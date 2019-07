İnsan beyni herhalde doğadaki en karmaşık yapı olsa gerek. Diğer tüm canlılardan bizi ayıran, onlara karşı üstün olmamızı sağlayan ve günümüzde insan türü olarak doğadaki diğer canlıların hemen hepsine hakim duruma gelmemizi sağlayan yegane özelliğimiz beynimiz. Katmanlı bir şekilde düşünebiliyor olmanın yanı sıra konuşabiliyor olmamız da bu gelişim sürecinde beynimizin bize verdiği önemli bir yetenek.

Ancak insan beyni bu kadar maharetli bir şey olmasına rağmen, kullanılmadıkça ya da yanlış bir şekilde kullanıldıkça ne yazık ki bütün önemli özelliklerini kaybedip, hiçbir işe yaramayan ve sadece zarar üreten bir şeye de hemen dönüşüveriyor.

Son birkaç senede dünya genelinde başlayan bazı “yanlış bilim” üzerine kurulu komplo teorileri giderek yaygınlaşıyor ve dünyanın farklı bölgelerinde, farklı gerekçelerle insanlar tarafından doğru kabul edilerek canhıraş bir şekilde savunuluyorlar. Temel bilimsel eğitimlerin doğru düzgün verilmediği ülkelerde bu saçmalıklara inananların sayısı her geçen gün çok acıdır ki sürekli artıyor.

AYA GİDİLDİ Mİ?

Bu saçma komplo teorilerinin en popülerlerinden birisi insanlığın aslında aya gitmediği, bir film setinde yapılan çekimlerin dünyaya gidilmiş gibi sunulduğu yönünde. Ortaya attıkları argümanlar sıradan insanları kandırabilecek derecede basit ve sığ oldukları; bunlara yönelik gerçekleri ortaya koyan cevaplar da bilimsel ve karmaşık olduğu için her geçen gün giderek ülkemizde ve dünyada bu saçmalığa inananların sayısı artıyor.

Geçtiğimiz hafta aya ilk gidişin ellinci yıl dönümüydü ve konu sosyal mecralarda yeniden hararetli kavgalara sebep oldu. Amarıganın bizleri kandırdığı, aslında aya hiç gidilmediği, bunların hep illuminati oyunları olduğu yönündeki saçmalıklar her yeri tekrardan bastı. Özellikle ortaya attıkları ve gerçek olmadığı sadece bilgisayarda birkaç Google aramasıyla ortaya çıkabilecek iddialar da araştırmaya ne gönlü ne meyli olmayanlar tarafından hemen doğru kabul edildi.

Örneğin bunlardan biri “Madem gidilebiliyordu, neden sadece bir kere gidildi?” sorusu. Düşünüldüğü zaman haklı bir soru gibi durmakla birlikte işin gerçeği şu ki aya toplamda altı kere gidildi. 1969 ve 1972 yılları arasında altı kere aya insan indirmeyi başardılar. Ancak sadece ilk gidiş çok popüler olduğu için, o günleri yaşamayan gençler açısından bu soru büyük bir komplo teorisini ortaya çıkartırmış gibi bir etki yapıyor. Apollo 11, 12, 14, 15, 16 ve 17 görevleri aya iniş yaptılar ve geri geldiler. Toplamda yirmiden fazla insan aya gitti. Apollo 8 ve Apollo 10 görevlerinin amacı ayın yörüngesinde turlamaktı, yani aya inmeden önce zaten oraya kadar gidip geldiler. Sonrasında da Apollo 13 görevi inişi başaramayacağı için yörüngede turlayıp geri döndü.

“Aya artık neden gidilmiyor” sorusu da bu komplocuların ilk soruda rezil olduktan sonra ikinci argümanları olarak ortaya çıkıyor. Yanıtı basit çünkü artık gerek yok. Aya gitmeyi arabaya atlayıp pikniğe gitmek zanneden vasat beyinler için “çok büyük ve mühim bir soru” gibi algılansa da insanlık artık aydan elde edebileceği tüm bilgileri elde etmiş durumda. Üstelik çok uzun yıllardır bu konuda yeni çalışma yapılmasına gerek olmadığı için; teknolojinin bugün geldiği noktada değişen teçhizatlar, mekanizma üretiminde kullanılan maddeler vs. gibi birçok etken sebebiyle aya gitmek için yeni şartlara göre yeni planlamalar yapmak, ekipler kurmak, paralar harcamak gerektiği için kimse buna kalkışmıyor.

DÜZ DÜNYA, PETROL, KÜRESEL ISINMA

Bu komplocuların bir diğer yeni favori teorileri de dünyanın aslında düz olduğu yönünde. Dünyanın yuvarlak olduğu, kendi ekseni etrafında ve güneşin etrafında döndüğü, ayın da dünya etrafında döndüğü gibi bilgilerin de “Amarıganın oyunu” olduğunu iddia ediyorlar. Aya gidilmedi diyenlerle bunlar genellikle aynı kişiler oluyorlar. Komplolarına bir yenisini daha eklemleyerek sürekli olarak yalanı büyütüyorlar ve vasat kavrayışa sahip dünyadaki milyarlarca insanı etkilemeyi amaçlıyorlar.

