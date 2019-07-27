Cezmi Çiçek’ten farklı bir “kurbanlık hizmeti”…

Cezmi Çiçek…

Hayatı, tam bir “başarı hikâyesi”!

O’nu size daha önce de anlatmıştım.

Çoğunuz tanıyorsunuz.

Aslen Malatyalı.

Eğitimi, lise terk…

İlk işi, askerlik sonrası Adana’da askerlik arkadaşıyla market işletmeciliği…

17 Ağustos depreminden hemen sonra, “Deprem oldu, yapılacak çok iş vardır” düşüncesiyle İzmit’e gelip yerleşmesi…

Toptancılar sitesinde dükkân kiralayıp toptan gazoz satışına başlaması…

Bir süre sonra gazozun yanı sıra şişelenmiş su ticareti yapması…

Akar Su Fabrikası’nın bir köşesini kiralayıp bardak su üretimine başlaması…

GÜRPINAR Su Fabrikası’nı satın alması…

ASAŞ Holding’le ortak olup Gürpınar Su’yu büyütmesi…

Arkasından “Akar Su” ve “Yuvacık Su” fabrikalarını satın alması…

Üç tesiste 200 kişi çalıştırıp, 28 ülkeye su ihraç eder hale gelmesi…

Bütün bunları yaparken besicilik işine girmesi…

Daha önceki yazılarımda bütün bunları anlatmıştım sizlere.

O durmadı, koşmaya devam etti.

2018 projelerinin tamamını gerçekleştirdi

Cezmi Çiçek’te müthiş bir “girişimcilik heyecanı” var.

Cezmi Çiçek’te müthiş bir “ticari kafa” var.

Hareket noktası klasik!

Bir yerde ihtiyaç varsa, ticaret de vardır.

Toplumdaki ihtiyaçları belirliyor, yatırımlarını buna göre planlıyor.

Cezmi Çiçek, şunu kabul edelim, kentimizin en önemli ve en sağlam girişimcilerinden biri.

Kredi kullanmıyor, yatırımlarını öz kaynaklarıyla yapıyor.

2018 yılı için 4 projesi vardı, dördünü de gerçekleştirdi.

*4 bin büyükbaş hayvan kapasiteli besi çiftliğine ikinci sertifikalı mezbahayı kurdu.

*Organik süt ve organik yumurta üretecek çiftliği devreye aldı.

*Kocaeli’nin ilk sertifikalı organik ürün marketini açtı. Başiskele Yuvacık’ta tam TED Koleji karşısında… Vadi Et ve Süt Ürünleri…

*Üniversite yakınlarında yaptırdığı 385 öğrenci kapasiteli Günebakan Kız Öğrenci Yurdu’nu hizmete açtı.

Kurbanımı nereden alacağım, nerede kestireceğim diye düşünenler, hiç tereddüt etmeden Cezmi Çiçek’in kapısını çalsın

Üç gün önce, perşembe sabah…

Cezmi Çiçek’le Gölcük Lütfiye Köyü’nde bulunan çiftlikte buluştuk.

Daha önce de görmüştüm, son halini gör diye ısrar ediyordu.

Farklı düşünenlere, farklı iş yapanlara, yaptığı işten heyecan duyanlara bayılıyorum.

Sıradan işleri herkes yapar, önemli olan farklı bir şeyler ortaya koyabilmek.

Arabadan indiğimde, Cezmi Bey görevlilerle çiftliği geziyor, sağa sola talimatlar veriyordu.

Sohbet etmeye önce “kurban” işinden başladık.

Çünkü Cezmi Çiçek, ülkemizde belki bir benzeri bulunmayan farklı bir “kurbanlık hizmeti” organize ediyor.

“Bu yıl kurbanda kaçıncı yıl, kapasite kaça ulaştı?”

“Allah nasip ederse 8’inci yıl olacak, kapasitemiz de 2 bin…”

“Başladığınızda kaçtı?”

“300 büyükbaşla başladık, 2 bine ulaştık…”

“Sizde küçükbaş yok değil mi?”

“Hayır yok…”

“Hayvanlar nereden?”

“Kars, Ağrı ve Erzurum’dan…”

“Buradaki sistemi bir anlatır mısın?”

“Kurban Bayramı’ndan 8-9 ay önce Doğu’dan yavruları toplayıp çiftliğimize getiriyoruz. Toplarken her birini sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Hasta hayvanı kesinlikle çiftliğimize sokmuyoruz. Birkaç gün dinleniyorlar, sonra periyodik aşı dönemi başlıyor. Buradaki hayvanlarımız yüzde 100 sağlıklıdır…”

“Yemi de kendiniz üretiyorsunuz değil mi?”

