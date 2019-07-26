Bu kadarı da garip bir şeffaflık artık…

Bildiğim en eski ve en iyi Kocaelisporlulardan biridir Can Vatansever kardeşim…

Babasının Baç’taki dükkanından da iyi tanırım…

Sosyal medyada gezinirken, onun paylaşımını gördüm…

Haksız da değildi…

Kulübe resmi imza atmayan isimlerin, gizli tutulurken, basın önünde de tek tek sergilenmesi tezatından rahatsız olmuş…

Ben de yönetimin bu noktaya dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum…

Zira Samsunspor ile maç yapıyoruz ve yeniler kenarda açık saçık belli şekilde bekliyor, maçı izliyor…

İsimleri belli…

Alacakları paralar bile aşağı yukarı biliniyor…

O halde kimden neyi saklıyoruz?..

Şeffaflık diyoruz ama, bu kadar tezat da garip!..

Malatya’yı izlerken…

Yine sıradan bir lig olacak bizim Süper Lig…

Kocaelispor yoksa, Süper Lig’de heyecan da yoktur tezimiz doğrulanıyor…

Çünkü İstanbul’a en yakın il takımı olan Kocaelispor, gerçek bir efsanedir ve İstanbul için en büyük alternatiftir…

Tarihte belgelerle mevcuttur…

Açın bakın 90’lı yıllardaki zaferlerimize…

Bu düşüncelerle izlediğim UEFA Avrupa Ligi ön elemedeki temsilcimiz Yeni Malatyaspor takımı, Sergen’e rağmen, pısırık, korkak, sıradan bir amatör takım görüntüsündeydi…

Mahalle takımı Ljubljana’yı yenemedi…

Evlere şenlik futbolcular, kaleciler almış…

Yani bu ligde çantada keklik…

Tiryakiliğimiz olmasa, yemin ediyorum bu Süper Lig izlenmez…

Yazık ki ne yazık…

Ülkemizde yabancı futbolcular, ‘Gerçekten futbola yabancı olarak’ transfer ediliyor…

2. ve 3. Lig’de bunlardan daha iyi oyuncular var…

Bize artık bir Kocaelispor devrimi daha lazım…

Gölcükspor’da garip gelişmeler…

Hani fizik kanunlarına aykırı hareketler deriz ya...

Öyle bir şey bu Gölcükspor’un yaşadığı…

Takımı mucizelerle ligde tutan Ali Beykoz gönderildi…

Gençleştirme operasyonu yapan Ahmet Şahin, ona keza kulüpten ayrıldı…

Takımı ligde bırakan 6 gole imza koyan Uğur Uğur da, kulübüyle mahkemelik oldu…

Bu kadar garipliklerin bir arada olması ilginç…

Bakalım arkasından daha neler gelecek?..

Normal bir kulüpte Uğur Uğur gibi bir adam, el üstünde tutulur…

Kaptanlık pazıbandı bile verilir…

Garip bir durum…

Vardır bir sebebi…

Çünkü bu kadar saçma sapan bir şey olamaz…

Ücretsiz spor okullarını nasıl kaçırırsınız?..

Kentimizin en eski spor organizasyonlarından biridir…

Ücretsiz spor okulları…

Tatil yapamayan çocukların akınına uğruyor…

Ya da tatilini bitirmiş evine dönmüş ailelerin başvuru kaynağı durumunda…

Futboldan judoya, basketboldan badmintona kadar birçok branşta eğitimler veriliyor…

Ama hala sokaklarda boş gezen çocuklar görüyorum ve üzülüyorum…

Bu kentin potansiyeli yüksek…

İlgi daha da fazla olmalı…

İnanamıyorum…

Çocuklarını son moda giydirenler, dış yüzünü yenileyenler, nasıl olur da sağlığını ve iç dünyasını bu kadar kulak ardı eder mi?

Böyle sevgi mi olur?

Her çocuk spor yapmalı…

Engelli çocuklar için de spor okulları mevcut..

Yani kimsenin bahanesi yok…

Haydi bakalım aileler…

Yaz spor okullarına…