Başarıya giden yol için 9 altın kural

Başarı merdivenlerini tırmanarak zirveye çıkmak her zaman zor olmuştur. Karmaşık, birçok faktörü içinde barındıran, farklı çıkarların çatıştığı durumlar yaşanır. Bu yüzden siz ilk başta kararınızın ne kadar kolay olduğunu düşünseniz de önemli bir karar aşamasına gelindiğinde uykusuz geceler ve kararsızlıklar yaşanır. Ancak bu zor süreci kolaylaştırmak için bazı yöntemler var, kendinizi tanımanız. Başarı merdivenlerini tırmanmak için size 9 altın kuralı söylüyoruz!

1-DÜŞÜNCELERİNİZİ NETLEŞTİRİN

Hiç şüphesiz, önemli bir karar vermeden önce kafanızda bir sürü şey gelip gidiyordur. Üstelik bunların birçoğu, karar vermek istediğiniz konuyla ilgili olmayabilir. Kafanızın içindeki bu gürültüyü durdurun. Bunu meditasyon, derin nefes egzersizleri, yoga, dua veya size ne iyi geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Etkili bir karar verme süreci için yapabileceğiniz en iyi şey, sakin ve odaklanmış bir zihin oluşturmaktır.

2.HEDEFLERİNİZİ BELİRLEYİN

Bazen insanın kafasında birden çok hedef dönüp dolaşır. Bu yüzden kafanız karışmış olabilir, hangi hedefe yöneleceğinizi bilmediğiniz için bir an önce karar vermek istiyor olabilirsiniz. Kendinize biraz zaman verin ve ne istediğinizi düşünün, ne için çalışmak istediğinizi ve ne tür sonuçlar almak istediğinizi düşünün. Hedeflerinizi belirlemek, üzerinde çalışılabilir bir karar vermenize yardımcı olur.

3.KENDİNİZE ÖZEL TAKVİMİNİZ OLSUN

Aldığınız her kararın bir takvimi olmalı. Aksi takdirde bu kararları erteleyebilir, dikkatinizi dağıtan başka şeyler yüzünden unutabilir, vazgeçebilirsiniz. Karar vermenin en büyük zorluklarından biri, daha sonradan o karara bağlı kalıp bir takvim hazırlamaktır. En azından kendinize düzenli olarak bir kontrol mekanizması oluşturun ve nasıl ilerlediğinizi görmek için kendinizi kontrol edin.

4.İŞİNİZE YARAYACAK BİLGİ VE VERİLERİ TOPLAYIN

Hiçbir karar, gerekli bilgi olmadan verilemez. Bunun için kararınızı vermeden önce bilgi edinin, kaynakları kontrol edin, o karara bağlı olan unsurları ortaya çıkarın. Her büyük karar, arkasında önemli bir araştırma ve bilgi birikimi gerektirir.

5.ÖNYARGILARINIZIN FARKINA VARIN

Bazen, bazı konularda farkında olmasanız bile önyargılarınız olabilir. Herkesin önyargıları vardır, buna çok şaşırmayın. Ancak önyargıların farkına varamazsanız, önyargılarınıza dayanarak kararlar vermiş olursunuz ve bu kararlar da sandığınız kadar başarılı olmaz. Eğer bu konuda yardıma ihtiyacınız varsa, güvendiğiniz bir arkadaşınızdan sizin önyargılarınızı anlatmasını isteyebilirsiniz.

6.OBJEKTİF OLMAK EN ÖNEMLİ UNSUR

Söz konusu hayatta önemli kararlar vermek olduğunda, objektif olmak en önemli unsur olabilir. Ayrıca, önyargılarınızın farkına varmak için de objektif olmanız gerekir. Objektif olmak, nötr bir alanda kalmak, hayatta yaptığını seçimlerin peşinden gitmeden önce bulunduğunu geçici bir alandır.

