.