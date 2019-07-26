Türkiye'deki Suriyeliler

Türkiye olarak hiç bir devletin kabul etmediği ve kaldıramayacağı yükün altında kaldık.

Dört milyona dayanan bir insan. Bu yükün yarın ağır faturası altından kalkmak hiç mümkün olamayacak.

Bu geometrik dizi şeklinde çoğalan nüfusun eğitimi, işi, aşı ve getirdiği sosyal ve psikolojik sorunlarını hiç bir devlet çözemez ve altından kalamaz. Hiç kimse bunu hamaset duyguları ile savunmaya kalkmasın.

İstanbul’da kayıtlı sığınmacı kadar kayıtsız Suriyeli kişiler var. Güneydoğu’da yerel nüfustan çok sığınmacı Suriye'nin olduğunu herkes biliyor.

Hastaneler bedava. İlaç bedeli, üniversitelere sınavsız giriliyor. Her türlü destek verilmesine rağmen yine de tam memnun etmek mümkün olmuyor. Kendi vatandaşınız yokluk, işsiz vaziyettedir. Üniversitelere girmek için çırpınıyor.

Bu farklı uygulamalar git gide düşmanlıklara ve çatışmalara döndüğünü görmemek körlüktür.

Bir an önce bu kardeşlerimizin doğup büyüdükleri ana vatanlarına dönmelerini sağlamak hepimiz için tarihi ve ertelenmez milli görevdir.

Bu kardeşlerimizin geneli geri dönmelerinin heyecan ve beklentisi içindedirler.

Bakınız Bayrama üç hafta kalmasına rağmen akın akın doğup büyüdükleri yerlere gidiyorlar. Orada iki üç hafta kalıp tekrar dönüyorlar.

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Beşar Esat da dalgasını geçerek diyor ve soruyor;

"Madem Suriye güvenli değilse bu insanlar turistik seyahate gelir gibi iki, üç hafta kalıp nasıl geri dönüş yapıyorlar" diyor ve soruyor.

SURİYE'DE BAYRAM

Ortadoğu'ya bahar, demokrasi ve özgürlük getirme kandırmacası ile yola çıkan emperyalist düşünce buralara kan, gözyaşı ve unutulmaz acılar getirerek buraları cehenneme çevirdi.

Adım attıkları yerleri iflah olmaz şekilde paramparça ettiler.

Irak ve Libya üçe bölündü. Yüz binlerce insan hiç yok yere öldürüldü. Hala her gün bombalar ile insanlar acımasızca katlediliyor.

Buraların sonuçta ne olacağını kimse bilemiyor ve bilemez de. Yangın bütün şiddeti ile devam edecek.

Sonra sıra Suriye'ye geldi.

Burada akan kan bütün şiddeti ile devam ediyor.

Yarının ne olacağını kimse bilemiyor.

Dünyanın Jandarması Amerika onbinlerce kilometre uzaklıktan gelip buraları boşuna bombalamıyor. Bu topraklardaki petrolü tek başına kimseye ve kimselere yedirmek istemiyor. Amerika Başkanı Tramp bizim bütçe açığımız Körfez ülkeleri karşılamak mecburiyetindedir diyerek açık konuştu.

İkinci bir amaç da İsrail'i destek olacak ikinci bir uydu devlet kurmaktır.

Bunları bilmeyen ve de görmeyen kimse yok gibidir.

Amerika hep başkasının kuşunu başkasının taşı ile vurmaktır. Başka ülkelerden sömürdükleri paralar ile de silahlarını geliştirip satıyorlar. Bir taş ile iki kuş vurma gibi bir kazanç elde ediyorlar.

Bu insanlık dışı olayların ve uygulamaların ağır faturasını ne yazık ki Türkiye olarak biz ödemekteyiz.

Ortadoğu da önceden yazdıkları ve tasarladıkları oyun ve oyalama aynen acımasızca uygulanıyor. Demokrasiden, hak ve hukuktan bahseden, Arap baharında dem vuran Amerika'nın yol arkadaşları Türkiye'nin önünü kesmek, gücünü zayıflatmak hatta parçalamak isteyen malum terör örgütleridir.

Yıllarca NATO’da ileri karakol görevi gören Türkiye için stratejik ortak diyen jandarma rolünde olan Amerika senin dostluğunda, ortaklığında yerin dibine batsın.

Gölge etmeğin başka ihsan istemeyiz!