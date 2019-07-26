Lozan, Yunan işgalindeki 19 Türk adası ve beka

Lozan, hezimettir…

Lozan, yenilgidir…

Bize Lozan’ı zafer diye yutturdular…

Bu söylemler, en azından “devlet katından” duyulmuyor artık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Antlaşması’nın son yıldönümünde noktayı koydu:

*Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş senedidir.

*Lozan, ülkemizin bağımsızlığının ve egemenliğinin belgesidir.

*Lozan, Milli Mücadele’yi ve İstiklal Savaşı’nı taçlandırmıştır.

Devletimizi yönetenlerin, geç de olsa Lozan’ı gerçek değerleriyle anmaları sevindirici.

Alt taraftaki gerzekler de varsın konuşup dursunlar.

Ancaaaak…

Bizim başka bir “beka” sorunumuz var.

19 adamızı Yunanlılar işgal etti, neden kimseden ses çıkmıyor?

Sevgili okurlarım, Ege’deki Türk adalarının Yunanlılar tarafından nasıl işgal edildiğini ilk kez 31 Ocak 2015 tarihinde yazmıştım.

4.5 yıl önce…

Ulusal basınla eşzamanda…

Yetkili bir ismin açıklamalarıydı yazdıklarım.

Hepsi belgeli.

Öyle kulaktan dolma bilgiler değildi.

İşin vahametini anlayabilmek için, o yazdıklarımı bir daha hatırlayalım:

“Ümit Yalım, Emekli Kurmay Albay ve İnşaat Mühendisi.

Son görevi, Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri…

Önceki akşam kendisini Aydınlar Ocağı toplantısında dinledim.

Daha önce bu konuda parça parça gazete haberleri okumuştum, birinci ağızdan bütününü dinlemek bir başka oldu.

2004-2009 arası, AKP iktidarının ilk yılları…

Yalım’ın “vatan toprağı” dediği yerler, Ege Denizi’ndeki 16 ada ve 1 kayalık.

Yunanistan, buraları önce işgal, sonra da ilhak etmiş.

Şimdi bu adalarda Yunan Bayrağı dalgalanıyor…

16 Türk adası ile 1 kayalığın isimleri şöyle:

Muğla sınırları içinde kalan adalar: Sakarcalar, Keçi, Kalolimnoz, Ardacık, Koçbaba.

Aydın sınırları içinde kalan adalar: Bulamaç, Nergizcik, Eşek, Hurşit, Fornoz.

İzmir sınırları içinde kalan ada ve kayalık: Koyun Adası, Venedik Kayalıkları.

Türkiye karasularında bulunan adalar: Gavdos, Gaidhouronisi, Koufonisi, Dhia, Dionisades.

Bu adaları, “kıytırık kara parçaları” olarak kabul etmeyin!

Her biri Büyükada kadar, Kaş’ın önündeki Meis kadar…

Sözü, Ümit Yalım’a bırakmadan önce şunu belirteyim.

Yunanistan tarafından işgal edilmeden önce bu Türk adaları “sit alanı” kapsamındaymış.

Bu nedenle bırakın bu adalara yerleşmeyi, adalara günübirlik seyahat etmek bile yasakmış.

Yunanistan buraları bir güzel işgal etmiş, askerini yerleştirmiş, bayrağını dikmiş, arzu eden Yunanlıları da bu adalara yerleştirerek yaşam başlatmış.

Yunanistan Genel Kurmay Başkanlığı, bu adaların nasıl işgal edildiğini, Yunan askerlerinin adalara nasıl yerleştirildiğini internet sitesinde övüne övüne anlatıyor…

Anlayacağınız, işin gizlisi saklısı yok!

Şimdi resmiyette Türk toprağı görünen bu adalara ancak pasaportla girilebiliyor.

Hani son yılların dillerden düşmeyen “eşbaşkanlık” safsatası var ya, şimdi Ege’de resmen olmasa da fiilen “eşbaşkanlık” uygulanıyor.

Yani?

Yani, Muğla’da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin belediye başkanı ve valisi görev yapıyor, Muğla sınırları içinde bulunan işgal altındaki Türk adalarında ise Yunanistan Devleti’nin belediye başkanı ve valisi var.

İşte Ümit Yalım’ın söyledikleri!

*”16 ada ve 1 kayalığın Lozan’da verildiği iddia ediliyor… Bunlar, ihanetin üstünü örtmek için ortaya atılan iddialar. Bu adalar, Kanuni Sultan Süleyman ve IV Mehmet döneminde fethedilen, Atatürk ve İnönü’nün Lozan’da vermediği adalardır. Ayrıca bu adalar da dahil olmak üzere 800 civarında ada, adacık ve kayalık, 1936 yılında dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin envanterine kaydedilmiştir. Hepsinin kaydı vardır.”

*”Bu adalar, 2004 yılında işgal edildi, beş yıl sonra 2009 yılında da ilhak edildi. Siyasi iktidar, işgalin önlenmesi için Silahlı Kuvvetler’e direktif vermedi. Diyeceksiniz ki, Yunanistan’a nota verdi mi? 2004 yılından bugüne aradan 11 yıl geçti, AKP Hükümeti bu adaların işgali, ilhakı, boşaltılması için Yunanistan’a tek bir nota dahi vermedi.”

