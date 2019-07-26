Körfezkent’teki taksi durağından şikayet var!

Körfezkent ikinci etapta bulunan bir taksi durağının, izinsiz şekilde genişlediği öne sürüldü.

Bu bilgi bizim Whatsapp İhbar Hattımıza geldi…

Gelen bir ihbara göre, Körfezkent Konutları ikinci etapta bulunan bir taksi işletmesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden geçici süreyle bir yer aldı.

İddialara göre buraya yerleşen ve gittikçe Körfez Belediyesi’ne ait yeşil alana doğru genişleyen taksi işletmesi, bölgedeki vatandaşların tepkisini çekiyor…

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Vatandaşlar, konu hakkında Körfez Belediyesi’ne çok sayıda şikayette bulunduklarını fakat Körfez Belediyesi’nin konu hakkında herhangi bir girişimde bulunmadığını söylüyorlar…

Öte yandan ihbar hattımıza bilgi veren bir vatandaş, taksicinin işgal ettiği yer için herhangi bir ihale yapılmadığını, yapılmış ise bu ihaleden bölge halkının haberi olmadığını aktardı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yetkililerden konu hakkında bilgi istediklerini duyurdu.

Biz de Körfez Belediyesi’nden konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz…

CHP’li Değer’den Bulut’a geçmiş olsun

CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer ile Derince eski Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, zaman zaman karşı karşıya geldi. Değer, bacağından vurulan Bulut’a geçmiş olsun dileğinde bulundu… Değer şunları söyledi; “ Haydar Bulut un yaralanma haberi basında çıktığı anda aradım. Hastanede ameliyatta idi, cevap veremedi. Bu tur saldırılar kim tarafından kime yapılırsa yapılsın hiç bir haklı yönü olamaz. Bu tur saldırıları yapanları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada CHP DERİNCE ILÇE ÖRGÜTÜ olarak lanetliyoruz ve kınıyoruz.” Bulut, birisine ruhsat vermediği için saldırıya uğramış… Her ruhsat verilmeyen böyle saldırılar yaparsa, her daim belediye başkanı katliamı yapılır.

Adliye binasının yetmemesi durumu!

Eski yıllarda Kocaeli Adliye, İzmit Orduevi’nin arkasındaydı… Nüfus artınca, suç oranı artınca, artık adliye yetersiz kalmaya başladı… Yeni Kocaeli Adliyesi mevcut yerinde 1995 yılında hizmet girdi. Bu adliye, Kocaeli için 50 yıl yeter denmişti… Ama yine yetmedi… Şimdi de Kartepe’ye yeni bir adliye binası yapılacak… CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar yeni adliye binasının akıbetine ilişkin Adalet Bakanlığından bilgi talep etti. Bakanlık vermiş olduğu cevapta 2020 yılında yapım ödeneğinin temin edilmesi durumunda yapım ihalesinin gerçekleşeceğini söyledi. Bakalım, Kartepe’de yapılacak adliye binası, Kocaeli’nin yükünü kaç yıl taşıyacak… Kartepe’deki yeni adliye sarayı Dumlupınar Mahallesi, Uzunbey Kumlaçiftliği 6 parselde bulunan 1.263.750,00 m² yüzölçümlü taşınmazın ifrazından oluşan 3678 nolu parselde kayıtlı 169.454,65 m² yüzölçümlü alanda yapılacak… Yeni adliye bu bölgeye gideceğine göre, kalmışsa, geleceğe yatırım olarak bölgedeki işyerlerini, arazilerini satın alabilirsiniz…

2018 yılında evlenen kız çocuk sayısı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli’de Evlenme istatistiklerine göre, 2018 yılında 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenme sayısı 213 evlenme olurken, Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranı ise % 1,6 oldu. Açıklanan verilere göre Kocaeli’de kadınlarda 2014 yılında 24,6 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2018 yılında 25,1'e yükseldi. Kız çocuk evlenmelerinin en düşük olduğu iller ise sırasıyla 5 evlenme ile Tunceli, 7 evlenme ile Bayburt ve 9 evlenme ile Artvin oldu.