7.KENDİ İÇ SESİNİZİ DİNLEYİN

Bazıları buna 6. his diyor, bazıları sezgilere güvenmek diyor. Adı ne olursa olsun, içgüdülerinizin size ne anlatmak istediğini dinleyin. Bazen, sizin için en iyi olacak şey, iç güdülerinizden gelebilir.

8.DOĞRU ANALİZLERDE BULUNUN

Her kararın iyi yönleri ve kötü yönleri vardır. Bazen bunlar çok açık bir şekilde ortadadır, bazen de bunların farkına varabilmek için dikkati bir analiz yapmak gerekir. İyi yönleri ve kötü yönleri belirlemek, sizi vereceğiniz karara yaklaştırır. Bu yüzden bir karar vermeden önce mutlaka iyi ve kötü yönlerini belirleyin.

9.KARARLARINIZIN DEVAMINI GETİRİN

Hangi kararı vermiş olursanız olun, bunun aslında bir son olmadığını unutmayın. Önemli olan bu kararı verdikten sonra kararlarınıza uygun adımlar atmakta gizli. Verdiğiniz karar umduğunuz sonuçları sağladı mı? Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Kararınızı geliştirebildiniz mi? Bu sorulara yanıt arayın. (Alıntı- www.vikilist.com)

BAŞARI İÇİN İLK 5 ADIM

Kural 1 : KARARLILIK

Kendinize bir hedef belirleyin ve bu hedef çerçevesinden asla ayrılmayın.Hep yapabileceğinizin en iyisini yapmayı hedefleyin.Bunu bir maç olarak düşünün o sahaya sadece oynamak için değil yenmek için çıkacağız.Aynı zamanda hep bir gol atma çabası içinde olacağız bu goller bizi zafere ulaştırır unutmayalım. " Bir hedefe karar vermek ,genellikle hedefin kendisidir." -S.Similes

Kural 2: DÜŞÜNÜN

Belirlediğiniz hedefi sürekli düşünün hayatınızın her anında...Düşünün ve ileriyi hayal edin yeni yeni hayaller kurun kafanızda mesela hedefinize ulaşınca yapabileceklerinizi... Zihninizde hedefinizin önüne engeller koyun ve bu engelleri aşmanın yollarını düşünün aşacağınıza inanın. "Yürüdüğünüz yolda güçlük ve engeller yoksa bilin ki o yok sizi bir yere ulaştırmaz." -B. Shaw

Kural 3: ODAKLANIN

Hedefimizi artık bizi bekleyen bir arkadaşımız haline getirdik, ona ulaşmak için tehlikelerden sürekli korunma çabasında olacağız.Hedefinize ulaşmaya odaklanın. " İnsan nişan almadığı şeyi nadiren vurur." - Thoreau

Kural 4: ASLA PES ETMEYİN

Tehlikeler sizi asla yıldırmamalı, sürekli savaşın.Unutmayın ; savaşmayı öğrenen insanı kimse yıkamaz.Hedefiniz sizi az ileri bekliyor yıkılsak da kalkıp koşacağız! Pes etmek yok! "Başarısızlıklar, güçlülere daha da güç katar." –Exupery

Kural 5: KENDİNE GÜVEN

Etrafınıza şöyle bir bakın hedeflerine ulaşmış insanlar görüyorsunuz mutlular,huzurlular ve en önemlisi de harikülade bir hayat yaşıyorlar. Peki şimdi soruyorum size ; Onlar yaptıysa siz neden yapamayasınız ? sizin onlardan farkınız ne ? Ne yani onlar daha mı akıllı? "Başarının sırrı, ısrarla istemektir" -B.Disraeli.. (Alntı- www.wattpad.com/)

BAŞARI AKROSTİŞ ŞİİR

Başlamak bitirmenin yarısı derler

Aslında bakarsan doğru söylerler

Şevkle çalışanı her zaman överler

Aylak, boş gezene arkadan söverler

Rahat ol, emek veren elbet başarır

Işık verir yoluna, gözden yaş alır.

(www.enguzelsiirleri.com)