“Dışarıdan yem almıyoruz. Dışarıda satılan yemlerin çoğu GDO’lu. Biz kendi yemimizi kendimiz üretiyoruz. Sağlığa aykırı hiçbir katkı maddesi yok içinde…”

“Sizi diğer kurbanlık satan yerlerden ayıran da bu herhalde…”

“Diğer kurbanlık işi yapan yerler, hayvanı bir ay önce getirip bağlıyorlar ve satıyorlar. Hayvanın geçmişini bilmezler. Bizde ise sattığımız hayvanın künyesi vardır. Kars bölgesinin mi, Ağrı bölgesinin mi, Erzurum bölgesinin mi… Cinsi nedir… Hangi aşıları olmuştur… Satın alan, ne aldığını bilir, gönül rahatlığıyla alır…”

“Sizde kilo garantisi de vardı, devam ediyor mu?”

“Kurbanlıklarımız kilo garantilidir. Satarken tartarız, kesilirken o kilonun altında gelirse, aradaki kilo bedelini satın alana iade ederiz.”

“Etin net kilosu bu yıl ortalama kaç liraya geliyor?”

“Geçen yılla aynı, 40-42 lira arasında…”

“Ayrıca kesim parası filan almıyorsunuz…”

“Hayır, almıyoruz… Kesimi, temizlenmesi, parçalanması, paketlenmesi, isteyenin etinin belirli bir süre buzhanede tutulması bizim hayvan satış fiyatımıza dahildir.”

“Kurbanlar sahibinin gözü önünde mi kesiliyor?”

“Kurbanlık hayvan alana, kesimin hangi gün hangi saatte yapılacağını söylüyoruz. Kurban sahibi o saatte geliyor, kesimhanede kendileri için hazırladığımız tribüne oturuyor. Kimin kurbanının kesildiği ekranda görünüyor, dini vecibeler yerine getiriliyor. Kesimden sonra kurban arzuya göre parçalara ayrılıyor, paketleniyor, arabalarına kadar götürülüyor…”

“Yani kurban keseceklerin, kurbanımı nerede ne zaman kime kestireceğim diye düşünmesine gerek yok…”

“Kesinlikle… Bir kurban kesiminde yaşanan bütün sıkıntılar bizim sistemimizde bertaraf edildi.”

“Müşterileriniz genellikle nereden?”

“Kocaeli, Sakarya ve İstanbul’dan… Kurbanını bir yıl bizde kestiren, daha sonraki yıllar otomatikman zaten sürekli müşterilerimiz arasına giriyor…”

Kocaeli’nde bir ilk; organik et ve süt ürünleri

Cezmi Çiçek’le sohbetimize devam ediyoruz.

Geçen yılın son günlerinde hizmete giren Vadi Et ve Süt Ürünleri’nin durumunu soruyorum.

“Nasıl, market istediğiniz gibi gidiyor mu?”

“Çok iyi, beklediğimden de iyi. Kocaeli halkının büyük ilgisi var. Hatta Adapazarı tarafından da müşteri geliyor…”

“Ben gördüm, biliyorum, yine de sorayım. Neler var markette?”

“Organik et, organik süt, organik yumurta…”

“Başka?”

“Organik Malatya yöresinin ürünleri… Kayısı kurusu, bulgur, kaz eti, tavşan eti, ördek eti, ütülenmiş kelle, organik bal, tandır ekmeği… Organik adına aklınıza gelen ne varsa… Antalya Rani Çiftliği’nin süt ürünleri…”

“Etler sertifikalı tabii…”

“Müşteri satın aldığı etin nasıl bir hayvana ait olduğunu satın alırken görüyor. Cinsi, ne zaman doğmuş, ne ile beslenmiş… Hayvanlarımızı kendi mezbahalarımızda kesiyoruz… Böylece mezbahalarda oluşabilecek hastalık riskinden de kendimizi koruyoruz.”

Cezmi Çiçek’i izlemeye devam edeceğim

Sevgili okurlarım, başarılı insanlara bayılıyorum.

Cezmi Çiçek’i izlemeye devam edeceğim.

Kafasında daha pek çok şey var, yaşama geçirdiğinde bunları da sizlerle paylaşacağım.

Türkiye’nin Cezmi Çiçek gibilere ihtiyacı var.

Çalışmak onlardan, destek bizden!

Çevrenizdeki başarılı insanları bana yazın, onları da köşeme alayım.