Oysa dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan binlerce fotoğraf, bilimsel deney ve kanıt ortada dururken insanları bu yönde bir saçma propagandayla kandıranların sayısı her geçen gün artıyor. Bir diğer yeni türeyen komplo teorisi de petrolün fosil bir yakıt olmadığı ve aslında doğada var olan bir element olduğu yönünde. Hatta bunu bana ısrarla savunan bir kişi “ne yani bütün dinozorlar bir çukura toplanıp orada mı öldüler” gibisinden bir cümle bile kurmuştu.

Bu saçmalıklara benzer daha onlarca komplo teorisi belli sebeplerle ve amaçlarla sürekli ortaya atılıyor. Küresel ısınmanın aslında gerçek olmadığı, ABD’nin 51. Bölgesinde UFO’ların saklandığı ve burada gizli araştırmalar yapıldığı, dünyayı bir avuç kişinin gizli bir tarikat olarak yönettiği, Yahudi soykırımının aslında olmadığı, piramitler vb. tarihi büyük yapıları uzaylıların yaptığı gibi daha onlarcası her gün internette, hiçbir akademik değeri olmayan kitaplarda dünya çapında yayılıyor. Üstelik bu küresel teoriler gibi hemen her ülkede de kendi çaplarını ilgilendirecek yüzlercesi her geçen gün ortalığa saçılıyor.

Bütün bu saçmalığı ortada olan teoriler nereden kaynaklanıyor? Bunları kimler ne amaçla ortaya atıyor? Bunlara inanlar hangi saiklerle beyinlerini yalanın insafına terk ediyorlar? Asıl bir komplo arayışına girilecekse, bakılması gereken nokta burasıdır.

İNSANLARI DEĞERSİZ VE GÜÇSÜZ HALE GETİRMEK

Bütün bu komplo teorilerinin ortaya atılma sebebinin altında bazı amaçlar yatıyor. Ancak bana göre en önemli olanı insanları aciz bir hissiyata sokmak ve politik tutumlarına ket vurmak. Dünyayı bir avuç çok güçlü insanın masa başında viskilerini içip robdöşambrlarını giymiş bir şekilde yönettiğine ve bunları asla yenemeyeceğinize inandıktan sonra; hayatta bir şeyi değiştirmek amacıyla içinizde bir şevk, bir heyecan kalır mı? İnsanlığa bir katkı sunmak, kendinizi geliştirmek, dünyadan gitmeden önce bir eser vermek gibi bir niyetiniz kalır mı? “Böyle gelmiş böyle gider” anlayışına hapsolur ve sadece tüketerek dünyadaki sayılı günlerinizi tamamlamaktan başka yapacak başka bir şey olmadığına iman edersiniz.

Küresel ısınmanın yalan olduğuna inanırsanız çevreyi korumak üzere kişisel görevlerinizi önemsemez, bu konuda bir şey yapmayan siyasetçileri eleştirmezsiniz. Tarihteki dev eserleri uzaylıların yaptığına inanırsanız, insanoğlunun büyük şeyler yapamayacağı fikri zihninizin derinliklerinde yer tutar ve kendi gücünüzün ve kapasitenizin inkarı içine düşersiniz. Bir kurtarıcı beklersiniz. Eğer bir komplo aranacaksa, insanları bu duygu durumuna ve düşüncelere kimlerin neden sokmak istediğine yönelik komploları aramak gerekiyor.

İşin bir de küresel çapta Amerikan düşmanlığı kaynaklı olarak bu teorilerin yayılmasını sağlayan tarafı var ki bence işte asıl komplo orada yatıyor. Amerika’yı sevmediğiniz için onların bilimini reddetmek ve üstelik bunu zihinsel altyapıda etnik ve dinsel dürtülerin bir uzantısı haline getirmek; mücadele etmeniz gereken yapıyla tamamen yanlış bir şekilde; kendinizi mücadele ediyor zanneder bir durumda bulursunuz ancak içine düştüğünüz yanılgının asla farkına varamazsınız. Bütün bu teorilerin hemen hepsinin yine Amerika kaynaklı olduğu gerçeğini de ortaya koyarsanız, mücadele etmeniz gerekenle değil de onun size musallat ettiği hayaletlerle dövüşür halde kalırsınız.

Bir de dünya genelinde vasat kitlelerin öfkelerini okşayarak iktidarlarını kurmak adına sağ ve sol popülist liderler de bu teorileri bir şekilde dile getirmeye başlıyorlar. İşte tam bu nokta, yalanın kurumsallaşmasında ve cahil vasatın; gerçeği zapt-u rapt altına almasının yolunu açıyor. Sene olmuş 2019, insanlık yeniden orta çağ karanlığına koşuyor.