*”İktidar, vatan topraklarını Avrupa Birliği’nden müzakere tarihi almak için verdi ve 17 Aralık 2004 tarihinde AB’den müzakere tarihi alındı. Bilinen sebep bu!”

*”Türkiye Cumhuriyeti batıdan bölündü ve cumhuriyet tarihinde ilk defa toprak kaybetti. Türkiye’nin batısında iki devletli düzen kuruldu. İzmir, Aydın ve Muğla illerimiz; birisi Türk diğeri Yunanlı olmak üzere ikişer vali ve ikişer belediye başkanı tarafından yönetilmektedir. Vatan topraklarında Yunan bayrakları dalgalanmakta ve Yunan askerleri elini kolunu sallayarak dolaşmaktadır.”

*”Yunanistan, adaların kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Ancak ellerinde tek bir somut belge yok. Halbuki bu adaların bize ait olduğunu gösteren başta Lozan Barış Antlaşması’na ekli harita, İngiliz ve Amerikan haritaları olmak üzere çok sayıda uluslararası harita var.”

*”Adalara büyüklük küçüklük açısından bakmak, yanlış bir bakış açısıdır. Çünkü deniz ve hava hukukuna göre, adaların etrafında 6 millik karasuları ile hava sahası vardır. Ayrıca karasularına ilave olarak bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge de vardır. Örneğin, hali hazırda Yunanistan’ın egemenliğinde gözüken Taşoz Adası’nın hemen yakınında petrol ve doğalgaz çıkarılmaktadır.”

*”Bu adaları hukuken geri almamız mümkün değil. Çünkü aradan 10 yıl geçti. Yunanistan’ın bu toprakları kendiliğinden geri vermesi de uzak bir ihtimal. Ancak savaşarak geri alınabilir. Burada temel soru, savaşmadan verdiğimiz vatan parçasını savaşarak geri almak durumunda kalacak olmamızdır. Siyasi iktidar, kendisinden sonra gelecek hükümete çok ağır bir yük bırakmış durumundadır.”

*”Bu konudan muhalefetin haberi var mı? Evet, var… Sayın Kemal Kıçdaroğlu’nun da, Sayın Devlet Bahçeli’nin de haberleri var. Ama nedense konunun üzerine gitmiyorlar. Türkiye’nin eli kolu bağlanmış durumda.

***

Ümit Yalım, İzmit’te 31 Ocak’ta yaptığı konuşmada aynen bunları söylemişti.

Yunanlıların işgal ettiği o 16 adaya, aradan geçen zamanda 2 ada daha eklendi.

Aydın İli sınırları içinde bulunan “MARATHİ” adası ve “KÜÇÜK ÇUHA” adası.

Şimdi Yunanlıların işgal ettiği Türk adası sayısı 19 oldu.

Türk adalarındaki Yunan otelleri

Geçenlerde işgal altındaki Türk adalarında bulunan Yunan otellerinin isimleri açıklandı.

Tabii bunlar tespit edilenler.

Sayı mutlaka daha fazladır.

İşte adalarımızdaki Yunan otelleri:

*İzmir Koyun Adası'ndaki 4 otel: Captain Diamantis Mansion Grand Apartment, Captain Diamantis Mansion Standard Room, Captain Diamantis Mansion Executive Suite ve Captain Diamantis Mansion Deluxe Room.

*Aydın Hurşit Adası'ndaki 6 otel: Nektaria on the Beach, Studios Nektaria, Studios Rena, Eftichia Rooms&Studios, Costareli ve Patras Apartments.

*Aydın Nergizcik Adası'ndaki 1 otel: Katsavidis.

*Aydın Marathi Adası'ndaki 1 otel: Pantelis Marathi Island Resort.

*Aydın Eşek Adası'ndaki 2 otel: Studios Ageri ve Island Studios.

*Muğla Keçi Adası'ndaki 1 otel: H Hotel Pserimos Villas.

*Antalya Gavdos Adası'ndaki 4 otel: Gavdos Princess, Gavdos Studios, Metochi Gavdos ve Manthos Casa.

Toplam, 19 otel…

Adalar bizim, oteller Yunanlıların.

Zaten bütün bu adalarda Yunan askerleri karargâh kurmuş durumda.

Kimsenin gıkı çıkmıyor.

Ülkemizi yönetenler; yazılanları görmemezlikten geliyor, sorulan soruları cevapsız bırakıyor.

Muhalefet de pek üzerinde durmuyor.

Bir iki cılız ses, hepsi bu kadar!

Daha önce yazdım, bir kez daha yazıyorum.

Adaların çoğu Aydın ilimizin sınırları içinde.

Gidin tapu kayıtlarına bakın, hepsi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tapulu malı.

Bu kadar net!

Söylemek istediğim şu:

Şaka değil, safsata hiç değil, Türkiye gerçekten “beka” sorunu yaşıyor.

Memleket ada ada elden gidiyor, kimseden ses yok!

“Lozan hezimettir” diye sürekli sakız çiğneyen gerzekler, Lozan’ı bir tarafa bıraksınlar da Yunan işgalindeki 19 adamıza baksınlar!

Bu iş benim kanıma dokunuyor, sizi bilmem!