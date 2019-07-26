Belediye çınara aşık!

Geçen gün gazetede bir haber gördüm: “Yürüyüş Yolunda” (yani “Zehirlenme yolu”) devrilen çınar ağacının olduğu yere 8 yaşında 7 m boyunda çınar dikilmiş. Bu yolda başka birçok noktaya da çınar ağaçlarının dikilmesi hedefleniyormuş.

Haberin ekinde bir de dikim anını gösteren fotoğraf var.

Şimdi hem bir vatandaş hem de emekli bir orman mühendisi olarak soruyorum.

Neden çınar? Dünyanın her yerinde hangi konuda olursa olsun bir karar verilirken “sebep-sonuç” ilişkisi irdelenir. Çünkü sebep haklı nedenlere dayandığında şartların elverdiği en iyi sonuç alınabilir.

Şimdi bana, bu nokta için çınarın seçilmesinin sebebini söyleyiniz. Hızlı gelişmesi mi? Buradaki toprak şartlarına uyumu mu? Zararlılara direnci mi? Evet… sebep nedir?

Bunu sorarken muhatap aldığım kişilerin irdelenen konuda yeterli düzeyde bilgi sahibi olması gerektiğini biliyorum. Örneğin çınarlar asitliği yüksek topraklarda yaşayamazlar. Özellikle genç çağlarında suya ihtiyaçları fazladır. Ama kök alanında durgun suya hiç dayanamazlar. Çünkü böyle durumlarda kökleri çürür, kök sistemi küçülür ve Allah korusun bir gün “ güm!” diye devrilirler.

Bu dikim yerindeki çınarın devrilme anını defalarca izledim. Kök alanındaki toprak su ile doygun olduğunda yeterli kökü olmayan ağaç ancak böyle devrilirdi.

Aklıma gelmişken; bu kararı veren ve uygulanmasından önce irdelemesi gereken kişi veya kişiler toprağın örneğin pH’ını biliyor mu? Dikim yerindeki drenaj şartlarından haberi var mı?

Gazetedeki fotoğrafı inceledim. Dikim anında devrilen ağacın, köklerini işletemediği geçirimsiz taban aynen duruyor. Yani yeni dikilenin köklerini işletebilmesi için burası hiç işlenmemiş. Üstelik dikilen de fidan değil, sırıklık çağında bir ağaç ve yeterli büyüklükte köke sahip değil.

Sonuca gelelim: Burada dikilen Çınar bir önceki çınarın yaşadıklarını aynen yaşayacaktır.

Çınar ağaçları geniş bulvarların ağacıdır. Geniş meydanların geniş kaldırımların ağacıdır. Bu kentte öyle yerler var ki daracık kaldırımlarda, dip taraflarında oldukça geniş çapa erişmiş gövdelere sahip çınarlar yüzünden yürüyecek yer bulmak mümkün değil.

Bir şey daha hatırlatayım. Bir ağacın ergin durumunda tacının genişliği ne kadarsa dikimlerinde o kadar aralık verilir. Yani 4-5 m aralıkla çınar dikilmez.

Düşündüm- taşındım ve bir sonuca vardım. Devrilen ve bundan sonra devrilecek ağaçların (Bu ağaçlar üzerinde yapılmakta olan tedavi işlemi ile devrilmeleri önlemek mümkün olmayacaktır) yerine buradaki şartlara, yapacağı çap ve kök sistemi yönünden daha uyumlu, oluşturacağı gövde genişliği daha az olan örneğin ıhlamur, defne, dişbudak ve hatta oya ağacı neden dikilmiyor? Bu ağaçlar üzerine kargaların tüneyip aşağıdan geçenleri üzerine “etmeyecekleri” neden dikkate alınmıyor? Buraya yine çınar dikilmesi hangi bilimsel verilere dayanıyor.? Dünyada çirkin ağaç ve bitki olmadığına göre bu ısrarın nedeni nasıl açıklanabilir?

Ben cevabı biliyorum: Bilimsellikten uzaklık.

Kaynak:

Kaynak benim. Çünkü yukarıda yazdıklarımı fakültenin ikinci sınıfında girdiğim ilk “ağaçlandırma dersinde” öğrenmiştim.